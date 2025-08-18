Tuyển Phụ xe Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Đức Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ xe Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Đức Minh
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Lai Xá
- Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Phụ xe Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Bốc xếp thạch cao, khung xương và các vật tư, phụ kiện đi kèm theo kế hoạch và yêu cầu của thủ kho
Giao hàng cho các cửa hàng, đại lý tại Hà Nội
Đảm bảo bốc xếp đúng chủng loại hàng hóa theo yêu cầu và sắp xếp hàng hóa lên, xuống phương tiện đúng kỹ thuật
Các công việc khác theo sự phân công của thủ kho: hỗ trợ đóng gói thành phẩm, vận chuyển nội bộ
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, từ 18 - 45 tuổi
Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Đức Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7.500.000 - 9.500.000đ
Trợ cấp lương làm ngoài giờ và bốc hàng
Hưởng các chế độ lao động theo quy định của nhà nước.
Thưởng các dịp Sinh nhật, Tết Nguyên Đán, ... theo quy định của Công ty
BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp, Nghỉ phép 12 ngày/năm, Nghỉ mát hàng năm
Nghỉ việc Hiếu, việc Hỷ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Đức Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
