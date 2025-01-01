Việc làm mới nhất

Lọc theo: Địa điểm Địa điểm

Mức lương

Kinh nghiệm

Ngành nghề

Tất cả Hà Nội Tp.HCM Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

Tất cả mức lương Thỏa thuận Từ 3 - 5 triệu Từ 6 - 8 triệu Từ 9 - 10 triệu Từ 11 - 12 triệu Từ 13 - 15 triệu Từ 16 - 20 triệu Từ 21 - 25 triệu Từ 26 - 30 triệu Từ 31 - 40 triệu Từ 41 - 50 triệu Từ 51 - 60 triệu Trên 60 triệu

Tất cả Chưa có kinh nghiệm Dưới 1 năm 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm 5 - 10 năm Trên 10 năm Trên 20 năm