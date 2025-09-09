Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi: 184/77 Phan Bội Châu. Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
-Báo cáo tình hình và tiến độ học tập định kỳ của các lớp học cho Quản lý theo yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh.
-Có chứng chỉ IELTS ≥ 6.5 hoặc tương đương (lợi thế).
-Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm giảng dạy (ưu tiên ứng viên đã từng luyện thi THPT QG).
- Phát âm chuẩn, sử dụng tiếng Anh thành thạo.
-Yêu nghề, sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi và có trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập: 7-15 triệu (Tùy theo năng lực và giờ làm) + Thưởng theo hiệu quả công việc.
- Được hưởng các quyền lợi như đóng BHXH, thưởng nghỉ Lễ, Tết và thưởng tháng lương 13… khi ký HĐ dài hạn từ 1 năm trở lên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
