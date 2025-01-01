Công việc Tạp vụ / phục vụ / giúp việc

Nhu cầu tuyển tạp vụ - phục vụ - giúp việc hiện nay ngày càng tăng cao nhưng lực lượng lao động lại vô cùng ít ỏi. Do những công việc này thường vất vả và lộ trình thăng tiến chậm nên không có nhiều bạn trẻ muốn làm. Tuy nhiên nếu biết định hướng đúng cách, việc làm tạp vụ - phục vụ - giúp việc cũng sẽ tạo rất nhiều cơ hội phát triển mà bạn không thể ngờ tới.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tạp vụ / phục vụ / giúp việc

Tạp vụ, phục vụ, giúp việc là những công việc là những công việc chủ yếu dành cho các lao động phổ thông, không có kinh nghiệm, bằng cấp hoặc các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm tạm thời để kiếm thêm thu nhập.

Hiện nay, nhu cầu tuyển tạp vụ, giúp việc tại các thành phố lớn đang có xu hướng tăng cao. Ví dự như đối với các những gia đình trẻ, thời gian dành cho việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, và chăm sóc con cái thường chiếm phần lớn thời gian cá nhân, làm giảm hiệu suất làm việc. Để tập trung hơn vào công việc, việc thuê một người giúp việc gia đình để hỗ trợ các công việc này dần trở nên vô cùng cần thiết.

Tuyển tạp vụ ngày càng trở nên khó khăn do cung ít hơn cầu

Trên thị trường Việt Nam, dịch vụ thuê tạp vụ, giúp việc đang trở thành một lĩnh vực kinh doanh tiềm năng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người sử dụng dịch vụ này đã tăng từ 13,8% vào năm 2010 lên đến 20,9% vào năm 2020. Sự gia tăng này đang thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

Đặc biệt trong những ngày lễ tết, dịch vụ tuyển tạp vụ, người giúp việc đang nhận được sự quan tâm cao, với tỷ lệ 38%. Điều này là do nhiều người giúp việc thường về quê ăn tết và không quay lại. Nhu cầu thuê người giúp việc để trông trẻ trong dịp nghỉ hè cũng khá cao, lên tới 47%. Một khảo sát trên 150 hộ gia đình cũng chỉ ra rằng khoảng 72% số hộ cảm thấy hiện nay có một số gia đình muốn tìm người giúp việc, nhưng không tìm được.

Hiện tại, lực lượng người lao động ứng tuyển tạp vụ, giúp việc nhà thường là nữ giới, chủ yếu đến từ nông thôn với trình độ học vấn và thu nhập thấp. Theo thống kê trong năm 2021 có khoảng 300.000 lao động làm công việc giúp việc nhà, tập trung ở 2 thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Còn đối với vị trí việc phục vụ, do sự phát triển của các ngành thương mại, dịch vụ và du lịch trong những năm qua cũng khiến cho nhu cầu tuyển dụng tăng cao. Tại Tp. Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng lao động sau tết dự kiến cần khoảng 25.000 - 29.000 lao động. Trong đó, ngành thương mại - dịch vụ chiếm 69,58% và chủ yếu là các vị trí việc làm như: nhân viên phục vụ, tạp vụ, thu ngân, nhân viên kinh doanh…

Phục vụ trở là ngành nghề được nhiều bạn trẻ tìm kiếm do nhu cầu tuyển dụng cao lại không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy đa số lao động tạp vụ, phục vụ, giúp việc đều không được đào tạo, gây khó khăn khi tham gia công việc trong gia đình. Họ thường là những người từ vùng nông thôn, học sinh, sinh viên chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chỉ có 40% nhà quản lý, chủ hộ hài lòng với khả năng của họ, với kỹ năng nấu nướng chỉ đạt 11%, kỹ năng dọn dẹp phục vụ khoảng 30% và kỹ năng chăm sóc người ốm là 9%...

Do vậy, nếu người lao động ứng tuyển tạp vụ, phục vụ hoặc giúp việc có chứng chỉ từ các khóa đào tạo sẽ dễ dàng xin việc hơn, đồng thời mức lương có thể cao hơn trung bình lên đến 30%. Có đơn vị còn sẵn sàng trả lương cao tới 150% so với mức lương hiện tại nhưng vẫn không tìm được lao động chuyên nghiệp như ý.

2. Tiềm năng phát triển của việc làm tạp vụ / giúp việc / phục vụ

Dù không được đánh giá cao, nhưng việc làm tạp vụ, giúp việc và phục vụ vẫn là những ngành nghề quan trọng, thiết yếu trong cuộc sống. Mặc dù đa phần những các công ty tuyển tạp vụ, phục vụ thường không yêu cầu kinh nghiệm hoặc không cần quá nhiều kinh nghiệm nhưng nếu gắn bó lâu dài với những ngành nghề này. Bạn vẫn hoàn toàn có thể tìm được nhiều hướng đi phát triển của riêng bản bản thân mình.

Các công việc như tạp vụ, giúp việc, phục vụ vẫn có nhiều tiềm năng để người lao động phát triển

Đối với vị trí công việc tạp vụ và giúp việc. Bạn có thể tìm kiếm tuyển tạp vụ, giúp việc tại các hộ gia đình, văn phòng, trường học, nhà hàng, khách sạn…. Nếu làm việc cho các công ty chuyên về dịch vụ tạp vụ, dọn dẹp, bạn có thể tham khảo lộ trình thăng tiến như sau:

Nhân viên giúp việc, tạp vụ cơ bản: Đây là vị trí xuất phát, nơi mà nhân viên học cách thực hiện các công việc cơ bản như lau chùi, dọn dẹp và sắp xếp không gian.

Trưởng nhóm giúp việc, tạp vụ: Sau khi có kinh nghiệm, nhân viên có thể được thăng chức lên trở thành trưởng nhóm tạp vụ. Vai trò này yêu cầu khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.

Quản lý tạp vụ: Với kinh nghiệm và khả năng quản lý tốt, nhân viên có thể tiến lên trở thành quản lý tạp vụ. Trách nhiệm của họ bao gồm quản lý toàn bộ quy trình làm việc, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tương tác với khách hàng hoặc các bộ phận khác trong tổ chức.

Còn đối với vị trí công việc phục vụ. Bạn có thể định hướng làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, resort trong thành phố hoặc khu du lịch. Đây là những địa điểm đông du khách nên mức thu nhập và cơ hội việc làm cũng cao hơn. Bạn có thể tham khảo lộ trình thăng tiến khi tìm việc tuyển phục vụ như sau:

Nhân viên phục vụ cơ bản: Đây là vị trí xuất phát, nơi mà nhân viên học cách giao tiếp với khách hàng, phục vụ đồ ăn và đồ uống, và duy trì sự sạch sẽ và gọn gàng trong không gian phục vụ.

Trưởng nhóm phục vụ hoặc trưởng ca: Sau khi có kinh nghiệm, nhân viên có thể được thăng chức lên trở thành trưởng nhóm phục vụ. Vai trò này đòi hỏi khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian và phân công công việc cho các nhân viên phục vụ khác.

Quản lý nhà hàng hoặc quán bar: Với kinh nghiệm và kỹ năng quản lý, nhân viên có thể tiến lên trở thành quản lý của một nhà hàng hoặc quán bar. Trách nhiệm của họ bao gồm quản lý toàn bộ hoạt động của cơ sở, từ việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên, đến quản lý tài chính và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Giám đốc dịch vụ khách hàng hoặc vị trí cao cấp hơn: Đối với những người có kinh nghiệm và thành tích xuất sắc, cơ hội trở thành giám đốc dịch vụ khách hàng hoặc một vị trí cao cấp hơn trong lĩnh vực quản lý là một bước tiến quan trọng.

3. Các công việc tạp vụ, phục vụ, giúp việc tuyển dụng nhiều

Bên cạnh việc quan tâm đến việc có nhu cầu tuyển tạp vụ, phục vụ đang có sự phát triển mạnh mẽ của ngành. Điều này mang lại nhiều cơ hội việc làm tạp vụ, giúp việc, phục vụ phổ biến ở Việt Nam.

3.1. Tạp vụ nhà hàng hoặc khách sạn

Tạp vụ nhà hàng, khách sạn, hay còn được biết đến có công việc đảm nhiệm việc duy trì sự sạch sẽ, thơm tho và esthetically pleasing của không gian khách sạn. Công việc này yêu cầu sự tỉ mỉ, khéo léo và tính cẩn thận từ người thực hiện.

Ứng tuyển tạp vụ tại khách sạn, nhà hàng sẽ giúp người lao động có nhiều cơ hội thăng tiến hơn

Khi ứng tuyển tạp vụ tại nhà hàng hoặc khách sạn, bạn sẽ có nhiều lựa chọn việc làm như nhân viên dọn phòng, nhân viên vệ sinh, nhân viên giặt ủi, nhân viên làm vườn…

3.2. Tạp vụ văn phòng

Tạp vụ văn phòng là những cá nhân chịu trách nhiệm về việc duy trì sự sạch sẽ và gọn gàng trong không gian làm việc. Công việc của họ bao gồm làm sạch các khu vực như phòng họp, phòng kinh doanh, phòng vệ sinh, quầy lễ tân, hành lang và cầu thang.

3.3. Tạp vụ trường học

Tạp vụ trường học, còn được biết đến như là nhân viên vệ sinh trường học hoặc lao công trường học, là những cá nhân chịu trách nhiệm về việc duy trì sự sạch sẽ trong môi trường học đường. Công việc của họ bao gồm vệ sinh lớp học, khu vực sân trường và thu gom rác.

3.4. Tạp vụ bệnh viện hoặc phòng khám

Chuyên làm công tác vệ sinh, chịu trách nhiệm về không gian sạch sẽ, thơm tho và gọn gàng cho các phòng khám, bệnh viện. Điều đặc biệt của tạp vụ bệnh viện là cần có sức khỏe tốt, biết phân loại và xử lý rác thải y tế đúng cách.

3.5. Tạp vụ chung cư hoặc tòa nhà căn hộ

Đảm nhận vai trò quản lý và duy trì sự sạch sẽ của các khu vực chung. Công việc của họ bao gồm làm sạch các khu vực công cộng như sảnh và hành lang, cùng việc bảo quản cơ sở vật chất. Đôi khi các tạp vụ sẽ được cá hộ gia đình ở chung cư thuê để dọn dẹp nhà riêng với mức lương riêng.

3.6. Tạp vụ công cộng

Tạp vụ công cộng còn được biết đến với tên gọi là lao công, là những chuyên gia về vệ sinh, chịu trách nhiệm duy trì không gian sạch sẽ, thơm tho và gọn gàng cho các khu vực công cộng như đường phố, công viên, nhà vệ sinh công cộng... Tạp vụ công cộng sẽ làm việc cho các công ty môi trường rồi được phân công khu vực theo từng ngày.

3.7. Tạp vụ bến xe, bến tàu sân bay

Những người này chuyên thực hiện công việc vệ sinh, đảm bảo không gian sạch sẽ, thơm tho và gọn gàng cho mọi khu vực thuộc bến xe, bến tàu và sân bay. Thông thường các vị trí này thường dưới sự quản lý của Trưởng bộ phận Tạp vụ hoặc Trưởng ca đội vệ sinh tại cơ sở đó.

3.8. Giúp việc cho hộ gia đình toàn thời gian

Người giúp việc toàn thời gian là người được thuê làm việc cố định tại gia đình, cả ngày lẫn đêm và họ thường sẽ ăn uống, sinh hoạt tại gia chủ luôn. Vị trí giúp việc toàn thời gian thường khá ổn định và không yêu cầu di chuyển nhiều.

Công việc này cũng được thiết kế để làm trong thời gian dài nhưng lại đòi hỏi nhiều kỹ năng khác nhau như bao gồm cả nấu nướng, chăm sóc người ốm, người già, trẻ em…

3.9. Tạp vụ, giúp việc theo giờ

Dịch vụ giúp việc theo giờ sẽ được lựa chọn linh hoạt nơi làm việc như công ty, văn phòng, hộ gia đình… Vị trí này cho phép họ có thể thoải mái đăng ký dịch vụ theo nhu cầu và từng khung giờ cụ thể mà không bị gò bó, cố định.

Rất nhiều người lao động phổ thông hiện nay lựa chọn tìm việc làm giúp việc nhà theo giờ

3.10. Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn

Nhân viên phục vụ là người làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, quán café, và các cơ sở phục vụ thức ăn và đồ uống khác. Với vai trò trực tiếp giao tiếp với khách hàng, họ đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

4. Mức lương hiện nay của ngành phục vụ / tạp vụ / giúp việc

Vì khi tuyển tạp vụ, giúp việc, phục vụ, các nhà tuyển dụng thường không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm. Vì vậy mức lương của ngành phục vụ / tạp vụ / giúp việc thường không quá cao.

Việc làm giúp việc, tạp vụ, phục vụ thường có mức lương không quá cao

Tuy nhiên, với ngành tạp vụ, đặc biệt là tạp vụ, giúp việc cho hộ gia đình, nếu như người lao động là người có kinh nghiệm dày dặn và biết nhiều kỹ năng chăm sóc thì mức lương nhận được thường rất cao. Ngoài ra, nếu bạn ứng tuyển tạp vụ, phục vụ tại các thành phố, khu du lịch lớn, mức thu nhập cũng sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Dưới đây là bảng tham khảo về mức lương trung bình khi tuyển tạp vụ, giúp việc, phục vụ hiện nay:

Vị trí Mức lương trung bình (VNĐ/tháng) Tạp vụ nhà hàng hoặc khách sạn 5.000.000 - 8.000.000 VNĐ/ tháng Nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng Tạp vụ công cộng 4.800.000 - 9.500.000 VNĐ/ tháng Tạp vụ văn phòng 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/ tháng Tạp vụ chung cư hoặc tòa nhà căn hộ 5.000.000 - 9.000.000 VNĐ/ tháng Tạp vụ bệnh viện hoặc phòng khám 5.000.000 - 8.000.000 VNĐ/ tháng Giúp việc cho hộ gia đình toàn thời gian 7.500.000 - 12.000.000 VNĐ/ tháng Giúp việc cho hộ gia đình toàn thời gian 50.000 - 80.000 VND/ giờ

Chú ý: Mức lương đã được nêu chỉ mang tính tham khảo. Tùy thuộc vào chính sách của từng công ty, nhân viên trong ngành du lịch có thể được hưởng các khoản phụ. Ví dụ như tiền thưởng, tiền tip từ khách hàng nữa. Ngoài ra, tại một số nhà hàng, khách sạn cao cấp, nếu người lao động có trình độ tiếng Anh, mức lương có thể tăng lên từ 20 - 50%.

5. Kỹ năng cần có của một nhân viên tạp vụ / phục vụ / giúp việc

Để có thể ứng tuyển tạp vụ, phục vụ, giúp việc và trở thành một nhân viên chuyên nghiệp, người lao động cần đáp ứng các yêu cầu về những kỹ năng cần thiết như sau:

Những kỹ năng này sẽ giúp người lao động ứng tuyển giúp việc, tạp vụ trở nên thuận lợi hơn

5.1. Sức khoẻ, thể lực tốt là điểm cộng

Nhân viên tạp vụ, bất kể là làm việc tại văn phòng hay gia đình, đều cần có sức khỏe tốt vì công việc của họ đòi hỏi khả năng vận động và chịu áp lực. Nếu không có sức khỏe tốt, họ sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ và không thể đảm bảo tính ổn định và lâu dài trong công việc.

5.2. Nhanh nhẹn, tháo vát, lắng nghe ý kiến khách hàng

Đây là điểm mà nhiều công ty vệ sinh, tạp vụ quan tâm khi tìm tuyển tạp vụ, giúp việc. Như đã đề cập trước đó, tính cẩn thận và nhanh nhẹn là yếu tố quan trọng trong công việc tạp vụ. Trễ tiến độ có thể ảnh hưởng đến công việc của đồng nghiệp, đặc biệt là khi làm việc tại các tòa nhà văn phòng lớn.

5.3. Có kỹ năng quản lý thời gian tốt

Do phải xử lý nhiều công việc, nhân viên tạp vụ cần sử dụng kỹ năng quản lý thời gian một cách hiệu quả. Họ phải ưu tiên và phân bổ thời gian một cách hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp và vệ sinh đúng hạn. Điều này là quan trọng đối với sự hiệu quả trong công việc của họ.

5.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Việc bạn có thể giải quyết hiệu quả các tình huống phát sinh là yếu tố quyết định cho việc bạn có thể trở thành một nhân viên tạp vụ chuyên nghiệp hay không. Trong vai trò của một nhân viên vệ sinh, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải có khả năng phản ứng nhanh chóng và giải quyết vấn đề kịp thời.

5.5. Kỹ năng giao tiếp

Luôn thể hiện thái độ tích cực, sẵn lòng lắng nghe và cải thiện bản thân. Giao tiếp với khách hàng một cách lịch sự và chuyên nghiệp, truyền đạt thông tin chính xác và hỗ trợ đồng đội. Người làm tạp vụ không tôn trọng đồng nghiệp có thể ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của đội và dẫn đến giảm hiệu suất công việc.

Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng để người lao động tìm việc giúp việc nhà dễ dàng hơn

5.6. Cần cù và có đam mê làm việc

Công việc vệ sinh và dọn dẹp yêu cầu sự kiên nhẫn và sự chăm chỉ; nếu thiếu điều này, nhiệm vụ sẽ trở nên khó khăn. Vì các hoạt động này đều đòi hỏi sự di chuyển và làm việc vất vả. Đồng thời, sự kiên trì và tỉ mỉ là những phẩm chất quan trọng mà một nhân viên tạp vụ cần phải thể hiện.

5.7. Trung thực, thật thà

Mặc dù môi trường làm việc thường linh hoạt, thoải mái nên việc quản lý nhân viên tạp vụ vẫn cần sự chú ý. Đặc biệt, trong các tổ chức, công ty hoặc hộ gia đinh có tài sản lớn, tính trung thực, thật của nhân viên tạp vụ là yếu tố vô cùng quan trọng.

Người lao động ứng tuyển tạp vụ phải tôn trọng và không vi phạm quy định về tài sản là nguyên tắc tối cao mà mọi nhân viên tạp vụ chuyên nghiệp cần tuân thủ.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm tạp vụ

Những yêu cầu của nhà quản lý khi tuyển tạp vụ, giúp việc thường không quá khắt khe về tuổi tác, yếu tố kinh nghiệm.

Tuy nhiên, nếu người lao động có thể đáp ứng được hết những yêu cầu này, nhất định sẽ nhận được mức lương với chế độ đãi ngộ cực kỳ tốt.

Đầu tiên, để tìm một người giúp việc đáng tin cậy, quan trọng nhất là kiểm tra lý lịch của họ. Điều này bao gồm việc xem xét các giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thông tin liên hệ, và nguồn giới thiệu.

Thứ hai, sức khỏe của người giúp việc cũng cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo họ không mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc có tiền sử bệnh về thần kinh. Yêu cầu một giấy khám sức khỏe có xác nhận từ cơ quan y tế địa phương là một biện pháp cần thiết.

Cuối cùng, quá trình làm việc và tiền án của người giúp việc cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Kiểm tra xem họ có tiền án hay tiền sự không, và liệu có phàn nàn hoặc chê trách từ chủ nhà trước không. Điều này giúp đảm bảo chất lượng và tính chuyên nghiệp của người giúp việc được thuê.

6.2. Tích cách

Trong mọi ngành nghề, tính cách hòa đồng và thái độ cầu tiến đều rất quan trọng. Đối với người giúp việc nhà, sự tiếp xúc thường xuyên và giải quyết các vấn đề hàng ngày đòi hỏi họ phải có tính cách và thái độ tốt. Điều này giúp người thuê cảm thấy thoải mái và yên tâm.

Bên cạnh đó, phẩm chất đạo đức cũng là một yếu tố quan trọng mà các nhà tuyển dụng chú trọng khi tuyển dụng nhân viên tạp vụ. Trung thực, thật thà, lịch sự, tế nhị, kiên nhẫn, và tích cực là những phẩm chất cần thiết giúp người lao động tạo ấn tượng tích cực với khách hàng và nhà tuyển dụng.

6.3. Luôn đúng giờ

Đi làm đúng giờ là một quy định cơ bản mà người giúp việc cần tuân thủ để nâng cao hiệu suất làm việc. Khi thỏa thuận với công ty hoặc trung tâm cung cấp dịch vụ giúp việc, cần đưa ra yêu cầu cụ thể về thời gian và thông báo cho người giúp việc biết.

Việc đi làm đúng giờ mang lại nhiều lợi ích, không chỉ đảm bảo hiệu quả công việc mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Đôi khi, chủ nhà có thể tăng lương hoặc thưởng cho những người giúp việc hoàn thành xuất sắc công việc.

Mặc dù nhiều người tìm việc làm giúp việc nhà sáng đi chiều về để linh động thời gian nhưng vẫn cần đảm bảo quy định về giờ giấc

6.4. Kiến thức

Nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên tìm những ứng viên có kiến thức cơ bản về sản phẩm và thiết bị được sử dụng trong quá trình làm việc, bao gồm các hoá chất tẩy rửa, máy móc, công cụ vệ sinh và các kỹ thuật làm sạch.

Ứng viên cần hiểu về Bảng dữ liệu an toàn (SDS) khi vận hành các thiết bị điện như máy chà sàn tự động, máy giặt hơi nước nóng, máy hút ẩm, và các thiết bị khác.

6.5. Các kỹ năng của người làm tạp vụ, giúp việc

Bên cạnh kỹ năng dọn dẹp,vệ sinh môi trường, không gian. Người lao động ứng tuyển tạp vụ cần sở hữu thêm những kỹ năng này để ghi điểm khi ứng tuyển tạp vụ, giúp việc, đồng thời nâng cao thu nhập của bản thân:

Kỹ năng nấu ăn đi chợ, lựa chọn thực phẩm

Kỹ năng vệ sinh, giặt là quần áo, chăn ga, gối mền.

Kỹ năng chăm sóc trẻ em như bế ăm, pha sữa, pha bột, vui chơi, dỗ dành, vệ sinh cá nhân cho trẻ…

Kỹ năng chăm sóc người già, người bệnh như: Nấu ăn phù hợp cho sức khỏe, khẩu vị người cần chăm sóc, lắng nghe, chia sẻ và trò chuyện, xử lý các tình huống bất ngờ, khẩn cấp…

7. Các doanh nghiệp đang cần tuyển dụng tạp vụ / phục vụ / giúp việc

Dưới đây là danh sách các công ty đang có nhu tuyển tạp vụ / phục vụ / giúp việc đi làm ngay với mức thu nhập hấp dẫn:

Tên công ty Vị trí công việc tuyển dụng Địa chỉ công ty Vinpearl Hotel & Resorts Nhân viên phục vụ Tất cả các cơ sở Vinpearl Hotel & Resorts Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Mặt Trời Đỏ Nhân viên phục vụ Tất cả các cơ sở, chi nhánh của hệ thống nhà hàng Công ty dịch vụ giupviectot Nhân viên tạp vụ theo giờ Số 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội GFC CLEAN Nhân viên tạp vụ theo giờ TP.HCM : L18-11-13, tầng 18, tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến,Thanh Xuân, Tp. Hà Nội. Đà Nẵng: 232 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng Công ty Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Aplite Nhân viên vệ sinh khu công nghiệp Tất cả các chi nhánh ở Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội, Đồng Nai và Bình Dương Công ty Vệ sinh công nghiệp Thịnh Phát sg Nhân viên tạp vụ theo giờ Trụ sở: 145 Đường Bờ Tây, Ấp 3, Xã Phước Lộc, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh . Địa Chỉ Văn Phòng: Tầng 7, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Công ty TNHH Liên Thái Bình Tầng 3, Tòa nhà Văn phòng HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội