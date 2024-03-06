Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Giải pháp phổ biến cho các mô hình kinh doanh Thông qua những giải pháp đơn giản và hiệu quả, KiotViet mong muốn chuyển giao nguồn sức mạnh vượt bậc của công nghệ tới từng mô hình kinh doanh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. KiotViet cam kết tạo ra những sản phẩm hiệu quả, tiện lợi cho các mô hình kinh doanh vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Sứ mệnh Mục đích của chúng tôi là Cung cấp giải pháp công nghệ nhằm giúp các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ kinh doanh dễ dàng và hiệu quả hơn Chúng tôi làm cho cuộc sống Tốt đẹp hơn thông qua phát triển, cải tiến và phổ biến công nghệ vì lợi ích cộng đồng. Lập trường của chúng tôi là Lấy khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi cam kết tận tâm tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Chúng tôi cam kết xây dựng Môi trường làm việc công bằng, hiệu quả và cơ hội phát triển cho tất cả các thành viên. Chúng tôi cam kết Chia sẻ thành công. Cùng chung trách nhiệm Tầm nhìn KiotViet là công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp phổ biến tại Đông Nam Á Giá trị cốt lõi “Chúng tôi trân trọng” Khách hàng Khách hàng là trung tâm, đặt nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng là kim chỉ nam cho mọi hành động. Số lượng khách hàng sử dụng và sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công của chúng tôi. Chất lượng Tất cả sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi tạo ra đều phù hợp nhu cầu khách hàng với chi phí phải chăng và đơn giản.