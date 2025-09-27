Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Ngày đăng tuyển: 27/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2025
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES

Giám đốc sản xuất

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý quy tắc và quy định của công ty, quản lý địa điểm sản xuất, quản lý thiết bị sản xuất, quản lý an toàn sản xuất và các công việc khác.
Theo dõi tiến độ sản xuất.
Cập nhật, điều chỉnh khi phát sinh thay đổi về đơn hàng, nhân sự hoặc sự cố. Kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất.
Tham gia các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Tham gia kế hoạch hành động và thực hiện nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Giới tính: Nam hoặc nữ
Tuổi: Dưới 40 tuổi
Kinh nghiệm: 3-5 năm kinh nghiệm làm quản đốc phân xưởng tại các nhà máy lớn
Ngôn ngữ: Yêu cầu biết nói tiếng Trung (không cần biết viết)
Trách nhiệm: Quản lý 20 nữ công nhân tại nhà máy ở Hải Phòng và phối hợp làm việc với kỹ thuật viên người Trung Quốc
Yêu cầu khác: Sẵn sàng làm thêm giờ

Mức lương có thể thuận khi phỏng vấn . Dựa theo tình kinh doanh sẽ có thưởng theo doanh số, lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Đầy đủ chế độ Bảo Hiểm Xã Hội, Lương tháng thứ 13
-Dịp lễ, tết , trợ cấp , thưởng đầy đủ
- Môi trường thân thiện , thoải mái.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khối nhà C-1 Lô CN4-01, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1), thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

