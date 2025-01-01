Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Premo Việt Nam

Công ty TNHH Premo Việt Nam

Giới thiệu Công ty TNHH Premo Việt Nam

Premo Việt Nam là công ty con thuộc tập đoàn Premo có trụ sở tại Malaga (Tây Ban Nha). Công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho ô tô, viễn thông, điện tử công nghiệp với nhiều văn phòng và trung tâm nghiên cứu ở các khu vực Âu - Á. Công ty đa quốc gia, sử dụng nhiều ngôn ngữ, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Tuyển Product Marketing Công ty TNHH Premo Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 USD

Hạn nộp: 22/10/2025

Đà Nẵng 1 - 2 USD Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô 21 đường số 8/ Lô 17 đường số 9 KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

