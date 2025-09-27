Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 27/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 209 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
TPHCM
Cần Thơ
- Lên ý tưởng, triển khai phương án thiết kế ngoại thất, trang trí nội thất các loại hình biệt thự, Villa,...
- Gặp gỡ khách hàng, đo và lấy kích thước, hiện trạng công trình.
- Lên phương án thiết kế, bản vẽ sơ bộ và làm việc trực tiếp với khách hàng.
- Tiến hành thiết kế bản vẽ trên các phần mềm ứng dụng.
- Thành thạo các phần mềm đồ họa

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/ Nữ
- Độ tuổi: 25-35
- Trình độ: Cao đẳng, đại học chuyên ngành kiến trúc, thiết kế nội thất
- Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương về mảng nhà phố, villa, biệt thự
- Khả năng quản lý dự án, tư vấn và làm việc với chủ đầu tư
- Kỹ năng diễn họa tốt, thể hiện hình ảnh sắc nét, chân thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13 - 18 triệu + hoa hồng
Lương tháng 13
Chế độ thưởng hoàn thành KPI, thưởng đột xuất
Tăng lương định kỳ hằng năm, tăng lương đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.
Du lịch, team building hàng năm
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Chế độ khác bao gồm: Sinh nhật nhân viên, kết hôn, sinh con, trung thu, noel...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

