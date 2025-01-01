Công việc Tiếng Hàn

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn tại các doanh nghiệp ngày càng tăng cao, mở ra cơ hội cho nhiều người lao động. Để đạt được mức lương trung bình từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này yêu cầu ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kiến thức về chuyên môn cao và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Việc làm tiếng Hàn là những công việc liên quan đến ngôn ngữ Hàn như: phiên dịch viên, giảng viên dạy tiếng, hướng dẫn viên du lịch hay nhân viên Marketing cho công ty Hàn Quốc tại Việt Nam.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, hiện nay có khoảng 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, bao gồm những thương hiệu có tên tuổi như Samsung, LG, Hyundai và Lotte. Chính vì vậy, nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực biết tiếng Hàn ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ.

Xu hướng hoạt động mạnh mẽ của các công ty Hàn Quốc ở Việt Nam mang đến nhiều cơ hội làm việc cho người lao động tại các xí nghiệp cũng như công ty lớn với những vị trí tuyển dụng khác nhau. Ngoài ra, sau khi tích lũy kinh nghiệm, người lao động có thể lên vị trí cao hơn như Quản lý dự án, Chuyên viên Marketing hay Chuyên viên chăm sóc khách hàng với mức lương tương xứng.

Với sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp từ xứ sở kim chi, nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn đang trên đà tăng cao

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm tiếng Hàn

Việc làm tiếng Hàn có mức lương dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/ tháng, giúp người lao động có thể nhận được mức thu nhập ổn định và phù hợp với kinh nghiệm của mình. Dưới đây là bảng cập nhật mức lương mới nhất cho những người tìm việc làm tiếng Hàn trong năm 2024:

Việc làm Tiếng Hàn Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Giáo viên tiếng Hàn 8.000.000 - 10.000.000 Giảng viên tiếng Hàn 10.000.000 - 15.000.000 Hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn 10.000.000 - 15.000.000 Content tiếng Hàn 9.000.000 - 20.000.000 Kế toán biết tiếng Hàn 15.000.000 - 20.000.000 Nhân viên Marketing biết tiếng Hàn 15.000.000 - 25.000.000 Phiên dịch viên tiếng Hàn 15.000.000 - 30.000.000 Nhân viên Kinh doanh biết tiếng Hàn 20.000.000 - 50.000.000

Mức lương này có thể biến động theo từng doanh nghiệp tùy vào tính chất công việc, số năm kinh nghiệm và cấp bậc của nhân viên hay quy mô, vị trí địa lý của tổ chức.

3. Những việc làm tiếng Hàn phổ biến hiện nay

Trước tình hình hội nhập và văn hóa kinh tế mạnh mẽ của Hàn Quốc tại Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng những người lao động có chuyên môn về ngôn ngữ Hàn ngày càng tăng tại các doanh nghiệp. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của những vị trí việc làm tiếng Hàn phổ biến hiện nay như:

3.1. Phiên dịch viên tiếng Hàn

Phiên dịch viên tiếng Hàn, Biên phiên dịch tiếng Hàn là một trong những vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao bởi những doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam cũng như công ty Việt Nam có đối tác Hàn Quốc. Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm phiên dịch văn bản, tài liệu, hợp đồng trong các cuộc họp nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác và nhanh chóng. Ngoài ra, phiên dịch viên tiếng Hàn cần liên hệ và giao dịch với những đối tác người Hàn về vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

3.2. Giáo viên tiếng Hàn

Dưới sự giao thoa mạnh mẽ của nền kinh tế và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, số lượng người muốn tìm hiểu về ngôn ngữ này tăng cao mang đến nhiều cơ hội tuyển dụng về vị trí giáo viên tiếng Hàn trong những năm gần đây. Công việc của việc làm giáo viên tiếng Hàn chủ yếu là giảng dạy và soạn thảo giáo trình trước khi lên lớp, theo sát tiến trình học tập và báo cáo lại tình hình cho phụ huynh của học viên. Bên cạnh đó, giáo viên ngôn ngữ Hàn cũng cần giải đáp thắc mắc của học viên và tổng hợp tài liệu ôn tập cho các kì thi.

Giảng viên tiếng Hàn giúp giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình học tập

3.3. Giảng viên tiếng Hàn

Việc làm giảng viên tiếng Hàn đang được nhiều trường đại học, công ty và doanh nghiệp tuyển dụng bởi nhu cầu đòi hỏi người lao động thành thạo ngôn ngữ này ngày càng gia tăng. Giảng viên tiếng Hàn phụ trách công việc giảng dạy tại các trường cao đẳng trở lên. Nhiệm vụ chính tại vị trí này chủ yếu là soạn thảo và truyền đạt lại kiến thức cho sinh viên theo sự phân công của khoa và nhà trường, tham gia công tác về mặt chuyên môn cùng tổ phụ trách ngành ngôn ngữ Hàn.

