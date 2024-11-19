Tuyển Bác sĩ nhi khoa CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nhi khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Khám sàng lọc và tư vấn

- Kiểm tra lịch sử tiêm chủng của khách hàng

- Thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm

- Tư vấn cho khách hàng: Tác dụng, lợi ích và những tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm phòng vắc xin và cách theo dõi, xử trí tại nhà.

- Thực hiện chỉ định tiêm vắc xin theo quy định đúng với các tiêu chuẩn chuyên môn và nhu cầu phòng bệnh của khách hàng

- Ra y lệnh điều trị / xử trí trước, trong và sau khi tiêm vắc xin

2. Ngoài ra, Bác Sĩ cũng cần thực hiện tốt những việc sau:

- Tham gia cùng với điều dưỡng xử lý ban đầu đối với những ca phản ứng nặng sau tiêm tại phòng tiêm

- Tổng hợp báo cáo tiêm chủng định kỳ theo quy định.

- Cập nhật số liệu vào cơ sở dữ liệu quản lý tiêm chủng

- Tham gia các khoá tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của công ty.

- Thường xuyên tự học và cập nhật các kiến thức y học liên quan. Tích cực tham gia học hỏi các kiến thức chuyên môn từ các đồng nghiệp.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Y Khoa

- Có Chứng Chỉ Hành Nghề (Nhi khoa, Y Học Dự Phòng, Nội/ Nội Tiết, Đa khoa, Sản khoa...)

- Có kinh nghiệm công tác chuyên môn trên 2 năm tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám,..

- Ưu tiên có chứng chỉ an toàn tiêm chủng.

- Thái độ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình

- Khả năng giao tiếp, tương tác với khách hàng

- Cẩn thận, trung thực, tinh thần trách nhiệm

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Có thể làm việc theo ca, xoay ca theo lịch của Trung tâm

- Sẵn sàng tham gia tập huấn tại Tp. Hồ Chí Minh trong 30 ngày trước khi về địa phương làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.

- Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.

- Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

- Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.

- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

