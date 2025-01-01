Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Bảo hiểm Tasco là thành viên Tasco – Tập đoàn sở hữu hệ sinh thái đa dạng và toàn diện. Hệ sinh thái được phát triển bởi Tasco nhằm phục vụ phần lớn các nhu cầu chi tiêu cho đầu tư của người Việt Nam. ◦ Nhu cầu đi lại và sở hữu, sử dụng ô tô với hệ thống cơ sở hạ tầng - dịch vụ lớn nhất tại Việt Nam. ◦ Nhu cầu đầu tư cho tương lai, bao gồm sử dụng các sản phẩm bảo hiểm và tái tạo sức khỏe - du lịch nghỉ dưỡng. - Tầm nhìn: Trở thành sự lựa chọn số 1 của khách hàng về bảo hiểm xe cơ giới tại Việt Nam.

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Hạn nộp: 25/10/2025

Hà Nội 10 - 15 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Toà nhà Tasco số 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

