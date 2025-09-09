Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
- Hà Nội: Trường THPT Trí Đức
- Ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
Giảng dạy môn Hóa học cho học sinh theo chương trình GDPT 2018, mô hình Lớp học thảo luận Trí Đức
Xây dựng kế hoạch giảng dạy, chuẩn bị bài giảng và tài liệu học tập cho học sinh
Thiết kế và thực hiện các hoạt động giảng dạy sáng tạo, tương tác để tăng hứng thú học tập cho học sinh
Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua bài kiểm tra, bài tập về nhà và các hoạt động trong lớp
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại liên quan đến môn Hóa học
Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Hóa học
Tham gia các buổi họp giáo viên, hội thảo chuyên môn để nâng cao trình độ giảng dạy
Phối hợp với phụ huynh để theo dõi và hỗ trợ quá trình học tập của học sinh
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ học vấn: Từ cử nhân trở lên các trường Đại học Sư phạm.
Trình độ Tiếng Anh: tối thiểu trình độ B1 hoặc TOEIC 450 trở lên (đối với giáo viên không dạy ngoại ngữ).
Trình độ công nghệ: Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel, Powerpoint), internet và các công cụ phục vụ giảng dạy.
2. Độ tuổi: Nam/nữ có độ tuổi từ 22 đến 35, sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng/không nói giọng địa phương, giao tiếp tốt.
3. Tố chất cá nhân:
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Thận trọng, cẩn thận, trung thực, quan tâm đến chi tiết và chính xác.
Có tư duy hệ thống logic và nhạy bén.
Có một số kỹ năng mềm thuộc “trí thông minh cảm xúc” (EQ), “Trí thông minh năng lực công dân” (CQ).
Gương mẫu, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
4. Làm việc cơ hữu toàn thời gian theo sự phân công của Nhà trường.
Tại TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội được đào tạo, học hỏi về các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực theo chương trình GDPT 2018;
Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được tạo điều kiện để phát huy tối đa mọi khả năng về chuyên môn và các lĩnh vực khác, lộ trình thăng tiến nhanh;
Cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo để nâng cao trình độ và nghiệp vụ;
Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định Pháp luật;
Chế độ nâng lương: Định kỳ hằng năm hoặc theo hiệu quả công việc;
Hỗ trợ bữa trưa miễn phí tại Trường;
Chỗ ở nội trú miễn phí nếu có nhu cầu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
