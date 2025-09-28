Giới thiệu CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Công ty TNHH H&E Industries Việt Nam được thành lập ngày 16/07/2019, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công nội thất với các sản phẩm chủ lực là giường, tủ, bàn, ghế bằng nhiều chất liệu khác nhau: gỗ, kim loại và vật liệu tổng hợp. Định hướng phát triển Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty TNHH H&E Industries Việt Nam đã đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất nội thất uy tín hàng đầu, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng – sáng tạo – bền vững. Chúng tôi không ngừng đầu tư vào công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến và quản lý chất lượng nghiêm ngặt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. Thông điệp dành cho ứng viên Gia nhập H&E Industries Việt Nam, bạn không chỉ đơn thuần có một công việc, mà còn có cơ hội đồng hành trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu nội thất vững mạnh. Chúng tôi tin rằng, nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất. Vì vậy, công ty luôn chào đón những ứng viên nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm và mong muốn gắn bó lâu dài. Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc ổn định – phát triển – giàu tiềm năng, H&E Industries Việt Nam chính là nơi để bạn khẳng định năng lực và xây dựng tương lai.