Tuyển Thợ nail/mi CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 259B Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Công tác giảng dạy:

Tham gia công tác giảng dạy phù hợp với chuyên môn theo sự sắp xếp của HNAAu

Đảm bảo nội dung, thời lượng và chất lượng giảng dạy theo giáo trình, quy chế đào tạo

Theo dõi, đánh giá tiêu chuẩn đầu ra của Học viên

Theo dõi, đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm đào tạo với nhu cầu tuyển dụng thực tế từ thị trường

Tư vấn, hỗ trợ Học viện xuyên suốt quá trình học tập

Phối hợp xây dựng, phát triển và vận hành Chương trình Đào tạo:

Có trách nhiệm biên soạn Giáo án, Slide, Giáo trình, tài liệu giảng dạy, tiêu chí thẩm định chất lượng đầu ra theo tiêu chuẩn HNAAu

Xây dựng các tài liệu vận hành nội bộ và triển khai đến các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức giảng dạy

Nghiên cứu và cập nhật, cải tiến phương pháp, tài liệu đào tạo theo thời kỳ

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác vận hành trực tiếp lớp học

Tham gia vào các hoạt động hỗ trợ truyền thông, tuyển sinh

Ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực Chăm sóc sắc đẹp, có kinh nghiệm làm Thợ Nail, Phun Xăm, Trang điểm ít nhất 02 năm hoặc có kinh nghiệm làm Giảng dạy trong lĩnh vực Chăm sóc Sắc đẹp tối thiểu 1 năm

Ứng viên có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp trong hoặc ngoài nước.

Kiến thức/Kỹ năng chuyên môn:

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng vi tính văn phòng

Có kỹ năng dẫn giảng, thuyết trình, xử lý tình huống tốt.

Có kỹ năng giao tiếp; có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có thể phụ trách giảng dạy thêm các module khác: Nối mi, Phun xăm, Spa,..

Được hưởng mức lương thỏa đáng theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo năng lực (KPIs), thưởng Lễ...

Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật: BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ khác: Nghỉ phép năm, nghỉ phép chế độ theo quy định Công ty; khám sức khỏe hàng năm; du lịch trong nước và nước ngoài theo quy định, quà tặng trong các ngày lễ, tết, sinh nhật; chế độ thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm đau, sinh đẻ.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến, phát triển mục tiêu nghề nghiệp bền vững

