Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9B Tân Thới Nhất 25, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và điều phối sản xuất

Xây dựng kế hoạch sản xuất trung và dài hạn theo mục tiêu kinh doanh của công ty.

Lên lịch trình sản xuất cụ thể, tối ưu hóa nguồn lực (nhân sự, máy móc, nguyên vật liệu).

Điều phối các bộ phận sản xuất đảm bảo tiến độ, chất lượng và năng suất.

2. Quản lý hoạt động sản xuất

Giám sát toàn bộ quy trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra.

Đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.

Giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.

3. Quản lý chất lượng sản phẩm

Phối hợp với bộ phận QA/QC để kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Thiết lập và cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng.

Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng.

4. Quản lý nhân sự và đào tạo

Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong bộ phận sản xuất.

Xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả trong nhà máy hoặc bộ phận sản xuất.

Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

5. Quản lý ngân sách và chi phí sản xuất

Xây dựng và kiểm soát ngân sách sản xuất.

Tối ưu hóa chi phí sản xuất mà không làm giảm chất lượng sản phẩm.

Lập các báo cáo chi phí, hiệu suất sản xuất để trình ban lãnh đạo.

6. Cải tiến và đổi mới công nghệ

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các công nghệ, thiết bị, phương pháp sản xuất mới.

Thúc đẩy các chương trình cải tiến liên tục (Lean, Kaizen, 5S, Six Sigma…).

Tăng năng suất, giảm thiểu lỗi và lãng phí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành quản lý sản xuất may mặc.

Am hiểu thời trang cao cấp, từng làm hàng xuất khẩu cho các thị trường Mỹ.

Có nền tảng kỹ thuật, biết tính chi phí và có khả năng cải tiến năng suất.

Ứng viên Biết tiếng Trung hoặc Tiếng Anh là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận

-14 ngày phép năm ,BHXH đầy đủ, thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.

-Phụ cấp, hỗ trợ cơm trưa.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

-Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7, từ 7:30 - 16:30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin