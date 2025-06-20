Tuyển Người mẫu/Mẫu ảnh Đoàn Làm Phim làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Đoàn Làm Phim
Ngày đăng tuyển: 20/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Đoàn Làm Phim

Người mẫu/Mẫu ảnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Người mẫu/Mẫu ảnh Tại Đoàn Làm Phim

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quốc tế

Mô Tả Công Việc Người mẫu/Mẫu ảnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp với team Stylist lên kế hoạch xây dựng concept phù hợp với dòng sản phẩm, thiết kế bối cảnh chụp, tìm kiếm và chuẩn bị vật liệu/đạo cụ phù hợp.

- Chịu trách nhiệm chính về việc chụp hình ảnh sản phẩm, người mẫu trong các buổi shooting, chụp hình các chương trình...

- Xử lý hình ảnh hậu kỳ, Retouch ảnh.

- Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của phòng.

- Thực hiện báo cáo nếu có yêu cầu và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Đoàn Làm Phim Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đoàn Làm Phim

Liên Hệ Công Ty

Đoàn Làm Phim

Đoàn Làm Phim

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

