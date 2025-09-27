Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành toàn diện các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn: khai khoáng, xây dựng, kinh doanh VinFast, vận tải hành khách taxi và các mảng dịch vụ hậu mãi.

Triển khai và giám sát chiến lược phát triển trung và dài hạn, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Quản trị hiệu quả hệ thống vận hành, tối ưu nguồn lực, kiểm soát chi phí và nâng cao năng suất.

Quản lý tài chính, dòng tiền, lợi nhuận; đảm bảo hoạt động minh bạch và hiệu quả.

Xây dựng cơ chế quản trị và hệ thống báo cáo chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý cấp cao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thống nhất.

Đại diện Tập đoàn trong quan hệ đối ngoại, xây dựng và duy trì quan hệ với cơ quan quản lý, đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Xây dựng hoặc liên quan; ưu tiên MBA.

Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao, trong đó tối thiểu 5 năm ở vị trí CEO/COO hoặc tương đương.

Kinh nghiệm điều hành tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Hiểu sâu thị trường Việt Nam, ưu tiên ứng viên đã/đang làm việc TP. Hồ Chí Minh.

Khả năng hoạch định chiến lược, quản trị đa ngành, điều phối nhiều đơn vị thành viên.

Tư duy hệ thống, quyết đoán, có khả năng tạo ảnh hưởng và dẫn dắt sự thay đổi.

Sẵn sàng làm việc toàn thời gian tại Hà Nội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, hấp dẫn, xứng đáng với vị trí lãnh đạo cấp cao.

Có chế độ nhà ở, cấp xe riêng, 20 ngày phép/năm

Chính sách đãi ngộ cạnh tranh, tương xứng với năng lực và trách nhiệm.

Vai trò chiến lược, có tiếng nói trực tiếp trong hoạt động quản trị và điều hành Tập đoàn.

Cơ hội xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ toàn diện, để lại dấu ấn nghề nghiệp ở cấp độ Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin