Công việc Bác sĩ nhi khoa

Trong bối cảnh ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nhi khoa càng tăng cao với chính sách đãi ngộ lớn. Mức lương hấp dẫn dao động từ 10.000.000 - 60.000.0000 tùy thuộc kinh nghiệm làm việc và khu vực tuyển dụng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bác sĩ nhi khoa

Bác sĩ nhi khoa là chuyên gia y tế có chuyên môn giỏi điều trị các bệnh cho trẻ em, độ tuổi từ trẻ sơ sinh đến trẻ dưới 15 tuổi. Bác sĩ nhi khoa đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các bệnh lý cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, đội ngũ bác sĩ còn có nhiệm vụ không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn sức khỏe tinh thần, sự phát triển và môi trường sống của trẻ.

Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid-19 cùng với sự thay đổi của thời tiết và khí hậu mà sức khỏe của con người cần đặc biệt quan tâm nhiều hơn. Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nhi khoa càng tăng do sự phát triển dân số và nhận thức về chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, nhu cầu tuyển dụng đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng bổ sung rất nhiều theo từng vùng kinh tế - xã hội. Dự báo nguồn nhân lực y tế cho biết, sự gia tăng về nhu cầu tuyển dụng bác sĩ và điều dưỡng cũng sẽ tiếp tục tăng. Trong giai đoạn 2021 - 2030, cả nước cần bổ sung thêm khoảng 72.000 bác sỹ và 304.000 điều dưỡng, tập trung nhân lực ở các vùng sâu, vùng xa mang tính cấp thiết hơn. Các bác sĩ chuyên về nhi khoa chiếm khoảng 5 - 10% tổng số bác sĩ, tương đương từ 4.850 đến 9.700 bác sĩ.

Ngoài ra, theo số lượng thống kế từ tin đăng tuyển dụng bác sĩ nhi khoa đã tăng 15 - 20% mỗi năm trong giai đoạn 2020 - 2023. Điều đó cho thấy nước ta đang rất cần tới đội ngũ bác sĩ nha khoa, chú trọng tới sức khỏe của mầm non tương lai của đất nước. Các bạn sinh viên học trường y sau khi ra trường đều sẽ có cơ hội đào tạo chuyên môn, trau dồi kỹ năng cần thiết tại các phòng khám, bệnh viện để nâng cao tay nghề để phục vụ tốt công việc sau này.

Tóm lại, nghề bác sĩ nhi khoa không chỉ mang đến công việc ổn định mà còn mở ra nhiều hướng phát triển chuyên môn, mức thu nhập tốt và mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng đặc biệt là những ai đam mê chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nhi khoa ngày càng tăng trong các bệnh viên lớn

2. Mức lương trung bình của bác sĩ nhi khoa

Mức lương trung bình của bác sĩ nhi khoa có thể khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm, địa điểm làm việc và loại hình cơ sở y tế (bệnh viện công, tư nhân, hoặc phòng khám). Dưới đây là thông tin tham khảo về mức lương:

tuyển dụng bác sĩ nhi khoa Mức lương giao động (VNĐ/Tháng) Tuyển dụng bác sĩ nhi khoa mới ra trường 8.000.000 - 12.000.000 Tuyển dụng bác sĩ nhi khoa có kinh nghiệm (1-3 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 20.000.000 Tuyển dụng bác sĩ nhi khoa có kinh nghiệm (3-5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 35.000.000 Tuyển dụng bác sĩ trưởng khoa nhi 35.000.000 - 60.000.000

3. Quy định về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

Để trở thành một bác sĩ nhi khoa có chuyên môn giỏi thì chắc chắn những yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ hành nghề là các thủ tục không thể thiếu. Những quy định này được đưa ra nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế và an toàn cho bệnh nhân.

Bằng cấp bắt buộc:

Bằng Cử nhân Y khoa:

Hoàn thành các chương trình đào tạo lĩnh vực Y khoa tại các trường Đại học Y (chuyên ngành Y Đa khoa).

