Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG LAM

Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì và Thương Mại Sông Lam được thành lập vào tháng 6 năm 2003 bởi ông Phan Văn Minh, thời gian đầu chuyên cung cấp bao bì hộp cho ngành dược và thực phẩm tại Hà Nội. Ông Minh tốt nghiệp đại học tại Đức, và có hơn 40 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực in và bao bì. Với sự lãnh đạo của ông, công ty đã phát triển và trở thành công ty hàng đầu về các giải pháp bao bì, đặc biệt trong lĩnh vực bao bì hộp tại Việt Nam. Nhà máy sản xuất được tích hợp hoàn chỉnh trên diện tích 16,500 m2 đặt tại Khu Công Nghiệp Quang Minh, Hà Nội, với 300 nhân viên và sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Song Lam Pack thiết kế và sản xuất hộp giấy, hộp nhựa, tờ rơi, nhãn và cung cấp các dịch vụ đóng gói toàn diện cho các nhãn hiệu trong nước và quốc tế. Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì và Thương Mại Sông Lam được thành lập vào tháng 6 năm 2003 bởi ông Phan Văn Minh, thời gian đầu chuyên cung cấp bao bì hộp cho ngành dược và thực phẩm tại Hà Nội. Ông Minh tốt nghiệp đại học tại Đức, và có hơn 40 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực in và bao bì. Với sự lãnh đạo của ông, công ty đã phát triển và trở thành công ty hàng đầu về các giải pháp bao bì, đặc biệt trong lĩnh vực bao bì hộp tại Việt Nam. Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì và Thương Mại Sông Lam Phan Văn Minh Nhà máy sản xuất được tích hợp hoàn chỉnh trên diện tích 16,500 m2 đặt tại Khu Công Nghiệp Quang Minh, Hà Nội, với 300 nhân viên và sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất. Song Lam Pack thiết kế và sản xuất hộp giấy, hộp nhựa, tờ rơi, nhãn và cung cấp các dịch vụ đóng gói toàn diện cho các nhãn hiệu trong nước và quốc tế. Xem thêm