Giới thiệu Công ty Cổ phần Vega City

Dự án VegaCity Nha Trang thuộc chủ đầu tư KDI Holdings, là một trong những Dự án đẳng cấp, quy mô lớn tọa lạc tại thành phố Nha Trang, với tổ hợp nhiều Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng được Quản lý bởi các thương hiệu Quốc tế 5*; Chúng tôi tự hào được mang đến cho mọi người một môi trường làm việc chuyên nghiệp, và nhiều cơ hội phát triển cho sự nghiệp của mỗi người trong tương lai.