Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Ngày đăng tuyển: 28/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2025
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô HH2

- 2, Phạm Hùng, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Liên hệ với khách hàng từ data chất lượng có sẵn để giới thiệu, tư vấn và chốt bán các sản phẩm bảo hiểm liên quan đến ô tô, xe máy (tỷ lệ chốt đơn cao, có kiểm nghiệm thực tế).
Chăm sóc và duy trì mối liên hệ thường xuyên, nhắc tái tục bảo hiểm cho khách hàng theo định kỳ.
Quản lý thông tin khách hàng, chủ động khai thác doanh thu bằng các sản phẩm đi kèm của công ty.
Báo cáo công việc, báo cáo doanh số định kỳ hoặc phát sinh, chủ động quản lý mục tiêu hiệu quả, được quyền tham gia và có ý kiến về kế hoạch và thực hiện bán hàng đến cấp quản lý trực tiếp.
Thời gian làm việc từ Thứ 2 - Thứ 7, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ, tết.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ : tốt nghiệp từ THPT trở lên.
Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Có khả năng giao tiếp tốt, giọng dễ nghe.
Trung thực, thẳng thắn, nhiệt tình, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + lương doanh thu (Thu nhập trung bình từ 10 triệu trở lên và không giới hạn).
- Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.
- Các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
- Các chế độ khác: theo luật lao động, nội quy lao động và quy định tài chính của công ty.
- Văn phòng hạng A, môi trường chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ máy tính và các thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Tasco số 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

