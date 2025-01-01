Giới thiệu Công ty TNHH Premo Việt Nam

Premo Việt Nam là công ty con thuộc tập đoàn Premo có trụ sở tại Malaga (Tây Ban Nha). Công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho ô tô, viễn thông, điện tử công nghiệp với nhiều văn phòng và trung tâm nghiên cứu ở các khu vực Âu - Á. Công ty đa quốc gia, sử dụng nhiều ngôn ngữ, môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.