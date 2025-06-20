Tuyển Người mẫu/Mẫu ảnh Đoàn Làm Phim làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Người mẫu/Mẫu ảnh Tại Đoàn Làm Phim
Mô Tả Công Việc Người mẫu/Mẫu ảnh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phối hợp với team Stylist lên kế hoạch xây dựng concept phù hợp với dòng sản phẩm, thiết kế bối cảnh chụp, tìm kiếm và chuẩn bị vật liệu/đạo cụ phù hợp.
- Chịu trách nhiệm chính về việc chụp hình ảnh sản phẩm, người mẫu trong các buổi shooting, chụp hình các chương trình...
- Xử lý hình ảnh hậu kỳ, Retouch ảnh.
- Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của phòng.
- Thực hiện báo cáo nếu có yêu cầu và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thu nhập: Upto 18M (có thể đàm phán)
- Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần; tháng lương 13,14...
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
- Tham gia BHXH, BHYT, và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,.....
- Được tham gia các chương trình sự kiện, du lịch, nghỉ mát, teambuiding...
- Ưu đãi giảm giá khi mua sản phẩm của công ty
- Thời gian: Từ Thứ 2 - Sáng Thứ 7, 8h-17h
- Kinh nghiệm chụp hình tối thiểu 3-4 năm trở lên
- Được đào tạo bài bản về kỹ năng nhiếp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng thành thạo các phần mềm Photoshop, Premiere…
- Xử lý ảnh hậu kì nhanh, có nhiều ý tưởng sáng tạo, thu hút...
- Có sự sáng tạo về chọn bố cục, góc chụp để tôn sản phẩm, có thể gợi ý người mẫu tạo dáng, biểu cảm,...
- Sẵn sàng đi công tác phục vụ nhu cầu công việc
- Biết chỉnh sửa video là 1 điểm cộng.
Tại Đoàn Làm Phim Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đoàn Làm Phim
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
