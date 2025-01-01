Công việc Thợ nail/mi

Nước ta xuất hiện ngày càng nhiều tiệm nail kéo theo nhu cầu tuyển thợ nail tăng cao. Đây là công việc hợp với những người có gu thẩm mỹ và cẩn thận tỉ mỉ. Ngoài mức lương dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, thợ nail có thể nhận thêm được thu nhập bên ngoài nhờ doanh số và tiền tip từ khách hàng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm thợ nail

Thợ nail là người làm công việc chăm sóc, tạo mẫu cho móng tay, móng chân của khách hàng. Công việc chính của những người này là thực hiện dịch vụ cắt, dũa móng, tẩy da chết và sơn móng nghệ thuật.

Theo thống kê từ Hiệp hội Làm đẹp Việt Nam, năm 2023 số lượng tiệm nail mới mở tăng 30% so với năm trước. Từ đó, tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm cho những lao động trong ngành. Đây cũng là con số chứng tỏ tiềm năng phát triển mạnh của việc làm thợ nail trong những năm tiếp theo.

Khi cuộc sống ổn định, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao. Các cơ sở kinh doanh làm đẹp từ tiệm làm móng nhỏ đến những spa cao cấp bắt đầu tuyển thợ nail để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Tại một số thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, thợ nail có thể làm việc tại các trung tâm thương mại hạng sang hoặc các khách sạn 5 sao hay khu resort nghỉ dưỡng.

Một số lao động có kinh nghiệm và có vốn đầu tư nỗ lực mở tiệm nail riêng để tăng mức thu nhập và linh hoạt trong giờ giấc làm việc. Ngoài ra, thủ tục mở tiệm nail cũng khá đơn giản, chỉ cần đăng ký kinh doanh và có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm là bạn có thể tự mở tiệm nail và hoạt động độc lập.

Nhu cầu tuyển thợ nail tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm thợ nail

Theo thống kê, thu nhập của thợ nail phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ tay nghề, kinh nghiệm, vị trí địa lý… Dưới đây là mức lương chi tiết khi tuyển thợ nail:

Việc làm thợ nail Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thợ nail mới ra nghề 8.000.000 - 12.000.000 Thợ nail có 2-3 năm kinh nghiệm 15.000.000 - 20.000.000 Thợ chính/kỹ thuật viên cao cấp 20.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc của thợ nail

Thợ nail có thể coi là một người làm nghệ thuật nhưng theo cách riêng. Công việc của những người này là tạo hình trên móng giúp tăng tính thẩm, làm đẹp cho khách hàng. Công việc chính của một thợ nail là:

Tiếp đón khách hàng

Nhân viên, người thợ làm nail thường là những người đón tiếp khách hàng. Đây là những người quyết định khá nhiều đến tâm trạng, sự hài lòng của khách. Chỉ cần thái độ của nhân viên tốt, nhiệt tình sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định có làm móng của khách hay không. Tránh trường hợp để khách hàng chờ đợi quá lâu.

Tư vấn cho khách hàng

Thợ nail cần tư vấn cho khách về các sản phẩm, dịch vụ của cửa hàng. Bạn cần để ý đến giá cả, chất lượng sản phẩm làm móng vì móng chân, móng tay liên quan trực tiếp đến sức khỏe của khách hàng.

Tùy vào móng yếu hay móng khỏe, thợ nail cần có những cách tư vấn phù hợp. Kiến thức về làm đẹp và tính thẩm mỹ sẽ giúp bạn có thể đưa ra sự lựa chọn hợp ý cho khách hàng.

Vệ sinh móng cho khách

Vệ sinh và làm sạch móng là việc đầu tiên thợ nail phải làm trước khi chính thức sơn móng dù không được khách hàng yêu cầu. Việc xử lý móng sạch sẽ có thể giúp cho khách thoải mái và cũng giúp bạn vẽ móng đẹp, đạt hơn.

Tạo hình và chỉnh sửa móng của khách

Tạo hình, chỉnh sửa móng theo yêu cầu của khách là công việc chính đối với các thợ nail. Bạn cần tạo hình theo yêu cầu của khách, gắn thêm móng, cắt tỉa, đắp bột và tạo hình đính đá cho móng. Các công việc này cần làm cẩn thận, chính xác.

Đào tạo, hướng dẫn học viên mới

Những thợ nail lành nghề ngoài việc sơn móng cho khách, cần có trách nhiệm đào tạo và dạy việc cho các học viên mới trong tiệm. Công việc này đòi hỏi sự khéo léo, am hiểu nghề và biết cách truyền đạt để học viên dễ tiếp thu.

Vẽ móng mẫu cho khách hàng

Một thợ nail giỏi cần biết vẽ móng mẫu để thử màu, thử mẫu thường xuyên để biết thêm nhiều tạo hình đẹp. Hơn thế, móng mẫu có thể được dùng để đưa cho khách hàng lựa chọn giúp khách dễ đưa ra các quyết định hơn khi làm nail.

Học hỏi, nâng cao tay nghề

Để trở thành một thợ làm nail giỏi, chuyên nghiệp, bạn cần học và nâng cao tay nghề của mình thường xuyên. Do nhu cầu của khách hàng thường thay đổi, nếu không đáp ứng được sự thay đổi này, thợ nail có thể dễ dàng bị đào thải ngay lập tức. Do đó, các tiệm nail luôn mong muốn thợ thường xuyên học hỏi nâng cao tay nghề.

Công việc của thợ nail đòi hỏi sự khéo léo và tính thẩm mỹ cao

4. Khu vực tuyển dụng việc làm thợ nail

Việc làm thợ nail là ngành đang khá hot trên thị trường hiện nay. Có khoảng 35.000 tiệm nail trên cả nước, trong đó 60% chủ yếu tại các trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng.

4.1. Tuyển thợ nail tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế của miền Bắc nước ta. Đây là khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh làm đẹp cùng các khách sạn cao cấp. Do đó, nhu cầu tuyển thợ nail tại Hà Nội cũng rất cao. Nhiều spa danh tiếng, khách sạn 5 sao yêu cầu ứng viên có 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đề xuất mức lương khá hấp dẫn dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

4.2. Tuyển thợ nail tại TP. HCM

TP. HCM cũng là nơi tập trung nhiều spa làm đẹp và khách sạn cao cấp. Kéo theo, nhu cầu tuyển dụng thợ nail tại khu vực này tăng theo từng năm. Ngoài các trung tâm làm đẹp, khách sạn cao cấp tuyển thợ nail, nhiều doanh nghiệp nhỏ mới mở trong khu vực cũng tìm kiếm những nhân lực có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mức lương của thợ nail ở TP. HCM có thể dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm và quy mô công ty.

4.3. Việc làm thợ nail tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố du lịch nổi tiếng thuộc khu vực miền Trung của Việt Nam. Đây là nơi tập trung nhiều khách sạn cao cấp phục vụ cho ngành du lịch. Kéo theo đó, các trung tâm chăm sóc sắc đẹp tại khách sạn cũng được đầu tư và mở rộng. Đây là cơ hội việc làm cho các thợ nail tại khu vực này. Nhiều khách sạn đề xuất mức lương khá tốt dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng khi tuyển thợ nail có kinh nghiệm chăm sóc và làm đẹp.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm thợ nail

Thợ nail không chỉ đơn giản là vẽ móng, bạn cần có kiến thức về móng để có thể thực hiện công việc sao cho thật an toàn và hiệu quả. Dưới đây là những yêu cầu của các doanh nghiệp khi tuyển thợ nail:

Kỹ năng chăm sóc và làm đẹp móng

Vệ sinh, làm sạch móng cho khách: Đây là công đoạn tiền xử lý móng cho khách vì khi xử lý sạch sẽ bộ móng, bạn vẽ sẽ mới và đẹp hơn. Công việc của thợ móng chính là cắt, gắn thêm móng và tạo dáng ban đầu.

Tạo hình, chỉnh sửa móng theo yêu cầu: Bạn cần vẽ và tạo hình theo đúng yêu cầu của khách hàng. Các công việc như gắn thêm móng, cắt tỉa, đắp bột, tạo hình, đính đá cần thực hiện chuẩn xác, tỉ mỉ.

Vẽ móng mẫu: Vẽ móng mẫu cần phải được thực hiện thường xuyên. Thợ nail cần phải vẽ thử màu để nâng cao tay nghề, kinh nghiệm. Nếu có móng mẫu bạn có thể đưa cho khách hàng lựa chọn nếu họ chưa có mẫu sẵn.

Kiến thức về sản phẩm chăm sóc móng

Phân biệt các loại sơn, gel và bột đắp móng cũng như cách sử dụng từng sản phẩm sao cho phù hợp với từng khách hàng.

Vệ sinh dụng cụ và biết cách phòng tránh những bệnh lây nhiễm qua da cho các khách hàng và bản thân thợ nail.

Sử dụng thành thạo các dụng cụ cắt móng, tạo hình.

Nắm chắc các quy trình đắp bột, gel sao cho có độ dày, độ cong phù hợp.

Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng

Thợ nail cần biết lắng nghe và hiểu nhu cầu của khách từ đó tư vấn kiểu dáng phù hợp. Kỹ năng giao tiếp giúp bạn tạo dựng tin tưởng, hài lòng từ khách hàng

Thợ nail cần quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ làm móng. Bạn cũng cần giải quyết những vấn đề phát sinh để giữ chân khách, xây dựng uy tín cho bản thân.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian

Thợ nail lành nghề, nhiều kinh nghiệm có thể nhận nhiệm vụ đào tạo, dạy cho học viên mới. Bạn cần kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả để công việc suôn sẻ hơn nếu gặp tình huống phát sinh khi đông khách.

Thợ nail cũng cần biết cách quản lý thời gian để tính toán sao cho hợp lý ở từng khâu, từng dịch vụ giúp khách không phải đợi lâu.

Các tiệm làm đẹp cần tuyển thợ nail có kiến thức về móng và biết vẽ móng sao cho hợp ý khách hàng

6. Những khó khăn trong ngành việc làm thợ nail

Ngành việc làm thợ nail đang có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển. Không ít spa cao cấp, các khách sạn 5 sao có nhu cầu tuyển thợ nail lành nghề. Tuy nhiên, công việc này cũng đối diện với không ít thách thức.

Cạnh tranh trong ngành làm đẹp

Thị trường việc làm nail luôn biến động và có sự thay đổi về nhu cầu và xu hướng hiện tại của khách hàng. Các chủ tiệm nail phải cập nhật kiến thức liên tục về các kiểu dáng, màu sắc, kỹ thuật mới nhằm đáp ứng thị hiếu. Không bắt kịp xu hướng khiến tiệm nhanh chóng mất lợi thế cạnh tranh và khách hàng trung thành dần dần biến mất.

Ngoài ra, những tiệm nail mới sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo cùng công nghệ hiện đại, giá cả hấp dẫn buộc tiệm cũ phải thay đổi từ hình ảnh đến chất lượng dịch vụ.

Áp lực từ việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Thợ nail không chỉ phải làm việc liên tục nhiều giờ mà còn đối diện với môi trường làm việc căng thẳng. Bạn phải đáp ứng những yêu cầu khó tính của khách. Thợ nail cần có sự kiên nhẫn và chuyên nghiệp khi đối diện với các tình huống phát sinh từ phía khách hàng, tránh để khách phải chờ đợi quá lâu.

Ngoài ra, không ít chủ tiệm có cách quản lý nghiêm khắc gây căng thẳng cho nhân viên. Hơn thế, áp lực từ đồng nghiệp cũng khiến không ít thợ nail gặp khó khăn. Trong môi trường làm việc, những ganh đua không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của các thợ nail.

Biến động trong giá cả nguyên liệu, xu hướng mới của thị trường

Ngành việc làm thợ nail chịu khá nhiều tác động từ thị trường có thể là vấn đề giá cả nguyên liệu và xu hướng hiện nay. Các tiệm nail gặp thách thức lớn khi phải xây dựng và duy trì thương hiệu độc lạ để khách hàng dễ nhớ đến mình.

Chủ tiệm nail cần cập nhật xu hướng mới trên thị trường để đào tạo thợ nail làm việc hiệu quả, làm hài lòng khách. Nếu đi sau xu thế, bạn có thể đánh mất khách hàng tiềm năng và khách hàng trung thành.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh làm đẹp có thể gặp tình trạng biến động về giá cả nguyên liệu. Việc tăng giá ảnh hưởng đến doanh thu của tiệm nhưng nếu dùng nguyên liệu chất liệu kém, bạn có thể mất khách.

Ngoài những khó khăn trên, thợ nail cũng gặp một số vấn đề liên quan đến sức khỏe. Người làm nghề nail phải tiếp xúc thường xuyên với hóa chất dễ dẫn đến tình trạng bị viêm da, dị ứng. Hơn thế, do phải ngồi nhiều trong thời gian dài, họ có thể bị đau mỏi cột sống, vai gáy. Chuyện mỏi mắt, giảm thị lực và bị các vấn đề về hô hấp cũng thường xuyên gặp ở các thợ nail.

Tiếp xúc nhiều với hóa chất, thợ nail có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe

Nhìn chung, nhu cầu tuyển thợ nail tại nước ta có xu hướng tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ và sẽ tiếp tục phát triển ở các năm tiếp theo. Đây là cơ hội tốt cho những lao động có đam mê với lĩnh vực làm đẹp đặc biệt là nail. Công việc này mang lại thu nhập khá hấp dẫn cho các ứng viên nếu có kinh nghiệm và biết bắt kịp xu hướng mới. Nếu bạn là người có gu thẩm mỹ và mong muốn tìm công việc thoải mái về thời gian, trở thành thợ nail là sự lựa chọn khá tốt.