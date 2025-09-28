Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô HH2 - 2, Phạm Hùng, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Liên hệ với khách hàng từ data chất lượng có sẵn để giới thiệu, tư vấn và chốt bán các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến ô tô, xe máy (tỷ lệ chốt đơn cao, có kiểm nghiệm thực tế).

Chăm sóc và duy trì mối liên hệ thường xuyên, nhắc tái tục bảo hiểm cho khách hàng theo định kỳ.

Quản lý thông tin khách hàng, chủ động khai thác doanh thu bằng các sản phẩm đi kèm của công ty.

Báo cáo công việc, báo cáo doanh số định kỳ hoặc phát sinh, chủ động quản lý mục tiêu hiệu quả, được quyền tham gia và có ý kiến về kế hoạch và thực hiện bán hàng đến cấp quản lý trực tiếp.

Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ, tết.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ : tốt nghiệp từ THPT trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Có khả năng giao tiếp tốt, giọng dễ nghe.

Trung thực, thẳng thắn, nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cứng + lương doanh thu (Thu nhập trung bình từ 10 triệu trở lên và không giới hạn).

- Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

- Các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.

- Các chế độ khác: theo luật lao động, nội quy lao động và quy định tài chính của công ty.

- Văn phòng hạng A, môi trường chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ máy tính và các thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

