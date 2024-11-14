Tuyển Thợ nail/mi CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Thợ nail/mi

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ nail/mi Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 259B Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thợ nail/mi Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Công tác giảng dạy:
Tham gia công tác giảng dạy phù hợp với chuyên môn theo sự sắp xếp của HNAAu
Đảm bảo nội dung, thời lượng và chất lượng giảng dạy theo giáo trình, quy chế đào tạo
Theo dõi, đánh giá tiêu chuẩn đầu ra của Học viên
Theo dõi, đánh giá mức độ phù hợp của sản phẩm đào tạo với nhu cầu tuyển dụng thực tế từ thị trường
Tư vấn, hỗ trợ Học viện xuyên suốt quá trình học tập
Phối hợp xây dựng, phát triển và vận hành Chương trình Đào tạo:
Có trách nhiệm biên soạn Giáo án, Slide, Giáo trình, tài liệu giảng dạy, tiêu chí thẩm định chất lượng đầu ra theo tiêu chuẩn HNAAu
Xây dựng các tài liệu vận hành nội bộ và triển khai đến các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức giảng dạy
Nghiên cứu và cập nhật, cải tiến phương pháp, tài liệu đào tạo theo thời kỳ
Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác vận hành trực tiếp lớp học
Tham gia vào các hoạt động hỗ trợ truyền thông, tuyển sinh

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực Chăm sóc sắc đẹp, có kinh nghiệm làm Thợ Nail, Phun Xăm, Trang điểm ít nhất 02 năm hoặc có kinh nghiệm làm Giảng dạy trong lĩnh vực Chăm sóc Sắc đẹp tối thiểu 1 năm
Ứng viên có chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp trong hoặc ngoài nước.
Kiến thức/Kỹ năng chuyên môn:
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng vi tính văn phòng
Có kỹ năng dẫn giảng, thuyết trình, xử lý tình huống tốt.
Có kỹ năng giao tiếp; có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực công việc cao.
Ưu tiên ứng viên có thể phụ trách giảng dạy thêm các module khác: Nối mi, Phun xăm, Spa,..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương thỏa đáng theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo năng lực (KPIs), thưởng Lễ...
Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật: BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ khác: Nghỉ phép năm, nghỉ phép chế độ theo quy định Công ty; khám sức khỏe hàng năm; du lịch trong nước và nước ngoài theo quy định, quà tặng trong các ngày lễ, tết, sinh nhật; chế độ thăm hỏi hiếu, hỷ, ốm đau, sinh đẻ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến, phát triển mục tiêu nghề nghiệp bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 183 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

