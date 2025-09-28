Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: MB Nam Sài Gòn Tòa nhà M – Building, Số 9, đường số 8, khu A, KĐT mới Nam Thành Phố , P. Tân Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Công việc mô tả:

Phát triển khách hàng

Tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng tệp khách hàng Private thông qua các kênh: giới thiệu, đối tác, hội nhóm doanh nhân, sự kiện cao cấp.

Xây dựng kế hoạch chăm sóc và phát triển khách hàng theo từng phân khúc tài sản.

Quản lý quan hệ khách hàng

Tư vấn giải pháp tài chính toàn diện (đầu tư, tín dụng, quản lý tài sản, chuyển tiền quốc tế, bảo hiểm...) phù hợp với nhu cầu và khẩu vị rủi ro.

Thiết kế trải nghiệm cá nhân hóa, duy trì sự hài lòng và gắn bó của khách hàng.

Kinh doanh & Quản trị tài sản

Đạt mục tiêu doanh số, AUM, số lượng khách hàng Private mới theo chỉ tiêu giao.

Phân tích hồ sơ tài chính, đánh giá rủi ro và đưa ra giải pháp đầu tư tối ưu cho từng khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế..v..v..

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, outlook...).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Ngân hàng, các vị trí Bán hàng, Tư vấn, Phát triển Kinh doanh.

Hiểu biết chung về ngân hàng; khách hàng; các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng; biết cách áp dụng các hiểu biết này trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.

Hiểu biết về các kỹ thuật đàm phán, nhận biết và kiểm soát cảm xúc; giao tiếp hiệu quả để đạt được kết quả chung, biết cách áp dụng để xây dựng và quản lý các mối quan hệ mang lại giá trị tối đa cho ngân hàng.

Quyền Lợi

Chế độ phúc lợi đầy đủ : BHYT, BHXH, Healthcare, du lịch trong nước và nước ngoài, phụ cấp, thưởng các ngày kỷ niệm, lương T13,...

Các chương trình đào tạo chuyên môn từ Chuyên gia trong nước và nước ngoài.

Tổng thu nhập : Lương cơ bản (cạnh tranh) + Thưởng kinh doanh + Hoa hồng sản phẩm không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển

