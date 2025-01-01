Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE

Techbank Software là công ty công nghệ chuyên cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm đối tác nước ngoài hoặc tại Việt Nam như, Offshore Development, Offshore BOT, IT Engineers Staff và các dịch vụ khác. Techbank hoạt động trong lĩnh vực gia công phần mềm ( IT outsourcing) cho thị trường Nhật Bản và Âu Mỹ. Được thành lập vào năm 2019, chúng tôi đã nhanh chóng khẳng định mình là một công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời nổi tiếng là nhà cung cấp giải pháp CNTT hiệu quả và đáng tin cậy. Techbank được thành lập bởi đội ngũ các nhà công nghệ hàng đầu và các doanh nhân giàu kinh nghiệm đến từ Việt Nam, những người đã từng thành lập 11 công ty trong sự nghiệp trước khi thành lập Techbank, công ty là nơi hội tụ sức mạnh của sức mạnh công nghệ như tên gọi của nó, ngân hàng của công nghệ, đổi mới và sáng tạo, ý tưởng.