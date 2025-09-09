Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường THPT Trí Đức - Ngõ 63 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Giảng dạy môn Hóa học cho học sinh theo chương trình GDPT 2018, mô hình Lớp học thảo luận Trí Đức

Xây dựng kế hoạch giảng dạy, chuẩn bị bài giảng và tài liệu học tập cho học sinh

Thiết kế và thực hiện các hoạt động giảng dạy sáng tạo, tương tác để tăng hứng thú học tập cho học sinh

Đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua bài kiểm tra, bài tập về nhà và các hoạt động trong lớp

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại liên quan đến môn Hóa học

Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập môn Hóa học

Tham gia các buổi họp giáo viên, hội thảo chuyên môn để nâng cao trình độ giảng dạy

Phối hợp với phụ huynh để theo dõi và hỗ trợ quá trình học tập của học sinh

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các lớp chất lượng cao, ứng viên có bằng loại giỏi trở lên và từng đạt thành tích tốt trong các kỳ thi Olympic sinh viên, HSG các cấp.

1. Trình độ học vấn: Từ cử nhân trở lên các trường Đại học Sư phạm.

Trình độ Tiếng Anh: tối thiểu trình độ B1 hoặc TOEIC 450 trở lên (đối với giáo viên không dạy ngoại ngữ).

Trình độ công nghệ: Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel, Powerpoint), internet và các công cụ phục vụ giảng dạy.

2. Độ tuổi: Nam/nữ có độ tuổi từ 22 đến 35, sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, không nói ngọng/không nói giọng địa phương, giao tiếp tốt.

3. Tố chất cá nhân:

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Thận trọng, cẩn thận, trung thực, quan tâm đến chi tiết và chính xác.

Có tư duy hệ thống logic và nhạy bén.

Có một số kỹ năng mềm thuộc “trí thông minh cảm xúc” (EQ), “Trí thông minh năng lực công dân” (CQ).

Gương mẫu, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

4. Làm việc cơ hữu toàn thời gian theo sự phân công của Nhà trường.

Tại TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, theo thỏa thuận và tương xứng với năng lực;

Có cơ hội được đào tạo, học hỏi về các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực theo chương trình GDPT 2018;

Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được tạo điều kiện để phát huy tối đa mọi khả năng về chuyên môn và các lĩnh vực khác, lộ trình thăng tiến nhanh;

Cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo để nâng cao trình độ và nghiệp vụ;

Được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định Pháp luật;

Chế độ nâng lương: Định kỳ hằng năm hoặc theo hiệu quả công việc;

Hỗ trợ bữa trưa miễn phí tại Trường;

Chỗ ở nội trú miễn phí nếu có nhu cầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC

