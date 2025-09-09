Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô H3, đường số 6 CCN Lợi Bình Nhơn, Tân An, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch đã được duyệt.

Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu tuyển dụng và tiêu chí ứng viên.

Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ, sắp xếp lịch phỏng vấn với các bộ phận.

Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty.

Báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Đã từng có kinh nghiệm tuyển dụng cấp bậc quản lý

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xây dựng mối quan hệ.

Có tư duy chủ động, trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển mass và tuyển dụng ngành thực phẩm/bán lẻ.

Quyền Lợi

Lương: 13-15tr

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bảo hiểm tai nạn con người

Công ty cấp laptop

