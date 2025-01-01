Công việc Phụ xe

Nhu cầu tuyển phụ xe gấp tăng cao nhiều năm nay vì hoạt động vận tải có mặt ở khắp mọi nơi cùng nhiều hình thức khác nhau như xe buýt, xe khách, xe tải… Mỗi doanh nghiệp đều có yêu cầu riêng với nhân viên phụ xe tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh và kinh nghiệm chuyên môn. Mức lương của vị trí này thường dao động từ 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm phụ xe

Phụ xe (hay còn gọi là lơ xe) là những người có vai trò phụ giúp các lái xe khi vận chuyển người, hàng hóa. Phụ xe sẽ có nhiệm vụ điều hướng, bốc dỡ hàng, điền các thủ tục giấy tờ và giao tiếp với khách.

Vai trò của phụ xe rất quan trọng trong suốt quá trình vận chuyển vì họ là người đảm bảo chuyến đi được an toàn. Người phụ xe tải, xe bus vừa đồng hành vừa giúp đỡ lái xe chính các công việc thường ngày.

Hiện nay, ngành vận tải - lái xe đang là lĩnh vực được đầu tư và thu hút mạnh mẽ người lao động. Hoạt động vận tải có mặt ở mọi nơi với nhiều hình thức khác nhau như xe bus, xe khách, xe tải… Với nhu cầu vận chuyển hàng hóa đường dài ngày càng gia tăng, nhu cầu tuyển phụ xe gấp cũng phổ biến hiện nay, đặc biệt là đối với phụ xe tải đường dài và xe khách.

Có tới hơn 20 nghìn tin tức tuyển phụ xe gấp trên các trang web tìm kiếm việc làm mỗi tháng ở các khu vực trải dài từ Bắc vào Nam. Điều này cho thấy đây là ngành nghề khá hot, tạo nhiều cơ hội việc làm cho những lao động thuộc lĩnh vực này. Hơn thế, nếu làm việc chăm chỉ, mức lương và chế độ đãi ngộ của phụ xe khá tốt.

Tin tức tuyển phụ xe gấp liên tục được đăng tải trên các trang web việc làm

2. Mức lương trung bình của việc làm phụ xe

Tùy thuộc vào tính chất cùng với yêu cầu và khối lượng công việc, mức lương khi tuyển phụ xe gấp ở từng lĩnh vực có sự chênh lệch đáng kể. Dưới đây là mức lương chi tiết của một phụ xe:

Việc làm phụ xe Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Phụ xe bus 5.000.000 - 6.000.000 Phụ xe tải 7.000.000 - 9.000.000 Phụ xe giao hàng 7.000.000 - 9.000.000 Phụ xe khách ghế ngồi 7.000.000 - 8.000.000 Phụ xe khách giường nằm 8.000.000 - 15.000.000

3. Những việc làm phụ xe phổ biến nhất hiện nay

Việc làm phụ xe rất phổ biến hiện nay và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau có thể là phụ xe tải, xe bus, xe khách giường nằm và xe khách ghế ngồi. Mỗi lĩnh vực đều có những công việc khác nhau theo yêu cầu của nhà xe.

3.1. Tuyển dụng phụ xe khách giường nằm

Phụ xe khách giường nằm có nhiệm vụ soát vé, kiểm đủ số lượng hành khách trên xe trước khi chính thức lăn bánh. Những người làm việc này cũng có nhiệm vụ hướng dẫn khách hàng cất đồ, tìm vị trí ghế nằm. Ngoài ra, phụ xe khách giường nằm cần đảm bảo khách không nhốn nháo, tránh xảy ra tình trạng rủi ro như mất cắp, mất tài sản vì đông người.

3.2. Tuyển phụ xe khách ghế ngồi

Phụ xe khách ghế ngồi cũng có nhiệm vụ kiểm soát vé, số lượng hành khách trên xe trước khi chính thức lăn bánh. Phụ xe cũng có nhiệm vụ nhắc nhở khách hàng phải thắt dây an toàn, thực hiện các biện pháp an toàn khác cho các cá nhân trong suốt quá trình di chuyển. Những người này cũng sẽ chịu trách nhiệm giữ gìn vệ sinh chung trên xe. Họ có thể sẽ phục vụ đồ ăn, nước uống và khăn ướt cho khách.

3.3. Tuyển phụ xe giao hàng

Phụ xe giao hàng là những người giúp đỡ cho lái xe chính những công việc phục vụ cho quá trình giao hàng. Những người làm việc này sẽ có trách nhiệm đối với hàng hóa như kiểm kê số lượng hàng, chất lượng hàng và giao đến đúng địa chỉ cần thiết. Như vậy, công việc giao hàng cũng được xử lý nhanh chóng và hiệu quả hơn.

3.4. Tuyển dụng phụ xe tải

Nhu cầu tuyển phụ xe tải đặc biệt là phụ xe tải đường dài Bắc Nam đang tăng cao vì đây là ngành nghề đang khá hot, thiếu nhân lực. Các phụ xe tải đường dài có nhiệm vụ bốc hàng lên khoang, sắp xếp ngay ngắn, đảm bảo vị trí hàng hóa giảm thiểu sự hư hại, đổ vỡ. Sau khi đến nơi giao nhận, phụ xe tải cũng sẽ là người bốc dỡ hàng xuống khỏi thùng xe, đảm bảo chất lượng hàng hóa và đúng nơi quy định.

3.5. Tuyển dụng phụ xe bus

Phụ xe bus là người phụ xe chạy theo các chuyến bus hàng ngày. Công việc của những người này là phụ giúp các công việc cho tài xế. Phụ xe bus sẽ điều hành mọi hoạt động trên xe bus như bán vé xe, chỉ dẫn khách lên xuống, sắp xếp chỗ ngồi và chỗ đứng cho khách. Phụ xe bus cũng đóng vai trò quan trọng như một nhân viên an ninh giúp bảo vệ trật tự trên xe như giải quyết các vấn đề rắc rối xảy ra có thể là tranh chấp, cãi vã hay mất cắp.

Phụ xe có nhiệm vụ phụ giúp lái xe giải quyết các công việc liên quan

4. Khu vực tuyển dụng việc làm phụ xe nhiều nhất

Trên các trang web việc làm, tin tuyển phụ xe gấp được cập nhật liên tục lên tới hàng nghìn bài viết mỗi tháng. Đặc biệt, nhu cầu tuyển phụ xe chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn hoặc những nơi có nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa và cần vận chuyển đi tới các khu vực trên cả nước.

4.1. Tuyển dụng việc làm phụ xe tại Cần Thơ

Cần Thơ hiện nay có nhiều doanh nghiệp chế biến trên khắp địa bàn thành phố. Do đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh thành trên cả nước tăng cao, kéo theo nhu cầu tuyển phụ xe gấp tại khu vực này. Đây là cơ hội tốt cho những lao động có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Các doanh nghiệp đưa ra mức lương cho vị trí phụ xe tải đường dài tại Cần Thơ dao động từ 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng.

4.2. Tuyển dụng việc làm phụ xe tại Đà Nẵng

Đà Nẵng vốn là thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam do đó nhà nước đầu tư khá nhiều đề án để phát triển lĩnh vực này. Đây là khu vực tuyển dụng nhiều phụ xe bus, xe khách để phục vụ cho nhu cầu đi lại của ngành du lịch. Tuy nhiên, nguồn lao động phục vụ tại Đà Nẵng khá dồi dào dẫn đến tỉ lệ cạnh tranh cao. Các doanh nghiệp sẵn sàng chi ra mức lương dao động từ 8.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng cho các phụ xe có kinh nghiệm.

4.3. Tuyển dụng việc làm phụ xe tại tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam với nhiều doanh nghiệp được đầu tư kinh doanh và phát triển. Nhu cầu tuyển dụng phụ xe bus, phụ xe tải, xe giao hàng và xe khách tại đây luôn duy trì ở mức cao để phục vụ hoạt động đi lại của người dân cũng như mong muốn du lịch, thăm quan của khách quốc tế đến Hà Nội.

Đây là cơ hội tốt cho những lao động có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải. Mức lương mà các nhà tuyển dụng đưa ra cho các ứng viên muốn làm vị trí này thường dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô công ty.

4.4. Tuyển dụng việc làm phụ xe tại TP. HCM

TP. HCM là trọng điểm kinh tế phía Nam của nước ta và cũng được nhà nước đặc biệt quan tâm phát triển đầu tư đa dạng ngành nghề. Đây là khu vực phát triển mạnh mẽ ngành vận tải ở các lĩnh vực như xe bus, xe tải, xe giao hàng và xe khách. Do đó, nhu cầu tuyển phụ xe tại TP. HCM cũng tăng cao để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và hành khách. Với mức lương từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp mong muốn tìm được những phụ xe có trình độ và tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

4.5. Tuyển dụng việc làm phụ xe tại Bình Dương

Bình Dương là thành phố có khu công nghiệp sầm uất với nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa. Do đó, nhu cầu tuyển phụ xe tải chở hàng hóa Bắc Nam tại đây luôn tăng cao nhằm vận chuyển các sản phẩm đi khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đối với vị trí phụ xe tải hàng hóa đường dài, các doanh nghiệp đưa ra mức lương ổn định dao động từ 8.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm phụ xe

Công việc của phụ xe tưởng chừng như đơn giản nhưng để thực hiện tốt nhiệm vụ, bạn cần có những kiến thức chuyên môn vững vàng và thành thạo một số kỹ năng mềm. Dưới đây là yêu cầu của các doanh nghiệp khi tuyển phụ xe gấp:

Yêu cầu về bằng cấp, trình độ:

Nhiều nhà xe yêu cầu phụ xe sở hữu bằng lái xe C hoặc D và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận tải.

Hiểu biết về luật an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Có khả năng sử dụng các thiết bị điện tử cơ bản để phục vụ cho công việc.

Yêu cầu về kỹ năng

Kỹ năng về kỹ thuật và an toàn: Phụ xe cần có kỹ năng vận hành chính xác, an toàn trên xe.

Hiểu về cơ cấu và hệ thống hoạt động của xe, biết cách vận hành chuyên nghiệp và hiệu quả.

Có kiến thức về pháp luật và các quy định trong ngành vận tải giúp đảm bảo cả chuyến đi tuân thủ các quy định, hợp pháp quá trình hoạt động.

Khả năng giao tiếp, giải quyết vấn đề: Làm việc trong môi trường đa dạng, nhiều đối tượng khác nhau, kỹ năng giao tiếp giúp phụ xe trao đổi thông tin, hỗ trợ giải quyết công việc và có thể xử lý được các vấn đề phát sinh.

Một số yêu cầu khác:

Sức khỏe tốt: Một phụ xe sẽ phải làm việc theo ca thường xuyên và thậm chí làm nhiều ca đêm, ca làm việc đột xuất khi được yêu cầu. Do đó, sức khỏe tốt và chịu được áp lực cao trong công việc là điều kiện cần thiết khi tuyển phụ xe.

Chịu khó và tận tâm: Di chuyển nhiều, tiếp xúc thường xuyên với khói bụi, phụ xe cần có tình chịu khó, cẩn thận và tận tâm với công việc để đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu, an toàn cho người và hàng hóa.

Nâng cao tay nghề và kỹ năng: Phụ xe nếu có khả năng hoàn thành tốt công việc sẽ được đánh giá tốt và nâng cao mức lương. Nếu có thể, bạn cần tham gia các khóa đào tạo chăm sóc khách hàng, nghiệp vụ vận tải, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ để thuận lợi hơn trong công việc.

Chịu được sự thay đổi môi trường làm việc: Phụ xe đường dài có thể phải di chuyển liên tục từ Bắc vào Nam và ngược lại nên việc thay đổi môi trường là điều tất yếu. Nếu luôn sẵn sàng hoàn thành công việc dù môi trường làm việc khác biệt, bạn sẽ được đánh giá cao.

Nhanh nhẹn và khéo léo: Để nhận được sự tín nhiệm, phụ xe cần chủ động, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Điều này giúp bạn lấy được thiện cảm với cấp trên, hoàn thành công việc hiệu quả và năng suất cao.

Một số thành phố lớn cần tuyển nhiều phụ xe gấp để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách

6. Các loại bằng lái xe phù hợp với từng loại phương tiện

Hiện nay, theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải, hệ thống giấy phép lái xe tại Việt Nam có các loại bằng lái xe dưới đây:

Bằng lái xe Quy định Bằng lái xe hạng A1 - Người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xy lanh từ 50cm3 - dưới 175 cm3. - Người khuyết tật lái xe mô tô 3 bánh dành cho người khuyết tật. Bằng lái xe hạng A2 - Người lái xe để điều khiển xe mô tô 2 bánh dung tích xy lanh từ 175cm3 trở lên, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Bằng lái xe hạng A3 Hạng A3 cấp cho lái xe điều khiển xe mô tô 3 bánh, các loại xe quy định giấy phép lái xe hạng A1, các xe tương tự. Bằng lái xe hạng A4 Lái xe các loại máy kéo nhỏ trọng tải đến 1000kg. Bằng lái xe ô tô hạng B1 Số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển các loại xe dưới đây: - ô tô số tự động chở người 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho lái xe. - ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải dưới 3.500 kg. - ô tô dùng cho người khuyết tật. Bằng lái xe ô tô hạng B2 Hạng B2 cho người hành nghề lái xe điều khiển các loại xe dưới đây: - Người lái xe 4 - 9 chỗ, ô tô chuyên dùng trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn. - Các loại xe quy định giấy phép lái xe hạng B1. Bằng lái xe hạng C - Người lái xe ô tô 4 - 9 chỗ, xe tải kể cả xe tải chuyên dùng và xe chuyên dùng trọng tải từ 3.500kg trở lên. - Máy kéo kéo 1 rơ moóc có trọng tải từ 3.500 kg trở lên. - Các loại xe quy định giấy phép lái xe hạng B1, B2. Bằng lái xe hạng D - Xe chở người từ 10 - 30 chỗ, kể cả chỗ của lái xe - Các loại xe quy định giấy phép lái xe hạng B1, B2, C. Bằng lái xe hạng E - Xe chở người trên 30 chỗ. - Các loại xe quy định giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D. Người có giấy phép các hạng B1, B2, C, D và E khi điều khiển xe tương ứng được kéo thêm 1 rơ moóc có trọng tải không quá 750 kg. Bằng lái xe hạng F Người có giấy phép lái xe hạng B2, C, D và E điều khiển các loại xe tương ứng kéo rơ moóc trọng tải thiết kế lớn hơn 750kg, sơ mi rơ moóc, xe khách nối toa, được quy định cụ thể: Bằng lái xe hạng FB2: người lái loại xe theo quy định hạng B2 kéo theo rơ moóc. Bằng lái xe hạng FC: người lái xe các loại xe theo quy định hạng C kéo theo rơ moóc. Bằng lái xe hạng FD: người lái xe các loại xe theo quy định hạng D kéo theo rơ moóc. Bằng lái xe hạng FE: người lái xe các loại xe theo quy định hạng E kéo theo rơ moóc.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng phụ xe gấp tăng đột biến vài năm nay vì hoạt động vận tải đang có mặt ở khắp mọi nơi cùng nhiều hình thức khác nhau. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên muốn theo đổi lĩnh vực này và có kiến thức chuyên môn trong ngành vận tải. Nếu bạn đang cần một công việc ổn định, trở thành phụ xe là công việc khá tốt. Ngoài ra, khi học thêm nhiều kiến thức, có bằng lái xe và kinh nghiệm chuyên môn cao, ứng viên có thể sẽ thắng tiến trở thành lái xe với mức lương khá tốt.