Thời gian đào tạo thường kéo dài từ 6 năm-10 năm.

Đào tạo chuyên ngành Nhi khoa:

Sau khi tốt nghiệp Y khoa, bác sĩ nhi khoa cần tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu về Nhi khoa, bao gồm:

Chuyên khoa cấp I: Thời gian đào tạo 2-3 năm.

Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ ngành Y(chuyên ngành Nhi Khoa).

Chuyên khoa cấp II: Đào tạo nâng cao và chuyên sâu dành cho bác sĩ đã có kinh nghiệm lâu năm.

Chứng chỉ hành nghề khi tuyển dụng bác sĩ nhi khoa

Hoàn thành chương trình tập huấn tại các cơ sở y tế nâng cao kỹ năng tối thiểu 18 tháng.

Chứng chỉ hành nghề do Y tế tỉnh/thành phố hoặc cơ quan quản lý y tế có thẩm quyền cấp phép.

Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực thông qua theo chương trình đào tạo liên tục (CME).

Thời gian gia hạn hành nghề dựa theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Chứng chỉ bổ sung: Tùy thuộc vào vị trí công việc và yêu cầu của mỗi cơ sở y tế, bác sĩ nhi khoa có thể cần thêm:

Chứng chỉ siêu âm nhi khoa.

Chứng chỉ hồi sức gây mê và cấp cứu sơ sinh.

Chứng chỉ điều trị các bệnh lý đặc biệt ở trẻ em.

Đạo đức nghề nghiệp: Bác sĩ nhi khoa có những chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, bao gồm:

Tôn trọng quyền lợi và sự an toàn của bệnh nhi.

Thực hành đúng thủ tục và quy trình y khoa.

Những quy định về bằng cấp và chứng chỉ hành nghề khi tuyển dụng bác sĩ nhi khoa

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ nhi khoa

Mỗi bệnh viện đều không thể thiếu được khoa nhi, tuyể dụng bác sĩ nhi khoa và tình trạng khám cho bệnh nhi cũng sẽ khác so với người lớn. Chính vì thế, đội ngũ bác sĩ nhi khoa không chỉ đơn giản giỏi về điều trị cho trẻ sơ sinh không may bé mắc bệnh mà còn hiểu được tâm lý trẻ em. Bác sĩ vừa thực hiện khám bệnh lại cần dỗ dành để bé hợp tác. Công việc của bác sĩ nhi khoa sẽ cần thực hiện như sau:

Khám tổng quát, theo dõi tình trạng và chẩn đoán cho bệnh nhi : ​Việc đầu tiên cần làm với bất kể một bệnh nhân nào đó là sự thăm khám và tư vấn. Khi khám tổng quát sẽ giúp bác sĩ nhi khoa phát hiện kịp thời bệnh lý của trẻ nhỏ, từ đó bác sĩ sẽ rút ra kết luận tình trạng bệnh để có thể đưa ra phác đồ điều trị, những lời khuyên về chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng để bệnh tình được cải thiện mau chóng khỏe lại.

Theo dõi tình trạng bệnh cho trẻ em dựa vào năng lực chuyên môn:

Nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu đối khi tuyển dụng bác sĩ nhi khoa đó là cần theo dõi diễn biến tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân đồng thời đưa ra phương pháp điều trị bệnh sao cho phù hợp nhất đặc biệt cơ thể của trẻ em sẽ có sức đề kháng yếu hơn so với người lớn.

Thông thường, trẻ em thường mắc bệnh lý như sốt, ho hay là viêm phổi. Mặc dù đây là bệnh lý phổ biến nhưng nếu không được điều trị kịp thời chắc chắn bệnh sẽ biến chứng và hình thành mức độ nghiệm trọng, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng của trẻ em.

Đối với những bệnh nhi có biểu hiện nhẹ thì bác sĩ khi chẩn đoán xong sẽ đưa ra lời khuyên với phụ huynh về chế độ tốt nhất cho trẻ để đảm bảo sức khỏe và mau chóng hồi phục. Sau đó, bác sĩ sẽ cần kê đơn thuốc để bệnh nhân uống theo đơn và theo lịch hẹn đến tái khám lại khi dùng hết thuốc để kiểm tra lại bệnh lý.

Ngược lại, đối với trẻ em có bệnh tình nặng hơn, đánh giá mức độ nghiệm trọng sẽ cần phả giữ lại cơ sở y tế bác sĩ nhi khoa theo dõi. Khi ở lại điều trị, ba mẹ cần rèn cho trẻ nhỏ tuân thủ đúng theo sự hướng dẫn của bác sĩ về dùng thuốc kê đơn hàng ngày, theo dõi sự tiến triển của bệnh tình. Dựa vào việc điều trị đầu tiên này thì bác sĩ sẽ có phương hướng điều trị bệnh trong giai đoạn tiếp theo.

Chẩn đoán chính xác với bác sĩ khác trong khoa hội chuẩn khi cần:

Trong quá trình thăm khám, nếu bệnh lý của trẻ nhỏ khá phức tạp, một bác sĩ nhi khoa phụ trách chưa thể đưa ra kết luận bệnh cho phụ huynh thì cũng có thể cùng phối hợp với một số bác sĩ có cùng chuyên môn khác để thảo luận rồi đưa ra kết luận chính xác nhất.

Việc hội chuẩn bệnh cho trẻ em vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, đội ngũ bác sĩ nhi khoa vừa phải có trình độ chuyên môn cao lại cần có kỹ năng tỉ mỉ, cẩn thận trong tất cả các khâu nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng của người bệnh.

Xây dựng tài liệu chuyên môn hỗ trợ phòng marketing: Trong các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân cho trẻ em sẽ có bộ phận marketing. Vai trò của bộ phận này là để tìm kiếm và quảng cáo với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Bác sĩ nhi khoa sẽ thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu chuyên môn để hỗ trợ bộ phận marketing khi khách hàng yêu cầu.

Mô tả chi tiết công việc của việc làm bác sĩ nhi khoa

5. Yêu cầu công việc đối với bác sĩ nhi khoa

Đối với tuyển dụng bác sĩ nhi khoa ngoài yêu cầu về chuyên môn như bằng cấp, chứng chỉ hành nghề thì cũng đòi hỏi có những kỹ năng cần thiết, đặc biệt đối với bệnh nhân là trẻ em sẽ có phương pháp điều trị khác so với người lớn. Dưới đây là những yêu cầu chuyên môn và kỹ năng cần có đối với một bác sĩ nhi khoa:

Yêu cầu chuyên môn:

Về học vấn: Bác sĩ nhi khoa cần có bằng cử nhân và bằng cấp cao về y học. Đối với sinh viên đang có ý định thi vào trường y cũng cần có nền tảng tốt về chuyên ngành học sinh học, hóa học hoặc toán học. Khi tham gia vào trường y sẽ có nhiều chuyên ngành lựa chọn ví dụ như chương trình Bác sĩ Y khoa hoặc Bác sĩ xàm xương. Đặc biệt, trong các năm gần đây thì sinh viên sẽ tập trung vào đào tạo lâm sàng.

Về đào tạo: Sau khi hoàn thành khóa học y khoa và được phép hành nghề tại địa phương hoặc các cơ sở y tế thì các bác sĩ cần phải hoàn thành việc nội trú. Việc học tập và thực hành khi làm việc sẽ theo sự giám sát của bác sĩ nhi khoa có kinh nghiệm chuyên môn cao hơn. Các bác sĩ muốn học chuyên sâu về bênh lý dành cho nhi khoa sẽ cần phải hoàn thành khóa đào tạo bổ sung sau thời gian cư trú gọi là nghiên cứu sinh. Thời gian cư trú và xét nhận học bổng thường có thể kéo dài trong khoảng thời gian là 10 năm sau khi học y khoa và hưởng lương.

Về chứng chỉ hành nghề và giấy phép:

Bằng tốt nghiệp bác sĩ y khoa hoặc bá sĩ đa khoa;

Giấy xác nhận thời gian học tập và thực hành đa khoa tương ứng là nội hoặc ngoại hoặc sản, nhi khoa đủ 18 tháng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kỹ năng cần có:

Kỹ năng chuyên môn: Các nghiệp vụ chuyên môn về khám chữa bệnh nhi, chẩn đoán bệnh,.., kỹ năng chăm soc cho trẻ em, tư vấn và thuyết phục cần phải khéo léo đặc biệt có khả năng nhẫn nại với những bệnh nhi khó bảo. Am hiểu được những liệu trình và phương pháp chữa trị và kỹ năng sử dụng tốt máy móc công nghệ tốt phục vụ cho việc điều trị bệnh cho bệnh nhân.

Kỹ năng tổ chức: Bao gồm cần có quản lý thời gian, lập kế hoạch và cộng tác với đội ngũ. Bác sĩ nhi khoa là người có khả năng cân bằng được số lượng bệnh nhân với thủ tục giấy tờ, cuộc gọi và nghiên cứu bệnh lý cho từng trường hợp khác nhau.

Kinh nghiệm làm việc: Ứng viên được ưu tiên có ít nhất từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn bác sĩ nhi khoa. Những ứng viên đang có thời gian theo học hoặc đã từng có cơ hội làm việc tại nước ngoài sẽ ưu tiên cao hơn.

Phẩm chất nghề nghiệp: Bác sĩ nhi khoa phải là người có trách nhiệm trong công việc, luôn tận tâm tận lực, vui vẻ và nhiệt tình với bệnh nhi. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng cần có lối sống lành mạnh, quy củ và tuân theo những tiêu chuẩn về đạo đức, nắm rõ quy định pháp luật về ngành bác sĩ nhi khoa.

​ Mô tả chi tiết công việc khi tuyển dụng bác sĩ nhi khoa

6. Khu vực tuyển dụng bác sĩ nhi khoa nhiều nhất

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân lực đội ngũ y, bác sĩ đều rất cần ở các tỉnh thành phố trên cả nước, đặc biệt tuyển dụng bác sĩ nhi khoa ngày càng gia tăng, tập trung chủ yếu ở các khu vực có hệ thống y tế phát triển và dân cư đông đúc. Tuy nhiên, đối với những vùng sâu vùng xa trong trường hợp cấp thiết cần tới nhiều bác sĩ nhi khoa thì nhà nước sẽ có trách nhiệm điều động kịp thời. Dưới đây là các khu vực có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nhi khoa nhiều nhất:

6.1. Tuyển dụng bác sĩ nhi khoa tại Hà Nội

Thành phố Hà Nội là trung tâm của cả nước nên tập trung nhiều dân cư và là thành phố phát triển kinh tế, văn hóa cũng như quan hệ đối ngoại các nước. Chính vì thế hệ thống y tế luôn phát triển và chặt chẽ đặc biệt nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nhi khoa luôn ngày càng gia tăng việc làm Hà Nội. Một số bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn,.. luôn cần nguồn nhân lực tuyển dụng bác sĩ nhi khoa để đáp ứng khối lượng công việc lớn .

6.2. Tuyển dụng bác sĩ nhi khoa tại TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh là thành phố lơn với nhiều trung tâm y tế hàng đầu tại Việt Nam, với dân số đông và nhu cầu chăm sóc sức khỏe trẻ em lớn nên việc làm tp. HCM rất lớn các bác sĩ nhi khoa có chuyên môn giỏi. Các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, và Nhi Đồng Thành phố luôn thường xuyên tuyển dụng bác sĩ nhi khoa.

6.3. Tuyển dụng bác sĩ nhi khoa tại Đà Nẵng

TP Đà Nẵng là một trong những trung tâm y tế lớn của khu vực miền Trung với sự phát triển không ngừng của hệ thống y tế. Nhu cầu về việc làm Đà Nẵng cho bác sĩ nhi khoa ở thành phố này đang gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh dân số trẻ chiếm tỷ lệ lớn. Đặc biệt, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng là cơ sở y tế lớn, thường xuyên tuyển dụng bác sĩ nhi khoa để phục vụ lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh lân cận.

6.4. Tuyển dụng bác sĩ nhi khoa tại Cần Thơ

Là trung tâm kinh tế và y tế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, TP Cần Thơ có hệ thống y tế phát triển, với nhiều bệnh viện và cơ sở y tế hiện đại. Nhu cầu tìm việc làm Cần Thơ gia tăng hơn so các năm trước do dân số trẻ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhi khoa đang ngày càng chú trọng. Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nha khoa cao ở các bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ,.... Mức thu nhập trung bình của bác sĩ nha khoa dao động từ 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

Tập trung đẩy mạnh nguồn lực đội ngữ bác sĩ nhi khoa tại các thành phố lớn

7. Những thách thức của nghề bác sĩ nhi khoa hiện nay

Tuyển dụng bác sĩ nhi khoa không chỉ là một nghề nghiệp có tính đạo đức nhân văn cao mà còn đòi hỏi tính chuyên môn và kỹ năng sâu rộng. Trong tình hình hiện nay, khi ngành y tế đối mặt với nhiều thách thức không riêng gì nghề bác sĩ nhi khoa. Chính vì vậy, bác sĩ nhi khoa luôn có sự khó khăn và áp lực hơn bao giờ hết. Đặc biệt, các bác sĩ phải không ngừng nỗ lực để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước. Dưới đây là những thách thức lớn mà các bác sĩ nhi khoa đang phải đối mặt trong hành trình cống hiến của mình:

Áp lực công việc cao:

Bác sĩ nhi khoa phải đối mặt với áp lực lớn từ khối lượng làm việc hàng ngày. Trẻ em không có khả năng diễn đạt những bệnh lý của mình nên các bác sĩ nhi khoa cần phải có kỹ năng quan sát và chẩn đoán tinh tế. Đồng thời, số lượng bệnh nhân hàng ngày khá đông đặc biệt tại các bệnh viện lớn, khiến bác sĩ luôn cật lực và tập trung toàn bộ thời gian cho việc thăm khám sức khỏe bệnh nhân.

Áp lực cập nhật kiến thức:

Hiện nay, ngành Y học phát triển, đòi hỏi bác sĩ nhi khoa phải liên tục học hỏi và nghiên cứu để cập nhật các phương pháp điều trị mới. Điều này đòi hỏi thời gian và sự nỗ lực lớn, trong khi khối lượng công việc hàng ngày vốn đã rất nhiều.

Tác động từ môi trường làm việc:

Lịch trực đêm của bác sĩ kéo dài và cường độ làm việc cao khiến nhiều bác sĩ nhi khoa gặp vấn đề về sức khỏe và khó cân bằng cuộc sống cá nhân. Hơn nữa, việc phải xử lý những ca bệnh nặng hoặc tình huống khẩn cấp thường xuyên có thể gây căng thẳng kéo dài.

Thiếu hụt nguồn nhân lực và cơ sở vật chất:

Tại một số địa phương, nhất là nơi vùng sâu vùng xa, tình trạng thiếu hụt bác sĩ nhi khoa đang diễn ra phổ biến. Thêm vào đó, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế chưa được đầu tư đầy đủ, làm hạn chế tới tiến trình điều trị hiệu quả và tăng thêm phần khó khăn cho đội ngũ y tế.

