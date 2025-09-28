Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Công ty TNHH H&E Industries Việt Nam được thành lập ngày 16/07/2019, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công nội thất với các sản phẩm chủ lực là giường, tủ, bàn, ghế bằng nhiều chất liệu khác nhau: gỗ, kim loại và vật liệu tổng hợp. Định hướng phát triển Định hướng phát triển Định hướng phát triển Định hướng phát triển Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty TNHH H&E Industries Việt Nam đã đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp sản xuất nội thất uy tín hàng đầu, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng – sáng tạo – bền vững. Chúng tôi không ngừng đầu tư vào công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất tiên tiến và quản lý chất lượng nghiêm ngặt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. Thông điệp dành cho ứng viên Thông điệp dành cho ứng viên Thông điệp dành cho ứng viên Thông điệp dành cho ứng viên Gia nhập H&E Industries Việt Nam, bạn không chỉ đơn thuần có một công việc, mà còn có cơ hội đồng hành trong hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu nội thất vững mạnh. Chúng tôi tin rằng, nguồn lực con người là tài sản quý giá nhất. Vì vậy, công ty luôn chào đón những ứng viên nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm và mong muốn gắn bó lâu dài. Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc ổn định – phát triển – giàu tiềm năng, H&E Industries Việt Nam chính là nơi để bạn khẳng định năng lực và xây dựng tương lai.

Tuyển Kế toán tổng hợp
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Hạn nộp: 31/10/2025

Bình Dương Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Hạn nộp: 23/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Hạn nộp: 06/10/2025

Hà Nội 20 - 35 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Hạn nộp: 31/12/2025

Hải Phòng Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Hạn nộp: 23/10/2025

Hồ Chí Minh Cần Thơ 15 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Địa chỉ: Lô D_2B_CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

