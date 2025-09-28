Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Ngày đăng tuyển: 28/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 102 Ngọc Hà, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Thực hiện hạch toán kế toán, theo dõi và đối chiếu các nghiệp vụ phát sinh.
• Tổng hợp, kiểm tra, lập và phân tích báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
• Tham gia phân tích hiệu quả kinh doanh, chi phí – doanh thu – lợi nhuận, đưa ra nhận định hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc ra quyết định.
• Kiểm tra, giám sát tính chính xác của các báo cáo thuế, báo cáo quản trị.
• Quản lý, theo dõi công nợ phải thu – phải trả, dòng tiền, chi phí và ngân sách.
• Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập và xử lý thông tin tài chính, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng/Ban giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực sản xuất – thương mại – nội thất.
• Am hiểu chế độ kế toán, luật thuế và các quy định pháp luật liên quan.
• Thành thạo Excel và phần mềm kế toán (Misa, Fast hoặc tương đương).
• Kỹ năng phân tích báo cáo tài chính, tổng hợp và đánh giá số liệu tốt.
• Trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
• Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 102 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Khu Vực

