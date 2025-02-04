Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu biệt thự Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh,, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

1/ Xây Dựng Chiến Lược Digital Marketing

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược Digital Marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh và định vị thương hiệu.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, và xác định các xu hướng để đề xuất chiến lược sáng tạo.

Phân bổ ngân sách hợp lý cho từng kênh và chiến dịch, đảm bảo hiệu quả tối ưu.

2/ Quản Lý và Triển Khai Chiến Dịch Digital

Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng (Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, LinkedIn, YouTube).

Quản lý và tối ưu các hoạt động SEO (SEO onpage, offpage, kỹ thuật) và SEM.

Định hướng phát triển nội dung số, bao gồm content marketing và các chiến dịch email marketing.

Tối ưu hoá hiệu suất các chiến dịch dựa trên KPIs như ROAS, CAC, CPL, và tỷ lệ chuyển đổi.

3/ Quản Lý Đội Ngũ

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Digital Marketing.

Phân công công việc, giám sát tiến độ và đánh giá hiệu suất làm việc của đội nhóm.

Thúc đẩy sự sáng tạo và năng động trong môi trường làm việc.

4/ Theo Dõi và Phân Tích

Triển khai hệ thống đo lường hiệu suất (tracking) cho các chiến dịch.

Theo dõi, phân tích dữ liệu và đưa ra các khuyến nghị cải thiện.

Báo cáo định kỳ về hiệu quả hoạt động của phòng Digital Marketing cho Ban Giám Đốc.

5/ Phối Hợp Liên Phòng Ban

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác như Kinh doanh, Thương hiệu, và Sản phẩm để đảm bảo tính đồng nhất trong các hoạt động Marketing.

Đề xuất các chiến lược hợp tác với các đối tác bên ngoài để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chiến dịch.

Yêu Cầu Công Việc

3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, trong đó có ít nhất 1-2 năm ở vị trí quản lý.

Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo, và phát triển đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và quản lý dự án tốt.

Tư duy phân tích dữ liệu, khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo, luôn cập nhật các xu hướng mới.

Ưu Tiên:

Có kinh nghiệm trong ngành chứng khoán, bất động sản, hoặc thương mại điện tử.

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế lớn.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, team-building, du lịch hàng năm.

Thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao hơn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, giao tiếp quốc tế.

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Thời gian làm việc:

Thử việc: 2 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư SFVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.