Công việc Quan hệ báo chí

Nhu cầu tuyển quan hệ báo chí ngày càng gia tăng với thu nhập cạnh tranh từ 7.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng,... là những khu vực tuyển dụng với nhiều cơ hội đa dạng, tuy nhiên cũng yêu cầu ứng viên làm việc dưới áp lực cao, giao tiếp và quản lý chiến lược truyền thông hiệu quả.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm quan hệ báo chí

Quan hệ báo chí (Media Relations) là lĩnh vực quan trọng giúp xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa tổ chức với phóng viên, cơ quan truyền thông để truyền tải thông điệp của thương hiệu một cách hiệu quả.

Nhu cầu tuyển quan hệ báo chí đang ngày càng tăng khi doanh nghiệp nhận thức rõ tầm quan trọng của việc quản lý thông tin truyền thông, đặc biệt là trong bối cảnh các cơ quan báo chí tại Việt Nam có khoảng 41.000 nhân sự, với hơn 800 tờ báo và tạp chí cùng hàng chục đài truyền hình.

Ngày nay, doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm nhân sự có kỹ năng viết lách, giao tiếp mà còn yêu cầu khả năng xử lý khủng hoảng và xây dựng chiến lược ngành truyền thông hiệu quả.

Triển vọng nghề nghiệp trong ngành quan hệ báo chí cũng khá rộng mở. Ứng viên có thể bắt đầu từ vị trí nhân viên quan hệ báo chí, sau đó phát triển lên những vị trí cao hơn như chuyên viên, quản lý truyền thông và thậm chí giám đốc PR, giám đốc truyền thông.

Nhu cầu tuyển quan hệ báo chí đang gia tăng

Lộ trình thăng tiến trong ngành này khá rõ ràng nếu ứng viên nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và chứng tỏ được khả năng tạo dựng mối quan hệ vững chắc với cơ quan truyền thông. Khi đó cơ hội nghề nghiệp của ứng viên sẽ được mở rộng và thu nhập gia tăng đáng kể.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm quan hệ báo chí

Theo tìm hiểu từ Job3s, Thu nhập trung bình trong ngành quan hệ báo chí dao động từ 7.000.000- 20.000.000 VNĐ/tháng đối với những vị trí cơ bản và trung cấp. Tuy nhiên, những chuyên viên và quản lý có nhiều năm kinh nghiệm sẽ nhận được mức lương cao hơn, có thể lên tới 50.000.000 VNĐ/tháng hoặc hơn.

Trong đó, những công ty lớn, cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp quốc tế thường đưa ra mức lương tốt hơn cho ứng viên có năng lực. Ứng viên đang tìm việc quan hệ báo chí có thể tham khảo mức lương cho từng vị trí, cấp bậc như bên dưới:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh quan hệ báo chí 3.000.000 - 5.000.000 Chuyên viên truyền thông nội bộ 7.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên quan hệ báo chí 8.000.000 - 16.000.000 Tư vấn truyền thông 12.000.000 - 20.000.000 Quản lý truyền thông 15.000.000 - 35.000.000 Giám đốc PR 20.000.000 - 50.000.000

Mức lương cụ thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực và quy mô của công ty, cũng như ngành nghề mà ứng viên làm việc.

Tuyển quan hệ báo chí thường đi kèm mức lương cạnh tranh

3. Mô tả công việc cho việc làm quan hệ báo chí

Việc làm quan hệ báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu qua phương tiện truyền thông. Nhân viên trong lĩnh vực này chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin về tổ chức hoặc sản phẩm được truyền tải một cách chính xác, minh bạch và tích cực đến công chúng.

Dưới đây là một số nhiệm vụ chính mà đơn vị tuyển quan hệ báo chí kỳ vọng ở những ứng viên.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với phóng viên: Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong công việc quan hệ báo chí là thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các phóng viên và cơ quan truyền thông. Việc làm này không chỉ giúp truyền tải thông tin một cách chính xác mà còn tăng cường sự hiện diện của thương hiệu trên phương tiện truyền thông.

Soạn thảo thông cáo báo chí và tài liệu truyền thông: Nhân viên quan hệ báo chí cần có khả năng viết thông cáo báo chí, bài viết và tài liệu truyền thông một cách rõ ràng, chính xác và hấp dẫn. Đây là công cụ quan trọng để doanh nghiệp truyền đạt thông tin về các sự kiện, sản phẩm, dịch vụ và những thông điệp quan trọng đến công chúng.

Quản lý khủng hoảng truyền thông: Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc thông tin sai lệch về thương hiệu, nhân viên quan hệ báo chí phải có khả năng xử lý khủng hoảng truyền thông. Tình huống này đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh chóng, cung cấp thông tin chính xác và duy trì mối quan hệ tốt với cơ quan báo chí để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp/tổ chức.

Lưu ý: Những mô tả trên chỉ là khái quát chung từ những tin tuyển quan hệ báo chí. Nội dung công việc cụ thể có thể thay đổi tùy theo từng tổ chức, ngành nghề hoặc vị trí công việc cụ thể.

Tuyển quan hệ báo chí thường yêu cầu sự kiên nhẫn, sáng tạo và khả năng làm việc dưới áp lực cao

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm quan hệ báo chí

Ngành quan hệ báo chí ngày càng phát triển, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Tuy nhiên, không chỉ có vị trí chuyên viên quan hệ báo chí, lĩnh vực này còn bao gồm nhiều việc làm với vai trò khác nhau. Tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn, bạn có thể ứng tuyển quan hệ báo chí vào những vị trí phù hợp dưới đây.

4.1. Thực tập sinh quan hệ báo chí

Vị trí thực tập sinh quan hệ báo chí là bước đầu tiên trong sự nghiệp của nhiều người mới vào ngành. Công việc chính của thực tập sinh là hỗ trợ đội ngũ PR trong việc soạn thảo tài liệu, cập nhật thông tin cho báo chí và hỗ trợ tổ chức các sự kiện. Đây là cơ hội để rèn luyện kỹ năng giao tiếp và học hỏi các quy trình công việc trong môi trường truyền thông thực tế.

4.2. Chuyên viên quan hệ báo chí

Chuyên viên quan hệ báo chí là người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với các phóng viên, báo chí, truyền thông. Công việc bao gồm việc soạn thảo thông cáo báo chí, chuẩn bị tài liệu truyền thông và hỗ trợ đội ngũ quản lý trong việc đưa thông tin doanh nghiệp ra công chúng một cách hiệu quả.

Trên thị trường tuyển quan hệ báo chí, vị trí này yêu cầu ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng viết lách ấn tượng.

4.3. Chuyên viên truyền thông nội bộ

Chuyên viên truyền thông nội bộ là người đảm bảo việc truyền tải thông tin trong nội bộ công ty, tạo sự liên kết giữa các phòng ban và nhân viên với nhau. Công việc của vị trí này bao gồm việc xây dựng các chiến lược truyền thông nội bộ, soạn thảo bản tin công ty, tổ chức các hoạt động giao lưu và đảm bảo rằng thông tin được truyền tải một cách hiệu quả tới toàn bộ nhân viên.

4.4. Tư vấn truyền thông

Nhiều đơn vị tuyển quan hệ báo chí cần những chuyên gia tư vấn truyền thông để tổ chức xây dựng chiến lược truyền thông toàn diện. Đây là vị trí cần nắm bắt thị trường, xu hướng truyền thông và đưa ra kế hoạch, chiến lược để quảng bá hình ảnh, sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng đến người dùng.

Công việc này đòi hỏi khả năng phân tích tốt, sáng tạo trong giải pháp và có kinh nghiệm dày dặn trong việc phối hợp với những bên liên quan.

4.5. Quản lý truyền thông

Quản lý truyền thông là người giám sát và quản lý toàn bộ hoạt động truyền thông của doanh nghiệp, bao gồm cả quan hệ báo chí và các chiến dịch truyền thông trực tuyến. Công việc này đòi hỏi khả năng lãnh đạo, sáng tạo trong việc xây dựng chiến lược truyền thông và giám sát hoạt động truyền thông để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với mục tiêu phát triển của tổ chức.

4.6. Giám đốc PR

Giám đốc PR (Public Relations) là người đứng đầu bộ phận quan hệ báo chí và truyền thông của một công ty. Đây cũng là vị trí cao cấp mà doanh nghiệp đặc biệt chú trọng khi tuyển quan hệ báo chí. Vị trí này yêu cầu một sự kết hợp giữa khả năng lãnh đạo, chiến lược và kỹ năng giao tiếp.

Giám đốc PR chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai chiến lược truyền thông tổng thể, điều phối hoạt động PR và bảo vệ hình ảnh công ty trong mọi tình huống, từ việc duy trì mối quan hệ với các phóng viên cho đến xử lý khủng hoảng truyền thông.

Tuyển quan hệ báo chí gồm nhiều vị trí với vai trò và yêu cầu công việc riêng biệt

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quan hệ báo chí

Khu vực tuyển dụng quan hệ báo chí tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vì đây là những trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của cả nước, nơi có sự hội tụ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức truyền thông và những cơ quan báo chí lớn. Do đó, đây cũng là những môi trường lý tưởng cho ứng viên tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực này.

5.1. Tuyển dụng việc làm quan hệ báo chí tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và trung tâm chính trị - xã hội của Việt Nam. Do đó, tại đây luôn có nhu cầu lớn đối với chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ báo chí. Nhiều tổ chức truyền thông, cơ quan báo chí lớn và doanh nghiệp có văn phòng tại Hà Nội thường xuyên tìm kiếm chuyên viên PR và quan hệ báo chí để nâng cao uy tín và phát triển chiến lược truyền thông.

Theo khảo sát từ các website tuyển dụng, có hàng trăm tin tuyển quan hệ báo chí từ những công ty lớn đến cơ quan truyền thông nhà nước. Hơn nữa, nhu cầu tuyển dụng trong ngành này còn được thúc đẩy bởi sự phát triển mạnh mẽ của những sự kiện chính trị và xã hội diễn ra tại đây.

5.2. Tuyển dụng việc làm quan hệ báo chí tại Hồ Chí Minh

Là trung tâm kinh tế năng động của cả nước, Hồ Chí Minh cũng là khu vực không thể bỏ qua khi nhắc đến cơ hội nghề nghiệp trong ngành quan hệ báo chí. Thành phố này có nhu cầu tuyển quan hệ báo chí rất lớn, đặc biệt là trong những lĩnh vực như marketing, quảng cáo và truyền thông doanh nghiệp.

Hàng trăm công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn và tổ chức truyền thông quốc tế tại Hồ Chí Minh thường xuyên tuyển dụng nhân viên quan hệ báo chí để xây dựng chiến lược truyền thông, quản lý hình ảnh và giải quyết khủng hoảng truyền thông, với mức lương hấp dẫn và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

5.3. Tuyển dụng việc làm quan hệ báo chí tại Đà Nẵng

Đà Nẵng cũng là một thành phố đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ báo chí. Nhiều công ty truyền thông, tổ chức quốc tế, cũng như doanh nghiệp trong ngành du lịch, bất động sản đang tuyển quan hệ báo chí chuyên về PR và truyền thông nội bộ.

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng tại đây chưa mạnh mẽ như Hà Nội hay TP. HCM nhưng thị trường việc làm tại Đà Nẵng vẫn đang mở rộng với cơ hội nghề nghiệp tốt cho những người đam mê truyền thông.

Có rất nhiều nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực quan hệ báo chí tại thành phố lớn

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm quan hệ báo chí

Trong lĩnh vực việc làm quan hệ báo chí, kiến thức vững về ngành truyền thông và khả năng làm việc hiệu quả với các phương tiện truyền thông là yếu tố then chốt giúp người làm nghề thành công. Bên cạnh đó, những đơn vị tuyển quan hệ báo chí cũng đặt ra yêu cầu cao đối với nhân sự nhằm đảm bảo chất lượng công việc, sự linh hoạt và khả năng xử lý tình huống.

Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản mà ứng viên cần có khi ứng tuyển quan hệ báo chí:

Kỹ năng viết và biên tập: Để tạo dựng hình ảnh cho doanh nghiệp, khả năng viết mạch lạc và biên tập chính xác thông cáo báo chí, bài viết PR là điều kiện tiên quyết. Người làm quan hệ báo chí cần có khả năng truyền tải thông tin một cách dễ hiểu, hấp dẫn.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình: Đây là kỹ năng không thể thiếu, giúp bạn xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác truyền thông, quan hệ khách hàng và công chúng. Một chuyên viên quan hệ báo chí cần phải tự tin trong buổi thuyết trình và giao tiếp với những bên liên quan.

Kiến thức về truyền thông và marketing: Cập nhật những xu hướng truyền thông mới nhất và hiểu rõ về chiến lược marketing sẽ giúp ứng viên tạo ra chiến dịch hiệu quả, nâng cao hình ảnh thương hiệu.

Khả năng xử lý tình huống và quản lý khủng hoảng: Trong trường hợp có sự cố xảy ra, nhân viên quan hệ báo chí cần có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời bảo vệ hình ảnh của công ty, giúp giảm thiểu thiệt hại.

Lưu ý: Mỗi vị trí trong lĩnh vực quan hệ báo chí sẽ có yêu cầu riêng. Do đó, ứng viên nên lưu ý những yêu cầu chi tiết từ nhà tuyển dụng hoặc tin tuyển quan hệ báo chí trên các trang việc làm trực tuyến.

Tuyển quan hệ báo chí chú trọng cả kiến thức chuyên môn và bộ kỹ năng mềm

7. Những khó khăn trong việc làm quan hệ báo chí

Làm việc trong lĩnh vực quan hệ báo chí không phải lúc nào cũng thuận lợi, vì đây là ngành đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng ứng biến với những thay đổi nhanh chóng. Các cơ quan báo chí hiện nay đang phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng truyền thông xã hội.

Những khó khăn này cũng tạo ra yêu cầu cao từ phía nhà tuyển quan hệ báo chí đối với nhân sự trong ngành. Dưới đây là những thách thức lớn mà các nhân sự làm quan hệ báo chí cần phải vượt qua.

Áp lực thời gian và khối lượng công việc: Công việc trong ngành quan hệ báo chí luôn yêu cầu nhân sự làm việc dưới áp lực về thời gian và khối lượng công việc lớn. Ứng viên cần phải đảm bảo việc cung cấp thông tin chính xác và kịp thời, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nội dung, hình thức trình bày nhanh chóng, hiệu quả.

Yêu cầu cao về sự sáng tạo và đổi mới: Trong bối cảnh truyền thông ngày càng phát triển, nhân viên quan hệ báo chí phải luôn sáng tạo trong việc xây dựng các chiến lược truyền thông mới, có khả năng thu hút sự chú ý của công chúng. Đổi mới không chỉ trong cách thức tiếp cận mà còn trong việc xử lý thông tin.

Phải đối mặt với các tình huống khủng hoảng: Ngành quan hệ báo chí không thiếu những tình huống khủng hoảng cần xử lý nhanh chóng và hiệu quả. Những tình huống này có thể liên quan đến vấn đề truyền thông xấu, sai lệch thông tin hoặc khủng hoảng lớn liên quan đến thương hiệu hay sự kiện bất ngờ.

Cạnh tranh trong ngành: Sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành truyền thông, đặc biệt là giữa các cơ quan báo chí truyền thống và nền tảng truyền thông số, khiến công việc trong lĩnh vực quan hệ báo chí trở nên khó khăn hơn. Để duy trì và phát triển, nhân viên quan hệ báo chí phải luôn tìm ra cách thức mới để tối ưu hóa chiến lược truyền thông và giữ vững vị thế trong cuộc đua này.

Công việc quan hệ báo chí cũng đang đối mặt với nhiều thách thức

Những yếu tố này tạo ra một môi trường làm việc đầy thử thách nhưng cũng mang đến cơ hội lớn cho những ai biết khai thác và nắm bắt được các xu hướng mới trong ngành báo chí.

Sự phát triển của các công nghệ số như AI, Big Data hay bùng nổ mạng xã hội thúc đẩy nhu cầu tuyển quan hệ báo chí có khả năng sáng tạo, hiểu biết về công nghệ và có khả năng tương tác mạnh mẽ với các phương tiện truyền thông. Với những ứng viên đam mê truyền thông và muốn đóng góp vào sự thành công của các tổ chức, đây sẽ là lĩnh vực đầy thử thách nhưng cũng rất hấp dẫn để theo đuổi.