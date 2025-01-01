Giới thiệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Bảo hiểm Tasco là thành viên Tasco – Tập đoàn sở hữu hệ sinh thái đa dạng và toàn diện. Hệ sinh thái được phát triển bởi Tasco nhằm phục vụ phần lớn các nhu cầu chi tiêu cho đầu tư của người Việt Nam. ◦ Nhu cầu đi lại và sở hữu, sử dụng ô tô với hệ thống cơ sở hạ tầng - dịch vụ lớn nhất tại Việt Nam. ◦ Nhu cầu đầu tư cho tương lai, bao gồm sử dụng các sản phẩm bảo hiểm và tái tạo sức khỏe - du lịch nghỉ dưỡng. - Tầm nhìn: Trở thành sự lựa chọn số 1 của khách hàng về bảo hiểm xe cơ giới tại Việt Nam. - Sứ mệnh: