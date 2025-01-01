Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Techbank Software là công ty công nghệ chuyên cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm đối tác nước ngoài hoặc tại Việt Nam như, Offshore Development, Offshore BOT, IT Engineers Staff và các dịch vụ khác. Techbank hoạt động trong lĩnh vực gia công phần mềm ( IT outsourcing) cho thị trường Nhật Bản và Âu Mỹ. Được thành lập vào năm 2019, chúng tôi đã nhanh chóng khẳng định mình là một công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời nổi tiếng là nhà cung cấp giải pháp CNTT hiệu quả và đáng tin cậy. Techbank được thành lập bởi đội ngũ các nhà công nghệ hàng đầu và các doanh nhân giàu kinh nghiệm đến từ Việt Nam, những người đã từng thành lập 11 công ty trong sự nghiệp trước khi thành lập Techbank, công ty là nơi hội tụ sức mạnh của sức mạnh công nghệ như tên gọi của nó, ngân hàng của công nghệ, đổi mới và sáng tạo, ý tưởng. Techbank Software là công ty công nghệ chuyên cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm đối tác nước ngoài hoặc tại Việt Nam như, Offshore Development, Offshore BOT, IT Engineers Staff và các dịch vụ khác. Techbank hoạt động trong lĩnh vực gia công phần mềm ( IT outsourcing) cho thị trường Nhật Bản và Âu Mỹ. Được thành lập vào năm 2019, chúng tôi đã nhanh chóng khẳng định mình là một công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời nổi tiếng là nhà cung cấp giải pháp CNTT hiệu quả và đáng tin cậy. Techbank được thành lập bởi đội ngũ các nhà công nghệ hàng đầu và các doanh nhân giàu kinh nghiệm đến từ Việt Nam, những người đã từng thành lập 11 công ty trong sự nghiệp trước khi thành lập Techbank, công ty là nơi hội tụ sức mạnh của sức mạnh công nghệ như tên gọi của nó, ngân hàng của công nghệ, đổi mới và sáng tạo, ý tưởng. Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Hạn nộp: 15/09/2025

Hà Nội 8 - 12 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
tầng 3, tòa nhà Tân Hồng Hà, 317 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-techbank-software-ntd144003
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Product Marketing Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD SmartOSC
1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu Diana Unicharm JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiểm toán viên Công Ty Cổ Phần PVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần PVI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH INDOVIETNAM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Designer Công Ty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phúc Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Tư Vấn Bất Động Sản Phúc Nguyên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Vinfast Global làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Vinfast Global
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Quay/Dựng video GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 12 USD GSM
700 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Sao Y
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm