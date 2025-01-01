Công việc Tiếng Hàn

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 57 kết quả / Từ khoá "Tiếng Hàn"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Tiếng Hàn

-

Có 57 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Hạn nộp: 26/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Hạn nộp: 05/08/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Hạn nộp: 27/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Hạn nộp: 13/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company
Tuyển Tiếng Hàn Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Hạn nộp: 26/05/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
Tuyển Tiếng Hàn VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu
VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đà Nẵng Hải Phòng Thừa Thiên Huế Thanh Hóa Nghệ An Đồng Nai Cần Thơ Đã hết hạn 3 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tuyển Tiếng Hàn Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ONE-VALUE VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu
ONE-VALUE VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Rebel Corporation Vietnam
Tuyển Tiếng Hàn Rebel Corporation Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Rebel Corporation Vietnam
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tám Tám Korea
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH Tám Tám Korea làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Tám Tám Korea
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Rebel Corporation Vietnam
Tuyển Tiếng Hàn Rebel Corporation Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Rebel Corporation Vietnam
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HS Hyosung Global Logistics Vina
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH HS Hyosung Global Logistics Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH HS Hyosung Global Logistics Vina
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Hàn APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
15 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH HS Hyosung Global Logistics Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HS Hyosung Global Logistics Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn Rebel Corporation Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Rebel Corporation Vietnam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH Tám Tám Korea làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Tám Tám Korea
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Hàn Rebel Corporation Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Rebel Corporation Vietnam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn ONE-VALUE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu ONE-VALUE VIỆT NAM
2.5 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Hiếu Food
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX
3 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu VĂN PHÒNG KOTRA, ĐẠI SỨ QUÁN HÀN QUỐC
40 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SEOJIN VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIEN KIM BIO ENERGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ECO LOGIPACK
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn công nghệ CMC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH AURA MEDICAL
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn tại các doanh nghiệp ngày càng tăng cao, mở ra cơ hội cho nhiều người lao động. Để đạt được mức lương trung bình từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này yêu cầu ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kiến thức về chuyên môn cao và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn hiện nay

Việc làm tiếng Hàn là những công việc liên quan đến ngôn ngữ Hàn như: phiên dịch viên, giảng viên dạy tiếng, hướng dẫn viên du lịch hay nhân viên Marketing cho công ty Hàn Quốc tại Việt Nam.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, hiện nay có khoảng 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, bao gồm những thương hiệu có tên tuổi như Samsung, LG, Hyundai và Lotte. Chính vì vậy, nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực biết tiếng Hàn ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ.

Xu hướng hoạt động mạnh mẽ của các công ty Hàn Quốc ở Việt Nam mang đến nhiều cơ hội làm việc cho người lao động tại các xí nghiệp cũng như công ty lớn với những vị trí tuyển dụng khác nhau. Ngoài ra, sau khi tích lũy kinh nghiệm, người lao động có thể lên vị trí cao hơn như Quản lý dự án, Chuyên viên Marketing hay Chuyên viên chăm sóc khách hàng với mức lương tương xứng.

Với sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp từ xứ sở kim chi, nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn đang trên đà tăng cao
Với sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp từ xứ sở kim chi, nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn đang trên đà tăng cao

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm tiếng Hàn

Việc làm tiếng Hàn có mức lương dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/ tháng, giúp người lao động có thể nhận được mức thu nhập ổn định và phù hợp với kinh nghiệm của mình. Dưới đây là bảng cập nhật mức lương mới nhất cho những người tìm việc làm tiếng Hàn trong năm 2024:

Việc làm Tiếng Hàn

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Giáo viên tiếng Hàn

8.000.000 - 10.000.000

Giảng viên tiếng Hàn

10.000.000 - 15.000.000

Hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn

10.000.000 - 15.000.000

Content tiếng Hàn

9.000.000 - 20.000.000

Kế toán biết tiếng Hàn

15.000.000 - 20.000.000

Nhân viên Marketing biết tiếng Hàn

15.000.000 - 25.000.000

Phiên dịch viên tiếng Hàn

15.000.000 - 30.000.000

Nhân viên Kinh doanh biết tiếng Hàn

20.000.000 - 50.000.000

Mức lương này có thể biến động theo từng doanh nghiệp tùy vào tính chất công việc, số năm kinh nghiệm và cấp bậc của nhân viên hay quy mô, vị trí địa lý của tổ chức.

3. Những việc làm tiếng Hàn phổ biến hiện nay

Trước tình hình hội nhập và văn hóa kinh tế mạnh mẽ của Hàn Quốc tại Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng những người lao động có chuyên môn về ngôn ngữ Hàn ngày càng tăng tại các doanh nghiệp. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của những vị trí việc làm tiếng Hàn phổ biến hiện nay như:

3.1. Phiên dịch viên tiếng Hàn

Phiên dịch viên tiếng Hàn, Biên phiên dịch tiếng Hàn là một trong những vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao bởi những doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam cũng như công ty Việt Nam có đối tác Hàn Quốc. Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm phiên dịch văn bản, tài liệu, hợp đồng trong các cuộc họp nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra, phiên dịch viên tiếng Hàn cần liên hệ và giao dịch với những đối tác người Hàn về vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

3.2. Giáo viên tiếng Hàn

Dưới sự giao thoa mạnh mẽ của nền kinh tế và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, số lượng người muốn tìm hiểu về ngôn ngữ này tăng cao mang đến nhiều cơ hội tuyển dụng về vị trí giáo viên tiếng Hàn trong những năm gần đây. Công việc của việc làm giáo viên tiếng Hàn chủ yếu là giảng dạy và soạn thảo giáo trình trước khi lên lớp, theo sát tiến trình học tập và báo cáo lại tình hình cho phụ huynh của học viên. Bên cạnh đó, giáo viên ngôn ngữ Hàn cũng cần giải đáp thắc mắc của học viên và tổng hợp tài liệu ôn tập cho các kì thi.

Giảng viên tiếng Hàn giúp giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình học tập
Giảng viên tiếng Hàn giúp giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình học tập

3.3. Giảng viên tiếng Hàn

Việc làm giảng viên tiếng Hàn đang được nhiều trường đại học, công ty và doanh nghiệp tuyển dụng bởi nhu cầu đòi hỏi người lao động thành thạo ngôn ngữ này ngày càng gia tăng. Giảng viên tiếng Hàn phụ trách công việc giảng dạy tại các trường cao đẳng trở lên. Nhiệm vụ chính tại vị trí này chủ yếu là soạn thảo và truyền đạt lại kiến thức cho sinh viên theo sự phân công của khoa và nhà trường, tham gia công tác về mặt chuyên môn cùng tổ phụ trách ngành ngôn ngữ Hàn.

3.4. Content tiếng Hàn

Vị trí content tiếng Hàn được tuyển dụng tại nhiều công ty Hàn Quốc chuyên về lĩnh vực dịch vụ thương mại. Nhân viên content tiếng Hàn đảm nhận việc viết bài PR, bài SEO và quảng cáo liên quan đến sản phẩm, sự kiện, dịch vụ bằng tiếng Hàn. Bên cạnh đó, nhân viên content sẽ quản lý và chịu trách nhiệm về tuyến nội dung trên website và mạng xã hội.

Nhân viên content tiếng Hàn đảm nhận việc viết các bài PR, SEO và quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
Nhân viên content tiếng Hàn đảm nhận việc viết các bài PR, SEO và quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội

3.5. Kế toán biết tiếng Hàn

Vị trí kế toán biết tiếng Hàn chủ yếu được tuyển tại các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Nhìn chung, nhiệm vụ chính của kế toán vẫn bao gồm: cập nhật, theo dõi và kiểm soát hợp đồng về hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, kế toán cần phải chuẩn bị báo cáo liên quan đến khoản thu chi và thuế.

3.6. Hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn

Nhiều công ty du lịch, cơ sở nghỉ dưỡng có đối tượng khách hàng là người Hàn sẽ tập trung tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch thành thạo ngôn ngữ này. Đây là vị trí phụ trách dẫn đoàn, đặc biệt là những du khách người Hàn Quốc theo sự phân công để đảm bảo lịch trình tour du lịch được diễn ra theo đúng tiến độ cũng như báo cáo về tình hình cho lãnh đạo và các bên khác. Ngoài ra, hướng dẫn viên du lịch biết tiếng Hàn phải thanh quyết toán tour theo đúng thời hạn để tránh ảnh hưởng đến những bộ phận liên quan.

Hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn đi tham quan theo sự phân công của công ty
Hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn đi tham quan theo sự phân công của công ty

3.7. Nhân viên Marketing biết tiếng Hàn

Sự xuất hiện của những tập đoàn lớn như Lotte, Samsung, Hyundai đã góp phần gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân viên Marketing biết tiếng Hàn. Họ sẽ đảm nhận những công việc như: tham gia xây dựng hoạt động marketing và truyền thông thương hiệu trên các kênh online và offline, đưa ra chiến dịch marketing và triển khai trên hệ thống kênh thông tin như mạng xã hội, đồng thời hỗ trợ tổ chức những hoạt động, sự kiện truyền thông. Và quan trọng, nhân viên Marketing cần phải thực hiện những công việc trên bằng ngôn ngữ Hàn.

3.8. Nhân viên Kinh doanh biết tiếng Hàn

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hàn thường được tuyển dụng tại những công ty Hàn Quốc hoặc những doanh nghiệp thương mại dịch vụ có khách hàng mục tiêu là người Hàn. Họ cần tìm kiếm thị trường và khảo sát nhiều điểm bán hàng hiện tại nhằm phát triển thêm những tập khách hàng mới, phân tích insight để hiểu rõ và đưa ra những hình thức dịch vụ phù hợp với người Hàn. Ngoài ra, nhân viên kinh doanh cũng phụ trách các hợp đồng, chương trình khuyến mãi theo yêu cầu của cấp trên.

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hàn cần đi tìm hiểu thị trường để phát triển thêm tập khách hàng mới
Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hàn cần đi tìm hiểu thị trường để phát triển thêm tập khách hàng mới

4. Hình thức tuyển dụng việc làm tiếng Hàn được tìm kiếm nhiều

Tuyển dụng việc làm tiếng Hàn đang có nhiều cơ hội về hình thức làm việc từ không cần kinh nghiệm, part-time cho đến nhân viên full-time, giúp ứng viên có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân.

4.1. Việc làm tiếng Hàn Full-Time

Những vị trí full-time vẫn được nhiều doanh nghiệp lớn chú trọng đẩy mạnh khâu tuyển dụng. Hình thức này sẽ mang lại thu nhập ổn định và là lựa chọn lý tưởng cho những người lao động muốn được gắn bó lâu dài với công ty cũng như nhu cầu về cơ hội thăng tiến trong nghề.

4.2. Việc làm tiếng Hàn Part-Time

Công việc part-time tiếng Hàn thường phù hợp với sinh viên đang theo học ngôn ngữ này và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm tại nhiều vị trí liên quan hoặc những người muốn tăng thu nhập mà không cần cam kết làm việc toàn thời gian. Các vị trí part-time chủ yếu là nhân viên hoặc cộng tác viên, giúp tạo ra sự linh hoạt về thời gian làm việc cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động.

Việc làm tiếng Hàn Part-time phù hợp với những người muốn tăng thu nhập mà không cần cam kết làm việc toàn thời gian
Việc làm tiếng Hàn Part-time phù hợp với những người muốn tăng thu nhập mà không cần cam kết làm việc toàn thời gian

4.3. Việc làm tiếng Hàn Online tại nhà

Hình thức làm việc từ xa ngày càng trở nên phổ biến dẫn đến nhiều vị trí trong ngành ngôn ngữ Hàn cũng được tuyển dụng online, đặc biệt là các vị trí như cộng tác viên hay gia sư dạy kèm. Việc làm này phù hợp với người lao động muốn linh hoạt về địa điểm làm việc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thêm những nguồn nhân lực ở nhiều khu vực khác nhau.

4.4. Việc làm tiếng Hàn không cần bằng cấp

Các công việc liên quan đến tiếng Hàn không yêu cầu bằng cấp phù hợp với những sinh viên đang đi học hoặc những người lao động muốn thay đổi chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân. Công việc này sẽ đào tạo từ đầu cho người lao động, giúp họ hiểu và nắm bắt những yêu cầu, kiến thức liên quan đến nghiệp vụ và tiếng Hàn.

Việc làm tiếng Hàn không cần bằng cấp phù hợp với những người lao động muốn thay đổi chuyên môn, lĩnh vực
Việc làm tiếng Hàn không cần bằng cấp phù hợp với những người lao động muốn thay đổi chuyên môn, lĩnh vực

5. Khu vực tuyển dụng việc làm tiếng Hàn nhiều nhất

Thị trường tuyển dụng việc làm tiếng Hàn đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhất là những khu vực kinh tế trọng điểm tại Việt Nam, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho những ứng viên với kiến thức chuyên môn tốt.

5.1. Việc làm tiếng Hàn TP.HCM

TP.HCM là một trong những trung tâm kinh tế lớn tại Việt Nam, thu hút lượng lớn các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó phải kể đến Hàn Quốc. Theo thống kê từ những trang tin uy tín, có tương đối nhiều bài tuyển dụng những vị trí việc làm tiếng Hàn cho doanh nghiệp về lĩnh vực công nghiệp cho đến công nghệ và dịch vụ. Nhu cầu về việc làm tiếng Hàn tại đây tập trung nhiều nhất tại quận 7 với mức lương dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Việc làm tiếng Hàn Đà Nẵng

Là địa điểm phát triển nhanh chóng về mặt kinh tế và du lịch, Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là Hàn Quốc. Đa số các doanh nghiệp tại quận Hải Châu đang có nhu cầu tuyển dụng người lao động thành thạo tiếng Hàn với mức đãi ngộ từ 3.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn tại Đà Nẵng vẫn còn tương đối ít
Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn tại Đà Nẵng vẫn còn tương đối ít

5.3. Việc làm tiếng Hàn Hà Nội

Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý cùng nguồn tài nguyên phong phú, Hà Nội là thành phố kinh tế thu hút sự đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng về ngành dịch vụ du lịch, logistics,... Điều này góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho vị trí tiếng Hàn tại Hà Nội. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn chủ yếu đến từ những doanh nghiệp tại quận Nam Từ Liêm. Đối với công việc này, người lao động sẽ nhận được mức đãi ngộ hấp dẫn từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

5.4. Việc làm tiếng Hàn Đồng Nai

Đồng Nai ngày càng phát triển nhanh chóng về nền kinh tế, dẫn đến thu hút nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc về bất động sản, công nghiệp và chế biến thực phẩm. Số tin tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai liên quan đến tiếng Hàn tương đối nhiều, phần lớn tập trung tại huyện Nhơn Trạch. Với mức lương từ 3.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, người lao động sẽ có thêm những cơ hội việc làm tiếng Hàn khác trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn tại Đồng Nai chưa có nhiều cơ hội cho người lao động tại đây
Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn tại Đồng Nai chưa có nhiều cơ hội cho người lao động tại đây

5.5. Việc làm tiếng Hàn Bắc Ninh

Là tỉnh thành đang trên đà phát triển về nền kinh tế, Bắc Ninh tập hợp nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp dân dụng. Theo thống kê từ các trang tin tuyển dụng, đa số những doanh nghiệp tại huyện Từ Sơn có nhu cầu tuyển dụng người lao động thành thạo tiếng Hàn với mức lương từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Mặc dù cơ hội tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh về tiếng Hàn không nhiều song đây vẫn sẽ là thị trường tiềm năng cho những việc làm tương tự trong tương lai.

5.6. Việc làm tiếng Hàn Bình Dương

Nhờ đón bắt xu thế hội nhập và cách làm việc hiệu quả, Bình Dương thu hút nhiều các công ty, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, cơ khí, điện tử,... Sự phát triển về nền kinh tế của Bình Dương góp phần mở rộng thêm những cơ hội việc làm tiếng Hàn với mức lượng dao động từ 10.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, nhu cầu việc làm tại Bình Dương liên quan đến tiếng Hàn còn tương đối ít so với những tỉnh thành khác, phần lớn tập trung tuyển dụng tại huyện Bắc Tân Uyên.

Nhu cầu tuyển việc làm tiếng Hàn tại Bình Dương không nhiều như những thành phố khác
Nhu cầu tuyển việc làm tiếng Hàn tại Bình Dương không nhiều như những thành phố khác

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm tiếng Hàn

Tùy vào tính chất, lĩnh vực kinh doanh mà yêu cầu của doanh nghiệp đối với tuyển dụng việc làm tiếng Hàn có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, dưới đây là một số yêu cầu cơ bản các ứng viên cần có cho vị trí này:

  • Khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, đặc biệt là tiếng Hàn và tiếng Việt.

  • Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt nhằm mang đến hiệu quả cao.

  • Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến và thích ứng với môi trường làm việc năng động.

  • Có sự nhạy bén trong lắng nghe để việc phiên dịch, truyền đạt lại được đầy đủ và chính xác.

  • Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt nhằm nâng cao hiệu quả làm việc với các đối tác và lãnh đạo cấp trên.

  • Khả năng tra cứu dữ liệu cũng như thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan đến ngôn ngữ, chuyên ngành.

Trước sự xuất hiện của những nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, cơ hội việc làm tiếng Hàn cho những người lao động ngày càng gia tăng. Để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng, ứng viên cần có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực, ngôn ngữ Hàn cũng như biết cách truyền đạt đến mọi người và tư duy xử lý tình huống nhạy bén.