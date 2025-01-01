Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Vega City

banner-company

Công ty Cổ phần Vega City

500 - 1000 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Cổ phần Vega City

Dự án VegaCity Nha Trang thuộc chủ đầu tư KDI Holdings, là một trong những Dự án đẳng cấp, quy mô lớn tọa lạc tại thành phố Nha Trang, với tổ hợp nhiều Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng được Quản lý bởi các thương hiệu Quốc tế 5*; Chúng tôi tự hào được mang đến cho mọi người một môi trường làm việc chuyên nghiệp, và nhiều cơ hội phát triển cho sự nghiệp của mỗi người trong tương lai.

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Vega City

Công ty Cổ phần Vega City

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vega City Công ty Cổ phần Vega City

Hạn nộp: 19/09/2025

Khánh Hòa Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Khu vực Bãi Tiên, Khóm Đường Đệ, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

