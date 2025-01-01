Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM

banner-company

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM

Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì và Thương Mại Sông Lam được thành lập vào tháng 6 năm 2003 bởi ông Phan Văn Minh, thời gian đầu chuyên cung cấp bao bì hộp cho ngành dược và thực phẩm tại Hà Nội. Ông Minh tốt nghiệp đại học tại Đức, và có hơn 40 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực in và bao bì. Với sự lãnh đạo của ông, công ty đã phát triển và trở thành công ty hàng đầu về các giải pháp bao bì, đặc biệt trong lĩnh vực bao bì hộp tại Việt Nam. Nhà máy sản xuất được tích hợp hoàn chỉnh trên diện tích 16,500 m2 đặt tại Khu Công Nghiệp Quang Minh, Hà Nội, với 300 nhân viên và sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Song Lam Pack thiết kế và sản xuất hộp giấy, hộp nhựa, tờ rơi, nhãn và cung cấp các dịch vụ đóng gói toàn diện cho các nhãn hiệu trong nước và quốc tế. Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì và Thương Mại Sông Lam được thành lập vào tháng 6 năm 2003 bởi ông Phan Văn Minh, thời gian đầu chuyên cung cấp bao bì hộp cho ngành dược và thực phẩm tại Hà Nội. Ông Minh tốt nghiệp đại học tại Đức, và có hơn 40 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực in và bao bì. Với sự lãnh đạo của ông, công ty đã phát triển và trở thành công ty hàng đầu về các giải pháp bao bì, đặc biệt trong lĩnh vực bao bì hộp tại Việt Nam. Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì và Thương Mại Sông Lam Phan Văn Minh Nhà máy sản xuất được tích hợp hoàn chỉnh trên diện tích 16,500 m2 đặt tại Khu Công Nghiệp Quang Minh, Hà Nội, với 300 nhân viên và sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Song Lam Pack thiết kế và sản xuất hộp giấy, hộp nhựa, tờ rơi, nhãn và cung cấp các dịch vụ đóng gói toàn diện cho các nhãn hiệu trong nước và quốc tế. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM

Hạn nộp: 26/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-th-ng-m-i-v-s-n-xu-t-bao-b-s-ng-lam-ntd147459
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Designer CÔNG TY TNHH BAT MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BAT MEDIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 30 Triệu JobsGO Recruit
9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phụ bếp CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BON MI - BON MI
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cuộc Sống Việt Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cuộc Sống Việt Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phẩn Đầu tư và Phát triển Công nghệ Home Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ Phẩn Đầu tư và Phát triển Công nghệ Home Tech
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH IC&PARTNERS Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ công ty TNHH CSGVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu công ty TNHH CSGVINA
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm