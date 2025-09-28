Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 28/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: MB Nam Sài Gòn Tòa nhà M – Building, Số 9, đường số 8, khu A, KĐT mới Nam Thành Phố , P. Tân Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Công việc mô tả:
Phát triển khách hàng
Tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng tệp khách hàng Private thông qua các kênh: giới thiệu, đối tác, hội nhóm doanh nhân, sự kiện cao cấp.
Xây dựng kế hoạch chăm sóc và phát triển khách hàng theo từng phân khúc tài sản.
Quản lý quan hệ khách hàng
Tư vấn giải pháp tài chính toàn diện (đầu tư, tín dụng, quản lý tài sản, chuyển tiền quốc tế, bảo hiểm...) phù hợp với nhu cầu và khẩu vị rủi ro.
Thiết kế trải nghiệm cá nhân hóa, duy trì sự hài lòng và gắn bó của khách hàng.
Kinh doanh & Quản trị tài sản
Đạt mục tiêu doanh số, AUM, số lượng khách hàng Private mới theo chỉ tiêu giao.
Phân tích hồ sơ tài chính, đánh giá rủi ro và đưa ra giải pháp đầu tư tối ưu cho từng khách hàng.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế..v..v..
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, outlook...).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Ngân hàng, các vị trí Bán hàng, Tư vấn, Phát triển Kinh doanh.
Hiểu biết chung về ngân hàng; khách hàng; các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; biết cách áp dụng các hiểu biết này trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
Hiểu biết về các kỹ thuật đàm phán, nhận biết và kiểm soát cảm xúc; giao tiếp hiệu quả để đạt được kết quả chung, biết cách áp dụng để xây dựng và quản lý các mối quan hệ mang lại giá trị tối đa cho ngân hàng.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi đầy đủ : BHYT, BHXH, Healthcare, du lịch trong nước và nước ngoài, phụ cấp, thưởng các ngày kỷ niệm, lương T13,...
Các chương trình đào tạo chuyên môn từ Chuyên gia trong nước và nước ngoài.
Tổng thu nhập : Lương cơ bản (cạnh tranh) + Thưởng kinh doanh + Hoa hồng sản phẩm không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng trệt, Tòa nhà M building, số 09 đường số 08, Khu A, Đô, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh

