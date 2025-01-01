Giới thiệu Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Sau nhiều năm hoạt động, Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Vương (Ace Foods) đã trở thành nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu của Viêt nam về các sản phẩm Thịt bò, Thịt cừu, Thịt lợn, Thịt gà, Rau củ, Bơ sữa và các sản phẩm từ bơ sữa, … cho hệ thống các nhà hàng, khách sạn 4 – 5 sao, siêu thị và các cửa hàng thực phẩm sạch trên toàn quốc thông qua các tiêu chí: "Chất lượng tốt nhất, Giá cả tốt nhất, Dịch vụ tốt nhất và Ổn định cao nhất". - Chất lượng: Ace Foods đưa ra các yêu cầu khắt khe về việc lựa chọn nguồn hàng, thương hiệu để nhập về Việt Nam. Sản phẩm nhập khẩu phải đạt tiêu chuẩn an toàn cao, chất lượng tốt được công nhận trên toàn thế giới. - Giá cả: Được sự hỗ trợ của các nhà sản xuất nên Ace Foods luôn có giá cả cạnh tranh nhất và ổn định nhất trên thị trường. Không những thế, Ace Foods không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu xu thế thay đổi về ẩm thực ở trong và ngoài nước để tìm ra những sản phẩm mới phù hợp, nhằm cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho Quý khách.