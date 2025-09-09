Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

● Trực tiếp giảng dạy toán cấp 2 cho học sinh

● Soạn giáo án, bài giảng theo yêu cầu giảng dạy

● Tham gia 1 số dự án giáo dục của trung tâm

● Trao đổi với Phụ huynh về tình hình học của học sinh

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Chăm chỉ, nhiệt tình, chủ động trong công việc

● Có kinh nghiệm dạy lớp chuyên toán, hoặc đã từng thi chuyên toán

● Có laptop cá nhân

● Định hướng phát triển lâu dài theo ngành giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập lên tới 9-16 tr/tháng (bao gồm lương cứng và lương ca dạy)

● Được training, đào tạo kỹ năng giảng dạy

● Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở, có không gian để phát triển

● Được hưởng đầy đủ quyền lợi do nhà nước quy định: 12 ngày phép/năm, BHXH..

● Tham gia các hoạt động tập thể: teambuilding, sharing, vv

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin