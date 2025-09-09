Tuyển Nhân viên kinh doanh JF TECH VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

JF TECH VINA
Ngày đăng tuyển: 09/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/10/2025
JF TECH VINA

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JF TECH VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24

- E, Khu đô thị A10

- Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty đã có khách hàng cố định nên không yêu cầu tìm kiếm khách hàng, không áp KPI, doanh số.
Công việc là tư vấn và báo giá cho khách hàng khi khách hàng hỏi về giá sản phẩm.
Giải quyết những thắc mắc của khách hàng, báo với cấp trên để đổi trả sản phẩm cho khách hàng khi sản phẩm của công ty có vấn đề
Khi khách hàng đặt hàng thì thông báo sang bên công ty mẹ ở Hàn Quốc (qua nhóm chat) để thông báo với bên Hàn quốc tiến hành đặt mua hoặc sản xuất mặt hàng để nhanh chóng gửi về Việt Nam và giao cho khách hàng.
Chăm sóc khách hàng
Chuẩn bị và kiểm tra hàng hóa trước khi giao cho khách. Giải quyết các vấn đề phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Tiếng Hàn giao tiếp cơ bản (topik 3-4)
Thành thạo excel
Trung thực, nhanh nhẹn, cần thận
Có kinh nghiệm về mảng kinh doanh là một lợi thế (không có sẽ được đào tạo)

Tại JF TECH VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực
Được đóng bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 100% vốn đầu tư nước ngoài
Có cơ hội nâng cao khả năng tiếng Hàn vì hàng ngày tiếp xúc với người Hàn
Mọi báo cáo công việc có thể nhắn tin qua kakao (nếu nói được trực tiếp thì càng tốt) nên các bạn mới ra trường cứ tự tin ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JF TECH VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JF TECH VINA

JF TECH VINA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368816
