Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lô H3, đường số 6 CCN Lợi Bình Nhơn, Tân An, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch đã được duyệt.
Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng và tiêu chí ứng viên.
Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, sắp xếp lịch phỏng vấn với các bộ phận.
Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty.
Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Đã từng có kinh nghiệm tuyển dụng cấp bậc quản lý
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xây dựng mối quan hệ.
Có tư duy chủ động, trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển mass và tuyển dụng ngành thực phẩm/bán lẻ.
Tại CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 13-15tr
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bảo hiểm tai nạn con người
Công ty cấp laptop
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
