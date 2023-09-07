Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Tọa lạc tại đường Hai Bà Trưng, một trong những tuyến đường đông đúc nhất địa bàn quận 1, TP HCM, nhà thuốc FPT Long Châu Là chuỗi nhà thuốc lớn nhất thành phố với 5 nhà thuốc lớn. Thành lập từ năm 2007, và được sáp nhập vào FPT Retail vào năm 2018, nhà thuốc Long Châu đã có nhiều thành tựu nổi bật cùng rất nhiều giải thưởng, chứng nhận được trao tặng, hiện đã có hơn 1200 nhà thuốc trên toàn quốc.

Tầm nhìn, sứ mệnh

Phục vụ sức khỏe cộng đồng với chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý.

Phương hướng phát triển

Trong tương lai, nhà thuốc FPT Long Châu phấn đấu Xây dựng chuỗi nhà thuốc Tây hiện đại, lớn nhất và đạt chuẩn GPP trên cả nước.

Mục tiêu

Mở rộng quy mô 1600 nhà thuốc trong năm 2023 và định hướng là môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên.