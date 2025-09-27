Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
- Bình Dương: KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu kế toán.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.
Cập nhật và quản lý hệ thống kế toán.
Đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và pháp luật hiện hành.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP, ...)
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ trong công việc.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
