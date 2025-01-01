Công việc Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng hàn

Tuyển dụng việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn đang được quan tâm khi các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Mức lương tuyển dụng hấp dẫn của vị trí này dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn

Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn đóng vai trò hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, xử lý vấn đề cho khách hàng Hàn Quốc, đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Họ cũng cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ và phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết yêu cầu khách hàng hiệu quả.

Hiện nay, việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn tại Việt Nam đang ngày càng tăng cao. Điều này xuất phát từ sự gia tăng đáng kể số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam. Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tính đến năm 2023, với tổng vốn đầu từ đăng ký đạt hơn 81 tỷ USD, chiếm 18% tổng vốn đầu tư nước ngoài, điều này đã đưa Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam.

Sự phát triển này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên biết tiếng Hàn. Việt Nam có hơn 8.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động, nhu cầu hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Hàn trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính, thương mại điện tử và xuất nhập khẩu. Trong thập kỷ tới, dự báo quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cũng dự báo tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam có thể tăng thêm 30 – 50% vào năm 2034, đưa Hàn Quốc trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn đang được tuyển dụng nhiều với vài trăm tin tuyển dụng, qua đó có thể thấy cơ hội việc làm công việc này đang ngày càng mở rộng. các vị trí như nhân viên, chuyên viên, trưởng phòng chăm sóc khách hàng được tuyển dụng nhiều. Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn có nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như quản lý khách hàng, trưởng nhóm chăm sóc khách hàng hoặc chuyển sang các bộ phận liên quan như marketing, nhờ vào kinh nghiệm làm việc với khách hàng quốc tế và kỹ năng ngôn ngữ chuyên sâu.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn ngày càng cao do sự đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc

2. Mức thu nhập trung bình của nhân viên nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn

Mức lương trung bình việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng của ứng viên. Dưới đây là mức lương cụ thể cho từng vị trí bạn có thể tham khảo:

Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên chăm sóc khách hàng 12.000.000 - 18.000.000 Chuyên viên chăm sóc khách hàng 12.000.000 - 20.000.000 Trưởng phòng chăm sóc khách hàng 20.000.000 - 25.000.000

3. Mô tả chi tiết về công việc của một nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn

Tuyển dụng việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn có mức lương hấp dẫn, vậy công việc này cần làm những gì, dưới đây là mô tả chi tiết

Giao tiếp và hỗ trợ khách hàng

Việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn sẽ tiếp nhận các cuộc gọi, email, hoặc tin nhắn từ khách hàng là người Hàn Quốc, nhằm giải đáp thắc mắc về các sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp. Ngoài ra, họ hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề gặp phải, như hướng dẫn sử dụng sản phẩm, xử lý đơn hàng hoặc khiếu nại.

Khi giao tiếp và hỗ trợ khách hàng, người giữ vị trí này cần phải có kỹ năng nghe và nói tốt, để có thể làm việc hiệu quả với khách hàng. Bên cạnh đó, họ cần có khả năng lắng nghe khách hàng, chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong yêu cầu của khách hàng và am hiểu rõ ràng về sản phẩm, dịch vụ của công ty. Kiến thức nền tảng về văn hóa Hàn Quốc cũng giúp nhân viên nắm bắt tốt hơn tâm lý và nhu cầu của khách hàng.

Khi giao tiếp và hỗ trợ khách hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng có thể gặp một số khó khăn trong việc xử lý tình huống. Chẳng hạn, nhân viên gặp phải khách hàng khó tính, có nhiều yêu cầu đặc biệt hoặc các vấn đề phức tạp. Lúc này, nhân viên cần phải giữ bình tĩnh và xử lý tình huống linh hoạt để không chỉ giải quyết vấn đề một cách hiệu quả mà còn đảm bảo khách hàng cảm thấy hài lòng và được tôn trọng.

Việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn sẽ đảm nhiệm giao tiếp và hỗ trợ khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng

Việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn cần biết quản lý thông tin khách hàng như Thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin của khách hàng trong hệ thống dữ liệu của công ty. Điều này giúp theo dõi được trải nghiệm của khách hàng, hỗ trợ cho việc giải quyết các yêu cầu của họ một cách nhanh chóng và chính xác.

Quản lý thông tin khách hàng cần biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản và các công cụ quản lý khách hàng (CRM). Bên cạnh đó, cần có khả năng tổ chức và phân loại thông tin một cách khoa học và bảo mật, nhằm duy trì sự chính xác và an toàn cho dữ liệu khách hàng.

Khó khăn trong việc quản lý thông tin khách hàng chính là khối lượng thông tin khách hàng lớn, dễ dẫn đến việc sai sót, đòi hỏi nhân viên phải cẩn thận, chính xác. Ngoài ra, bảo mật thông tin cá nhân là điều quan trọng, bởi bất kỳ vi phạm nào cũng có thể dẫn đến mất lòng tin từ khách hàng và gây ra các vấn đề pháp lý cho công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo

Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn cần phải tham gia các chương trình đào tạo do công ty tổ chức. Những khóa học này giúp nhân viên nâng cao kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, hiểu rõ hơn về sản phẩm/dịch vụ của công ty mình.

Việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng hàn đòi hỏi ứng viên cần có khả năng học hỏi nhanh, biết tự đánh giá và phát triển bản thân để hoàn thành tốt chương trình đào tạo. Ngoài ra, kỹ năng làm việc nhóm cũng giúp nhân viên dễ dàng tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm từ các đồng nghiệp.

Khó khăn khi tham gia các chương trình đào tạo là việc nắm bắt kịp nội dung của chương trình và vận dụng hiệu quả vào thực tế công việc, điều này có thể gây cản trở cho những ứng viên thích nghi chậm và chưa quen với quy trình công ty.

Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn cần phải tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao trình độ và kỹ năng

Tạo dựng và duy trì các mối quan hệ

Việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn cần phải chủ động liên hệ, giao tiếp với khách hàng để xây dựng mối quan hệ lâu dài, gia tăng sự tin tưởng từ họ. Nhân viên thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng qua nhiều hình thức liên hệ như gọi điện, email,… Việc duy trì mối quan hệ còn thể hiện ở sự quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, phản hồi kịp thời các vấn đề phát sinh và cung cấp dịch vụ hỗ trợ chu đáo, tận tình.

Ứng viên cần có kỹ năng tạo dựng quan hệ và thấu hiểu tâm lý khách hàng. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán cũng là yếu tố quan trọng giúp ứng viên hoàn thành tốt công việc. Bên cạnh đó, ứng viên cần có khả năng giải quyết vấn đề để nhanh chóng xử lý các vấn đề phát sinh từ khách hàng, mang lại sự hài lòng cho họ.

Khó khăn trong việc tạo dựng và duy trì các mối quan hệ đó là sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Để duy trì được mối quan hệ với khách hàng, nhân viên cần phải sử dụng tiếng Hàn đúng ngữ cảnh và hiểu phong tục,tập quán của khách hàng Hàn Quốc, tránh đề cập đến những điều người Hàn Quốc cấm kỵ hoặc không hài lòng.

4. Yêu cầu của đối với việc làm chăm sóc khách hàng tiếng Hàn

Để hoàn thành tốt các công việc nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn được nêu trên, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu khi ứng tuyển việc làm này dưới đây:

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học: Ứng viên cần có bằng Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Ứng viên cần có khả năng đưa ra biện pháp để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, nhằm đem lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng.

Khả năng thích nghi và linh hoạt: Ứng viên cần có khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới, sẵn sàng học hỏi và xử lý các tình huống bất ngờ một cách linh hoạt.

Kinh nghiệm làm việc: Một số công ty sẽ yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên. Đối với Trưởng phòng chăm sóc khách hàng cần có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và nhóm: Yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc độc lập, tự quản lý nhiệm vụ cá nhân, đồng thời biết phối hợp với đội nhóm để đảm bảo hiệu quả công việc chung.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Cần có khả năng giao tiếp tự tin với khách hàng người Hàn , đặc biệt trong các tình huống yêu cầu trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 4 trở lên: Ứng viên cần đạt trình độ tiếng Hàn tương đương TOPIK 4 trở lên, đảm bảo khả năng giao tiếp lưu loát và hiểu biết về ngôn ngữ chuyên ngành để giao tiếp với khách hàng Hàn Quốc một cách hiệu quả.

Kỹ năng sử dụng máy tính, nhập văn bản tiếng hàn: Ứng viên phải có khả năng nhập văn bản bằng tiếng Hàn, sử dụng các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel để quản lý dữ liệu khách hàng và làm báo cáo công việc hàng ngày.

Ứng viên cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học và cần chứng chỉ tiếng Hàn Topik 4 trở lên

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn nhiều nhất

Tuyển dụng việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn nhiều nhất ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM bởi nơi đây là trung tâm kinh tế của 3 vùng Bắc - Trung - Nam.

Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế đứng thứ 2 cả nước, nổi bật với cơ sở hạ tầng phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao và sự hiện diện của nhiều cơ quan chính phủ, đại sứ quán. Vì vậy, các công ty Hàn Quốc mở nhiều công ty và rót vốn vào thủ đô ngày càng nhiều, điển hình như các công ty Samsung, LG Electronics và Daewoo… Chính vì điều này, cơ hội việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn ngày được mở rộng với vài chục tin tuyển dụng hàng tháng. Nhu cầu tuyển dụng ở các lĩnh vực giáo dục, dịch vụ kỹ thuật số, logistics, y tế vị trí, với mức lương dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tuyển dụng nhiều gồm quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Hai Bà Trưng.

Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn tại TP HCM

TPHCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, sở hữu hệ thống giao thương quốc tế mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng hiện đại và thị trường tiêu dùng rộng lớn, vì vậy thành phố được rất nhiều công ty Hàn Quốc đầu tư và phát triển. TP HCM đã thu hút nhiều tập đoàn Hàn Quốc lớn như Lotte, CJ Group, và Kumho Asiana đầu tư, mở ra cơ hội việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn với vài chục tin tuyển dụng hàng tháng. Nhu cầu tuyển dụng ở các lĩnh vực du lịch - khách sạn, call center, phân phối dược mỹ phẩm, cung cấp dịch vụ, sản xuất, với mức lương dao động từ 12.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng gồm quận 3, quận 1, Tân Bình, Bình Thạnh.

Nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn Đà Nẵng

Đà Nẵng dần trở thành trung tâm thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Hàn Quốc, nhờ vị trí chiến lược, cảng biển quốc tế và cơ sở hạ tầng hiện đại. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội việc làm nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng hàn cho ứng viên, với vài chục tin tuyển dụng hàng tháng. Nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất ở các lĩnh vực du lịch - khách sạn và spa, với mức lương 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn.

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng tiếng Hàn ngày càng cao, với vài chục tin tuyển dụng hàng tháng

6. Trường đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc tốt nhất Việt Nam

Nếu bạn cảm thấy hứng thú với ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, bạn có thể tham khảo một số trường đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn Quốc chất lượng dưới đây.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, D78, D90, DD2 37.31 (điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) 27.700.000 VNĐ/năm Hà Nội Trường Đại học Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, DD2 36.15 (điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) 25.025.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Hàn Quốc học A01, C00, D01, DD2, D78 A01: 26.2 C00: 29.05 D01: 26.3 DD2: 26.25 D78: 26.13 15.000.000 VNĐ/năm TP HCM Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM Hàn Quốc học D01, D14, DD2, DH5 D01: 25.3 D14: 25.9 DD2: 25 DH5: 25 29.040.000 VNĐ/năm TP HCM Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, D10, D14, D15 15 49,811,000 VNĐ/năm TP HCM Đại học Sư phạm TP HCM Ngôn ngữ Hàn Quốc DD2, D01, D96, D78 25.02 14,500,000 VNĐ/năm Đà Nẵng Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, DD2, D96, D78 25.07 15.000.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Trường Đại Học Đông Á Ngôn ngữ Hàn Quốc A01, D01, D78, DD2 15 25.440.000 VNĐ/năm