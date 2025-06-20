Tuyển Người mẫu/Mẫu ảnh Đoàn Làm Phim làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

- Phối hợp với team Stylist lên kế hoạch xây dựng concept phù hợp với dòng sản phẩm, thiết kế bối cảnh chụp, tìm kiếm và chuẩn bị vật liệu/đạo cụ phù hợp.

- Chịu trách nhiệm chính về việc chụp hình ảnh sản phẩm, người mẫu trong các buổi shooting, chụp hình các chương trình...

- Xử lý hình ảnh hậu kỳ, Retouch ảnh.

- Phối hợp với các nhân viên khác của bộ phận Marketing để hoàn thành mục tiêu chung của phòng.

- Thực hiện báo cáo nếu có yêu cầu và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.