Tuyển Nhân viên kinh doanh JF TECH VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 - E, Khu đô thị A10 - Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Công ty đã có khách hàng cố định nên không yêu cầu tìm kiếm khách hàng, không áp KPI, doanh số.

Công việc là tư vấn và báo giá cho khách hàng khi khách hàng hỏi về giá sản phẩm.

Giải quyết những thắc mắc của khách hàng, báo với cấp trên để đổi trả sản phẩm cho khách hàng khi sản phẩm của công ty có vấn đề

Khi khách hàng đặt hàng thì thông báo sang bên công ty mẹ ở Hàn Quốc (qua nhóm chat) để thông báo với bên Hàn quốc tiến hành đặt mua hoặc sản xuất mặt hàng để nhanh chóng gửi về Việt Nam và giao cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng

Chuẩn bị và kiểm tra hàng hóa trước khi giao cho khách. Giải quyết các vấn đề phát sinh

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Tiếng Hàn giao tiếp cơ bản (topik 3-4)

Thành thạo excel

Trung thực, nhanh nhẹn, cần thận

Có kinh nghiệm về mảng kinh doanh là một lợi thế (không có sẽ được đào tạo)

Mức lương theo năng lực

Được đóng bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, 100% vốn đầu tư nước ngoài

Có cơ hội nâng cao khả năng tiếng Hàn vì hàng ngày tiếp xúc với người Hàn

Mọi báo cáo công việc có thể nhắn tin qua kakao (nếu nói được trực tiếp thì càng tốt) nên các bạn mới ra trường cứ tự tin ứng tuyển.