3.4. Content tiếng Hàn

Vị trí content tiếng Hàn được tuyển dụng tại nhiều công ty Hàn Quốc chuyên về lĩnh vực dịch vụ thương mại. Nhân viên content tiếng Hàn đảm nhận việc viết bài PR, bài SEO và quảng cáo liên quan đến sản phẩm, sự kiện, dịch vụ bằng tiếng Hàn. Bên cạnh đó, nhân viên content sẽ quản lý và chịu trách nhiệm về tuyến nội dung trên website và mạng xã hội.

Nhân viên content tiếng Hàn đảm nhận việc viết các bài PR, SEO và quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội

3.5. Kế toán biết tiếng Hàn

Vị trí kế toán biết tiếng Hàn chủ yếu được tuyển tại các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam. Nhìn chung, nhiệm vụ chính của kế toán vẫn bao gồm: cập nhật, theo dõi và kiểm soát hợp đồng về hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, kế toán cần phải chuẩn bị báo cáo liên quan đến khoản thu chi và thuế.

3.6. Hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn

Nhiều công ty du lịch, cơ sở nghỉ dưỡng có đối tượng khách hàng là người Hàn sẽ tập trung tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch thành thạo ngôn ngữ này. Đây là vị trí phụ trách dẫn đoàn, đặc biệt là những du khách người Hàn Quốc theo sự phân công để đảm bảo lịch trình tour du lịch được diễn ra theo đúng tiến độ cũng như báo cáo về tình hình cho lãnh đạo và các bên khác. Ngoài ra, hướng dẫn viên du lịch biết tiếng Hàn phải thanh quyết toán tour theo đúng thời hạn để tránh ảnh hưởng đến những bộ phận liên quan.

Hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn đi tham quan theo sự phân công của công ty

3.7. Nhân viên Marketing biết tiếng Hàn

Sự xuất hiện của những tập đoàn lớn như Lotte, Samsung, Hyundai đã góp phần gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân viên Marketing biết tiếng Hàn. Họ sẽ đảm nhận những công việc như: tham gia xây dựng hoạt động marketing và truyền thông thương hiệu trên các kênh online và offline, đưa ra chiến dịch marketing và triển khai trên hệ thống kênh thông tin như mạng xã hội, đồng thời hỗ trợ tổ chức những hoạt động, sự kiện truyền thông. Và quan trọng, nhân viên Marketing cần phải thực hiện những công việc trên bằng ngôn ngữ Hàn.

3.8. Nhân viên Kinh doanh biết tiếng Hàn

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hàn thường được tuyển dụng tại những công ty Hàn Quốc hoặc những doanh nghiệp thương mại dịch vụ có khách hàng mục tiêu là người Hàn. Họ cần tìm kiếm thị trường và khảo sát nhiều điểm bán hàng hiện tại nhằm phát triển thêm những tập khách hàng mới, phân tích insight để hiểu rõ và đưa ra những hình thức dịch vụ phù hợp với người Hàn. Ngoài ra, nhân viên kinh doanh cũng phụ trách các hợp đồng, chương trình khuyến mãi theo yêu cầu của cấp trên.

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hàn cần đi tìm hiểu thị trường để phát triển thêm tập khách hàng mới

4. Hình thức tuyển dụng việc làm tiếng Hàn được tìm kiếm nhiều

Tuyển dụng việc làm tiếng Hàn đang có nhiều cơ hội về hình thức làm việc từ không cần kinh nghiệm, part-time cho đến nhân viên full-time, giúp ứng viên có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân.

4.1. Việc làm tiếng Hàn Full-Time

Những vị trí full-time vẫn được nhiều doanh nghiệp lớn chú trọng đẩy mạnh khâu tuyển dụng. Hình thức này sẽ mang lại thu nhập ổn định và là lựa chọn lý tưởng cho những người lao động muốn được gắn bó lâu dài với công ty cũng như nhu cầu về cơ hội thăng tiến trong nghề.

4.2. Việc làm tiếng Hàn Part-Time

Công việc part-time tiếng Hàn thường phù hợp với sinh viên đang theo học ngôn ngữ này và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm tại nhiều vị trí liên quan hoặc những người muốn tăng thu nhập mà không cần cam kết làm việc toàn thời gian. Các vị trí part-time chủ yếu là nhân viên hoặc cộng tác viên, giúp tạo ra sự linh hoạt về thời gian làm việc cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động.

Việc làm tiếng Hàn Part-time phù hợp với những người muốn tăng thu nhập mà không cần cam kết làm việc toàn thời gian

4.3. Việc làm tiếng Hàn Online tại nhà

Hình thức làm việc từ xa ngày càng trở nên phổ biến dẫn đến nhiều vị trí trong ngành ngôn ngữ Hàn cũng được tuyển dụng online, đặc biệt là các vị trí như cộng tác viên hay gia sư dạy kèm. Việc làm này phù hợp với người lao động muốn linh hoạt về địa điểm làm việc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thêm những nguồn nhân lực ở nhiều khu vực khác nhau.

4.4. Việc làm tiếng Hàn không cần bằng cấp

Các công việc liên quan đến tiếng Hàn không yêu cầu bằng cấp phù hợp với những sinh viên đang đi học hoặc những người lao động muốn thay đổi chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân. Công việc này sẽ đào tạo từ đầu cho người lao động, giúp họ hiểu và nắm bắt những yêu cầu, kiến thức liên quan đến nghiệp vụ và tiếng Hàn.

Việc làm tiếng Hàn không cần bằng cấp phù hợp với những người lao động muốn thay đổi chuyên môn, lĩnh vực

5. Khu vực tuyển dụng việc làm tiếng Hàn nhiều nhất

Thị trường tuyển dụng việc làm tiếng Hàn đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhất là những khu vực kinh tế trọng điểm tại Việt Nam, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho những ứng viên với kiến thức chuyên môn tốt.

5.1. Việc làm tiếng Hàn TP.HCM

TP.HCM là một trong những trung tâm kinh tế lớn tại Việt Nam, thu hút lượng lớn các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó phải kể đến Hàn Quốc. Theo thống kê từ những trang tin uy tín, có tương đối nhiều bài tuyển dụng những vị trí việc làm tiếng Hàn cho doanh nghiệp về lĩnh vực công nghiệp cho đến công nghệ và dịch vụ. Nhu cầu về việc làm tiếng Hàn tại đây tập trung nhiều nhất tại quận 7 với mức lương dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Việc làm tiếng Hàn Đà Nẵng

Là địa điểm phát triển nhanh chóng về mặt kinh tế và du lịch, Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là Hàn Quốc. Đa số các doanh nghiệp tại quận Hải Châu đang có nhu cầu tuyển dụng người lao động thành thạo tiếng Hàn với mức đãi ngộ từ 3.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn tại Đà Nẵng vẫn còn tương đối ít

5.3. Việc làm tiếng Hàn Hà Nội

Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý cùng nguồn tài nguyên phong phú, Hà Nội là thành phố kinh tế thu hút sự đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng về ngành dịch vụ du lịch, logistics,... Điều này góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho vị trí tiếng Hàn tại Hà Nội. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn chủ yếu đến từ những doanh nghiệp tại quận Nam Từ Liêm. Đối với công việc này, người lao động sẽ nhận được mức đãi ngộ hấp dẫn từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

5.4. Việc làm tiếng Hàn Đồng Nai

Đồng Nai ngày càng phát triển nhanh chóng về nền kinh tế, dẫn đến thu hút nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc về bất động sản, công nghiệp và chế biến thực phẩm. Số tin tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai liên quan đến tiếng Hàn tương đối nhiều, phần lớn tập trung tại huyện Nhơn Trạch. Với mức lương từ 3.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, người lao động sẽ có thêm những cơ hội việc làm tiếng Hàn khác trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Hàn tại Đồng Nai chưa có nhiều cơ hội cho người lao động tại đây

5.5. Việc làm tiếng Hàn Bắc Ninh

Là tỉnh thành đang trên đà phát triển về nền kinh tế, Bắc Ninh tập hợp nhiều doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp dân dụng. Theo thống kê từ các trang tin tuyển dụng, đa số những doanh nghiệp tại huyện Từ Sơn có nhu cầu tuyển dụng người lao động thành thạo tiếng Hàn với mức lương từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Mặc dù cơ hội tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh về tiếng Hàn không nhiều song đây vẫn sẽ là thị trường tiềm năng cho những việc làm tương tự trong tương lai.

5.6. Việc làm tiếng Hàn Bình Dương

Nhờ đón bắt xu thế hội nhập và cách làm việc hiệu quả, Bình Dương thu hút nhiều các công ty, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, cơ khí, điện tử,... Sự phát triển về nền kinh tế của Bình Dương góp phần mở rộng thêm những cơ hội việc làm tiếng Hàn với mức lượng dao động từ 10.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, nhu cầu việc làm tại Bình Dương liên quan đến tiếng Hàn còn tương đối ít so với những tỉnh thành khác, phần lớn tập trung tuyển dụng tại huyện Bắc Tân Uyên.

Nhu cầu tuyển việc làm tiếng Hàn tại Bình Dương không nhiều như những thành phố khác

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm tiếng Hàn

Tùy vào tính chất, lĩnh vực kinh doanh mà yêu cầu của doanh nghiệp đối với tuyển dụng việc làm tiếng Hàn có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, dưới đây là một số yêu cầu cơ bản các ứng viên cần có cho vị trí này:

Khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, đặc biệt là tiếng Hàn và tiếng Việt.

Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt nhằm mang đến hiệu quả cao.

Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến và thích ứng với môi trường làm việc năng động.

Có sự nhạy bén trong lắng nghe để việc phiên dịch, truyền đạt lại được đầy đủ và chính xác.

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt nhằm nâng cao hiệu quả làm việc với các đối tác và lãnh đạo cấp trên.

Khả năng tra cứu dữ liệu cũng như thường xuyên cập nhật những thông tin liên quan đến ngôn ngữ, chuyên ngành.

Trước sự xuất hiện của những nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, cơ hội việc làm tiếng Hàn cho những người lao động ngày càng gia tăng. Để đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng, ứng viên cần có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực, ngôn ngữ Hàn cũng như biết cách truyền đạt đến mọi người và tư duy xử lý tình huống nhạy bén.