8. Các bệnh viện khám nhi tốt nhất cả nước

Dưới đây là các bệnh viện tuyến đầu trong lĩnh vực điều trị và chăm sóc sức khỏe nhi khoa tại Việt Nam với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năng cùng trang thiết bị hiện đại và chất lượng dịch vụ cao

Tên Bệnh viện Địa chỉ Thông tin liên hệ Bệnh viện Nhi Trung ương 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (024) 6273 8532 Website: nhitrunguong.gov.vn Bệnh viện Nhi đồng 1 341 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3927 1119 Website: nhidong.org.vn Bệnh viện Nhi đồng 2 14 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 3829 5723 Website: benhviennhi.org.vn Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 15 Võ Trần Chí, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 2253 6688 Website: bvndtp.org.vn Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng 402 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Điện thoại: (0236) 3957 777 Website: phusannhidanang.org.vn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế - Khoa Nhi 16 Lê Lợi, TP. Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại: (0234) 3822 325 Website: bvdktrunguonghue.com.vn Bệnh viện Vinmec Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024) 3974 3556 Website: vinmec.com Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng 291 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng Điện thoại: (0236) 3650 676 Website: hoanmydanang.com Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc Số 18 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương Điện thoại: (0274) 363 6068 Website: hanhphuchospital.com Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long 131 Quốc lộ 91B, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ Điện thoại: (0292) 3910 768 Website: hoanmycuulong.com

9. Trường đào tạo bác sĩ nhi khoa uy tín nhất hiện nay

Hiện nay, có rất nhiều các bạn trẻ có mong muốn thi vào các trường học y chuyên nghành bác sĩ nhi khoa với mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi để khám và chữa bệnh cho trẻ em. Dưới đây là một số trường đào tạo bác sĩ nhi khoa uy tín nhất hiện nay:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Y Hà Nội Bác sĩ Nhi khoa B00 (Toán, Hóa, Sinh) 28.5 61.250.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội Bác sĩ Nhi khoa B00 (Toán, Hóa, Sinh) 27.0 50.000.000 VNĐ/năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Bác sĩ Nhi khoa B00 (Toán, Hóa, Sinh) 28.0 85.000.000 VNĐ/năm Huế Đại học Y Dược Huế Bác sĩ Nhi khoa B00 (Toán, Hóa, Sinh) 26.5 32.000.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng Bác sĩ Nhi khoa B00 (Toán, Hóa, Sinh) 25.5 14.300.000 VNĐ/năm

Lưu ý: Các thông tin điểm chuẩn và học phí có thể thay đổi theo mỗi năm học và quy định về chính sách của trường.

Top các trường đào tạo ngành học bác sĩ nhi khoa uy tín nhất cả nước

Kết Luận

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ nhi khoa hiện nay ngày càng lớn do các bậc phụ huynh chú trọng hơn tới sức khỏe của con mình. Đặc biệt cũng do ảnh hưởng dịch bệnh, thay đổi thời tiết mà nhà nước luôn đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người dân tại từng khu vực, địa phương. Việc làm bác sĩ nhi khoa đòi hỏi chuyên môn giỏi, kỹ năng chăm sóc trẻ nhỏ nên nghề này cần đòi hỏi phải trau dồi và tích lũy kinh nghiệm bản thân để phục vụ tốt công việc. Đứng trước những khó khăn về công việc nhưng nghề bác sĩ luôn có cơ hội phát triển chuyên sâu cùng với chế độ đãi ngộ tốt, mức lương vô cùng hấp dẫn.

Nghề bác sĩ nhi khoa không chỉ đòi hỏi chuyên môn vững vàng mà còn cần sự tận tâm, kiên nhẫn và kỹ năng giao tiếp hiệu quả với trẻ nhỏ và phụ huynh. Đây là công việc mang tính nhân văn cao, đòi hỏi người làm nghề phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức và tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng tốt nhu cầu công việc.