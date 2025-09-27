Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 27/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu kế toán.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.
Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.
Cập nhật và quản lý hệ thống kế toán.
Đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và pháp luật hiện hành.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP, ...)
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ trong công việc.
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D_2B_CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

