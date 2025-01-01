Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

banner-company

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

5000+ Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (gọi tắt là FPT Retail) được thành lập từ năm 2012 tại Việt Nam, là một thành viên của Tập đoàn FPT, sở hữu 2 chuỗi bán lẻ là FPT Shop và F.Studio By FPT với tổng số cửa hàng là 500 trên khắp 63 tỉnh thành (tính đến tháng 4/2018). Hệ thống bán lẻ FPT Shop là chuỗi chuyên bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số di động bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, phụ kiện và dịch vụ công nghệ… FPT Shop là hệ thống bán lẻ đầu tiên ở Việt Nam đuợc cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 về quản lý chất luợng theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, FPT Shop là chuỗi bán lẻ lớn thứ 2 trên thị trường bán lẻ hàng công nghệ. Chuỗi cửa hàng F.Studio By FPT: Là chuỗi cửa hàng được ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam ở cấp độ cao cấp nhất, chuyên kinh doanh các sản phẩm chính hãng của Apple. FPT Retail là công ty đầu tiên có chuỗi bán lẻ với đầy đủ mô hình cửa hàng của Apple bao gồm: Cấp 1 là APR (Apple Premium Reseller), cấp 2 AAR (Apple Authorised Reseller) và iCorner, mang đến cho khách hàng không gian tuyệt vời để trải nghiệm những sản phẩm công nghệ độc đáo, tinh tế của Apple cùng dịch vụ bán hàng và chất lượng chăm sóc khách hàng cao cấp và thân thiện nhất. Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (gọi tắt là FPT Retail) được thành lập từ năm 2012 tại Việt Nam, là một thành viên của Tập đoàn FPT, sở hữu 2 chuỗi bán lẻ là FPT Shop và F.Studio By FPT với tổng số cửa hàng là 500 trên khắp 63 tỉnh thành (tính đến tháng 4/2018). Hệ thống bán lẻ FPT Shop là chuỗi chuyên bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số di động bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, phụ kiện và dịch vụ công nghệ… FPT Shop là hệ thống bán lẻ đầu tiên ở Việt Nam đuợc cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 về quản lý chất luợng theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, FPT Shop là chuỗi bán lẻ lớn thứ 2 trên thị trường bán lẻ hàng công nghệ. Chuỗi cửa hàng F.Studio By FPT: Là chuỗi cửa hàng được ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam ở cấp độ cao cấp nhất, chuyên kinh doanh các sản phẩm chính hãng của Apple. FPT Retail là công ty đầu tiên có chuỗi bán lẻ với đầy đủ mô hình cửa hàng của Apple bao gồm: Cấp 1 là APR (Apple Premium Reseller), cấp 2 AAR (Apple Authorised Reseller) và iCorner, mang đến cho khách hàng không gian tuyệt vời để trải nghiệm những sản phẩm công nghệ độc đáo, tinh tế của Apple cùng dịch vụ bán hàng và chất lượng chăm sóc khách hàng cao cấp và thân thiện nhất. Xem thêm

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 8 - 12 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 2 - 4 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 3 - 5 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 18 - 26 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Hạn nộp: 17/10/2025

Hồ Chí Minh 60 - 80 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-ban-le-ky-thuat-so-fpt-pro-company-ntd148336
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Schneider Electric Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Schneider Electric Vietnam Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 USD Raksul Vietnam Co.ltd
25 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Nagakawa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 12 USD Nagakawa Group
800 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Software Engineer Simpson Strong-Tie Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Simpson Strong-Tie Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD Công Ty TNHH J. Wagner
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty TNHH TM&DV Phân Phối Ánh Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công Ty TNHH TM&DV Phân Phối Ánh Dương
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty TNHH Làng Hoa Thụy Khuê (Kinh Doanh Cho Thuê Văn Phòng Và Căn Hộ)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC, MỸ PHẨM PAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC, MỸ PHẨM PAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm