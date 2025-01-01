Tất cả địa điểm
Công việc Trưởng phòng Marketing

-

Có 877 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VNO
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUEENLAND
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI HÀNG HIỆU VIỆT
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI HÀNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI HÀNG HIỆU VIỆT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DƯỢC PHẨM TH HEALTH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (You Can)
Tuyển Trưởng phòng Marketing Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (You Can) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (You Can)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART
Tuyển Trưởng phòng Marketing HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu
HỘ KINH DOANH OZFRESH MINI MART
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH YSL International
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH YSL International làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty TNHH YSL International
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn kỷ nguyên mới
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELE FUTURE
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ELE FUTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELE FUTURE
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Rich Nguyen Academy
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản The One
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MỸ HƯNG
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MỸ HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MỸ HƯNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Dương Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)
Hạn nộp: 10/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DJET GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DJET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DJET GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MỸ HƯNG
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MỸ HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MỸ HƯNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS
Trên 18 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sala
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIỆT NAM
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHÀ HOÀN HẢO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ALTA LAND
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu SAO MAI GROUP IMPORT EXPORT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand
23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH WE UP
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Nutrition Fitness làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Nutrition Fitness
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Phúc Hưng Thịnh
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SỐ 1
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty TNHH sản xuất cơ điện và Thương Mại Phương Linh
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SAO VIỆT NAM
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần ô tô Đô Thành
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dược phẩm Bình Phú
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Trí Khang
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng trưởng phòng marketing đang thu hút được người lao động ở khu vực Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ… với mức lương từ 15.000.000 VNĐ. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường kéo theo yêu cầu về trưởng phòng Marketing có khả năng lãnh đạo và phát triển chiến lược ngày càng gia tăng.

1. Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng marketing

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng marketing đang gia tăng. Các doanh nghiệp nhận thức được rằng việc xây dựng thương hiệu và tiếp cận khách hàng hiệu quả là yếu tố quan trọng để phát triển hoạt động kinh doanh.
Trưởng phòng Marketing là người đứng đầu bộ phận marketing, chịu trách nhiệm quản lý, lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược tiếp thị nhằm tăng trưởng doanh thu và xây dựng thương hiệu. Vì thế, họ cần có khả năng phân tích thị trường, định hình sản phẩm và tạo ra các chiến dịch quảng bá hiệu quả.

Vai trò của trưởng phòng marketing không chỉ dừng lại ở việc quản lý đội ngũ mà còn bao gồm việc phát triển chiến lược, giám sát ngân sách và đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing. Họ cần phải cập nhật xu hướng mới nhất và ứng dụng công nghệ vào các chiến lược truyền thông để tối ưu hóa kết quả.
Những người có kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo tốt sẽ có cơ hội để tiến xa đến vị trí giám đốc Marketing hoặc thậm chí là giám đốc điều hành. Đặc biệt, trong môi trường số hóa hiện nay, những kỹ năng liên quan đến tiếp thị trực tuyến và phân tích dữ liệu trở thành lợi thế cạnh tranh cho vị trí tuyển dụng Trưởng phòng Marketing

Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng Marketing tăng cao kéo theo sự cạnh tranh giữa các ứng viên cũng trở nên khốc liệt
Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng Marketing tăng cao kéo theo sự cạnh tranh giữa các ứng viên cũng trở nên khốc liệt

2. Mức lương trung bình của trưởng phòng Marketing

Với vai trò chiến lược và quan trọng trong doanh nghiệp, mức lương của Trưởng phòng Marketing thường ở mức khá cao, thường rơi vào khoảng từ 15.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

Việc làm trưởng phòng Marketing

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Trưởng phòng Digital Marketing

15.000.000 - 30.000.000

Trưởng phòng Truyền Thông - Marketing

16.000.000 - 31.000.000

Trưởng phòng Marketing & Branding

16.000.000 - 34.000.000

Trưởng phòng Sale & Marketing

25.000.000 - 50.000.000

Trưởng phòng Trade Marketing

30.000.000 - 50.000.000

Đây là bảng tổng hợp mức lương trung bình cho các vị trí Trưởng phòng Marketing tại Việt Nam. Mức lương có thể thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, quy mô công ty và ngành nghề cụ thể.

3. Những việc làm trưởng phòng Marketing phổ biến hiện nay

Các doanh nghiệp hiện nay đang mong muốn tuyển dụng trưởng phòng Marketing có kỹ năng lãnh đạo xuất sắc và khả năng xây dựng chiến lược marketing hiệu quả nhằm nâng cao doanh thu và cải thiện hình ảnh thương hiệu. Dưới đây là một số vị trí trưởng phòng marketing phổ biến hiện nay:

3.1. Trưởng phòng Digital Marketing

Vị trí Trưởng phòng Digital Marketing là người dẫn dắt các chiến dịch tiếp thị trên nền tảng trực tuyến. Họ chịu trách nhiệm phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra các chiến lược quảng cáo và tối ưu hóa hiệu quả thông qua các kênh như SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm), SEM (Tiếp thị qua công cụ tìm kiếm) và các mạng xã hội.

Để thành công trong quá trình tuyển dụng trưởng phòng Markeing, ứng viên cần chuẩn bị kiến thức sâu rộng về các công cụ phân tích web, kỹ năng quản lý ngân sách quảng cáo và khả năng theo dõi, đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Ứng viên cho vị trí Trưởng phòng Digital Marketing cần kiến thức sâu rộng về các công cụ phân tích web, kỹ năng quản lý ngân sách quảng cáo
Ứng viên cho vị trí Trưởng phòng Digital Marketing cần kiến thức sâu rộng về các công cụ phân tích web, kỹ năng quản lý ngân sách quảng cáo

3.2. Trưởng phòng Sale & Marketing

Trưởng phòng Sale & Marketing là cầu nối giữa hoạt động tiếp thị và bán hàng. Họ đảm nhiệm việc phát triển sản phẩm, định giá và xây dựng chiến lược bán hàng. Vai trò này không chỉ yêu cầu khả năng lãnh đạo mà còn cần kỹ năng phân tích để dự đoán xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng. Họ thường xuyên phải làm việc với đội ngũ bán hàng để đảm bảo rằng các mục tiêu doanh thu được thực hiện, đồng thời tổ chức các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng.

3.3. Trưởng phòng Trade Marketing

Trưởng phòng Trade Marketing tập trung vào việc phát triển và thực hiện các chiến lược marketing dành riêng cho kênh phân phối. Họ cần hiểu rõ về hành vi tiêu dùng và xu hướng mua sắm để tạo ra các chiến dịch hiệu quả tại điểm bán. Công việc của họ bao gồm xây dựng và quản lý các chương trình khuyến mãi, trưng bày sản phẩm và hợp tác với các nhà phân phối để tối ưu hóa doanh số.

Khi tuyển dụng Trưởng phòng Marketing tập trung vào việc phát triển và thực hiện các chiến lược marketing dành riêng cho kênh phân phối
Khi tuyển dụng Trưởng phòng Marketing tập trung vào việc phát triển và thực hiện các chiến lược marketing dành riêng cho kênh phân phối

3.4. Trưởng phòng Marketing & Branding

Trưởng phòng Marketing & Branding có nhiệm vụ xây dựng và quản lý thương hiệu công ty. Họ cần phát triển các chiến lược marketing nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và tạo sự khác biệt so với đối thủ.

Các hoạt động của họ thường bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển thông điệp truyền thông, và tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu. Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng trưởng phòng marketing có kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ để hướng dẫn đội ngũ marketing thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

3.5. Trưởng phòng Truyền Thông - Marketing

Trưởng phòng Truyền thông - Marketing chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động truyền thông và quan hệ công chúng cho công ty. Họ xây dựng các chiến dịch truyền thông để nâng cao hình ảnh công ty và xử lý các tình huống khủng hoảng truyền thông.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và khả năng quản lý mối quan hệ với các cơ quan truyền thông sẽ là điểm cộng cho ứng viên khi doanh nghiệp tuyển dụng trưởng phòng marketing.

4. Khu vực tuyển dụng Trưởng phòng Marketing nhiều nhất

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng Trưởng phòng Marketing tại các tỉnh thành lớn ngày càng gia tăng, đặc biệt là những khu vực dưới đây.

4.1. Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing Hà Nội

Hà Nội - thủ đô của Việt Nam, là trung tâm chính trị và văn hóa với nhiều cơ hội việc làm phòng phú. Nhu cầu tuyển dụng Trưởng phòng Marketing tại Hà Nội tăng cao do có nhiều doanh nghiệp lớn và tập đoàn đa quốc gia tập trung tại đây. Các công ty thường tìm kiếm những người có kinh nghiệm và khả năng quản lý đội ngũ, cùng với kiến thức sâu rộng về thị trường.

4.2. Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế sôi động với nhiều công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp nước ngoài. Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng marketing tại đây cũng cao giống Hà Nội, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, bán lẻ và dịch vụ. Các ứng viên cần có khả năng sáng tạo và kinh nghiệm trong việc phát triển chiến lược marketing để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng trưởng phòng marketing của các doanh nghiệp.

Tin tuyển dụng trưởng phòng Marketing TP. HCM tập trung vào ngành hàng dịch vụ
Tin tuyển dụng trưởng phòng Marketing TP. HCM tập trung vào ngành hàng dịch vụ

4.3. Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing Bình Dương

Bình Dương đang trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của miền Nam Việt Nam. Với nhiều khu công nghiệp và nhà máy, các doanh nghiệp tại Bình Dương đang tuyển dụng Trưởng phòng Marketing có khả năng kết nối giữa sản xuất và tiếp thị, nhằm tối ưu hóa doanh thu và mở rộng thị trường.

4.4. Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing Hải Phòng

Hải Phòng, một trong những thành phố cảng lớn nhất của Việt Nam, là khu vực quan trọng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng marketing tại Hải Phòng đang tăng lên do sự phát triển của các doanh nghiệp logistics và thương mại. Chính vì thế, ứng viên cần có khả năng phân tích thị trường và xây dựng các chiến lược tiếp thị hiệu quả để tăng cường sự hiện diện của thương hiệu.

4.5. Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing Cần Thơ

Nhu cầu tuyển dụng Trưởng phòng Marketing tại Cần Thơ tăng lên nhờ sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất nông sản và dịch vụ. Ứng viên cần có kiến thức về thị trường địa phương và khả năng triển khai các chiến dịch marketing phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Nhu cầu tuyển dụng Trưởng phòng Marketing Cần Thơ tăng lên nhờ sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất nông sản và dịch vụ
Nhu cầu tuyển dụng Trưởng phòng Marketing Cần Thơ tăng lên nhờ sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất nông sản và dịch vụ

5. Mô tả chi tiết về công việc của Trưởng phòng Marketing

Dưới đây là danh sách mô tả chi tiết về công việc của Trưởng phòng Marketing, giúp ứng viên hiểu rõ hơn về yêu cầu khi tìm kiếm cơ hội tuyển dụng Trưởng phòng Marketing.

  • Lập kế hoạch marketing: Trưởng phòng Marketing sẽ cần xác định mục tiêu marketing ngắn hạn và dài hạn nhằm tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp.

  • Quản lý ngân sách: Vị trí yêu cầu trưởng phòng marketing theo dõi và phân tích hiệu quả việc sử dụng ngân sách để tối ưu hóa chi phí.

  • Nghiên cứu và phân tích thị trường: Một trong những nhiệm vụ chính của vị trí này là nghiên cứu và phân tích thị trường nhằm hiểu rõ xu hướng hiện tại cũng như nhu cầu của khách hàng. Từ đó, trưởng phòng sẽ sử dụng các thông tin thu thập được để điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược marketing sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.

  • Phát triển nội dung marketing: Trưởng phòng Marketing cần phát triển nội dung marketing chất lượng, phù hợp với từng chiến dịch quảng cáo của doanh nghiệp.

  • Quản lý hình ảnh thương hiệu: Trưởng phòng cần duy trì tính nhất quán của hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông và theo dõi phản hồi từ khách hàng. Dựa trên những phản hồi này, trưởng phòng có thể điều chỉnh chiến lược truyền thông để đảm bảo rằng thương hiệu luôn phù hợp với nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Đây là những công việc phổ biến của một trưởng phòng Marketing, tùy vào từng công ty, doanh nghiệp mô tả công việc này sẽ sự thay đổi linh hoạt.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Trưởng phòng Marketing

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh gay gắt, các nhà tuyển dụng ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe đối với vị trí Trưởng phòng Marketing. Dưới đây là những yêu cầu chính mà các doanh nghiệp thường mô tả khi tuyển dụng trưởng phòng marketing.

  • Ứng viên cần có khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả.

  • Thông thường, ứng viên cần có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing.

  • Nhạy bén về thị trường và xu hướng tiêu dùng, từ đó có thể điều chỉnh chiến lược phù hợp.

  • Khả năng sáng tạo trong việc phát triển nội dung và chiến dịch marketing mới là một yêu cầu không thể thiếu.

  • Có khả năng phân tích và đánh giá dữ liệu marketing để đưa ra quyết định dựa trên thông tin thực tế. (Sự hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu là một lợi thế).

Khả năng lãnh đạo và quản lý đội phòng là yêu cầu cơ bản của trưởng phòng Marketing
Khả năng lãnh đạo và quản lý đội phòng là yêu cầu cơ bản của trưởng phòng Marketing

Nhu cần tuyển dụng trưởng phòng marketing tăng cao vừa là cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, nhưng cũng là thách thức đối với những ai mong muốn khẳng định bản thân trong lĩnh vực marketing. Vì vậy, ứng viên cần chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể nắm bắt cơ hội và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.