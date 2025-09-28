Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30 Nguyễn Khang - Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

- Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh khách hàng kênh HRC

- Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao theo tháng/quý/năm

- Trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với khách hàng trong kênh Nhà hàng, khách sạn

- Chăm sóc, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khối khách hàng hiện có; Mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng mới.

- Quản lý và giám sát công việc hàng ngày của nhân viên

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh triển khai và hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu trong thời gian cho phép

- Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo và đánh giá năng lực của nhân viên

- Tham mưu, hỗ trợ Ban giám đốc lên các kế hoạch và chiến lược kinh doanh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG hoặc kinh nghiệm kênh HRC và kiến thức thực phẩm đông lạnh là một lợi thế.

- Kĩ năng giao tiếp và đàm phán tốt

- Hiểu biết về thị trường thực phẩm và xu hướng tiêu dùng.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, cầu tiến.

- Tiếng anh giao tiếp

Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 30 – 40 triệu , thưởng tháng, quý ,năm

- Thời gian làm việc: 8h – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6, thứ 7 làm việc buổi sáng

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ( Công ty đóng bảo hiểm full 32%)

- Thưởng tất cả các ngày lễ, tết trong năm; tăng lương định kỳ hàng năm.

- Hưởng lương tháng thứ 13, hưởng 12 ngày phép/ năm ( không nghỉ được thanh toán vào lương)

- Chế độ công đoàn thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ,….

- Du lịch teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

