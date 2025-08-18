Tuyển Phụ xe Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Lai Xá - Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Phụ xe Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Bốc xếp thạch cao, khung xương và các vật tư, phụ kiện đi kèm theo kế hoạch và yêu cầu của thủ kho

Giao hàng cho các cửa hàng, đại lý tại Hà Nội

Đảm bảo bốc xếp đúng chủng loại hàng hóa theo yêu cầu và sắp xếp hàng hóa lên, xuống phương tiện đúng kỹ thuật

Các công việc khác theo sự phân công của thủ kho: hỗ trợ đóng gói thành phẩm, vận chuyển nội bộ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 18 - 45 tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp

Sức khỏe tốt, trung thực, có trách nhiệm

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Đức Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.500.000 - 9.500.000đ

Trợ cấp lương làm ngoài giờ và bốc hàng

Hưởng các chế độ lao động theo quy định của nhà nước.

Thưởng các dịp Sinh nhật, Tết Nguyên Đán, ... theo quy định của Công ty

BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp, Nghỉ phép 12 ngày/năm, Nghỉ mát hàng năm

Nghỉ việc Hiếu, việc Hỷ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Đức Minh

