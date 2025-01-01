Tất cả địa điểm
Công việc Bác sĩ y học cổ truyền

-

Có 3 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ y học cổ truyền CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
Tuyển Bác sĩ y học cổ truyền CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT
Tuyển Bác sĩ y học cổ truyền CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền đang tăng cao trong bối cảnh y học hiện đại và cổ truyền được kết hợp để mang lại hiệu quả điều trị tối ưu. Mức lương cho vị trí bác sĩ y học cổ truyền dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, mở ra cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn và triển vọng phát triển bền vững trong ngành.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bác sĩ y học cổ truyền

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền tại Việt Nam đang có xu hướng tăng mạnh nhờ sự quan tâm đến phương pháp điều trị truyền thống và nhu cầu khám chữa bệnh toàn diện. Theo báo cáo từ Bộ Y tế, trong năm 2023, tỷ lệ sử dụng dịch vụ y học cổ truyền trong điều trị đạt hơn 30% tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh.

Bác sĩ y học cổ truyền đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế khi vừa cung cấp các giải pháp điều trị dựa trên y học cổ truyền, vừa kết hợp với phương pháp hiện đại để nâng cao hiệu quả chữa trị. Họ chịu trách nhiệm thực hiện liệu pháp như châm cứu, bấm huyệt, kê toa thuốc nam, đồng thời tham gia nghiên cứu nhằm bảo tồn và phát triển các bài thuốc dân gian.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự quan tâm đến phương pháp điều trị truyền thống.
Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự quan tâm đến phương pháp điều trị truyền thống.

Cơ hội phát triển việc làm cho bác sĩ y học cổ truyền cũng rất rộng mở, đặc biệt khi các chính sách phát triển ngành đang tập trung vào việc đào tạo nhân lực và xã hội hóa dịch vụ y học cổ truyền. Xu hướng kết hợp y học cổ truyền với du lịch chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực tiềm năng giúp nâng cao giá trị nghề nghiệp và thu nhập cho bác sĩ trong ngành.

2. Mức lương trung bình của bác sĩ y học cổ truyền

Bác sĩ y học cổ truyền là một trong những ngành nghề mang tính ổn định cao với mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào cấp bậc, vị và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là mức lương cụ thể dành cho việc làm bác sĩ y học cổ truyền ở từng giai đoạn sự nghiệp:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm bác sĩ y học cổ truyền

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Bác sĩ y học cổ truyền mới ra trường

7.000.000 - 12.000.000

Bác sĩ y học cổ truyền có kinh nghiệm

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 18.000.000

Bác sĩ y học cổ truyền có kinh nghiệm

(3-5 năm kinh nghiệm)

18.000.000 - 22.000.000

Bác sĩ y học cổ truyền có nhiều kinh nghiệm

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

22.000.000 - 35.000.000

Mức lương theo vị trí

Việc làm bác sĩ y học cổ truyền

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Bác sĩ y học cổ truyền tổng quát

9.000.000 - 20.000.000

Bác sĩ y học cổ truyền thai sản

15.000.000 - 25.000.000

3. Quy định về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

Để làm việc trong lĩnh vực bác sĩ y học cổ truyền tại Việt Nam, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ hành nghề nghiêm ngặt. Cụ thể, để trở thành bác sĩ y học cổ truyền, người ứng tuyển phải tốt nghiệp từ các trường đại học có chương trình đào tạo chuyên ngành y học cổ truyền được Bộ Y tế công nhận.

Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ phải hoàn thành kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề và được cấp Giấy phép hành nghề y học cổ truyền. Ngoài ra, bác sĩ cũng cần tham gia những khóa đào tạo, bồi dưỡng định kỳ để duy trì và nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Các quy định này giúp đảm bảo chất lượng và sự an toàn cho người bệnh khi sử dụng phương pháp điều trị truyền thống.

Yêu cầu

Mô tả

Bằng cấp

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y học cổ truyền tại các trường được công nhận

Chứng chỉ hành nghề

Được cấp sau khi hoàn thành kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề.

Đào tạo, bồi dưỡng

Tham gia các khóa huấn luyện và cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ.
Bác sĩ y học cổ truyền yêu cầu cần có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ hành nghề để làm việc trong lĩnh vực này
Bác sĩ y học cổ truyền yêu cầu cần có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ hành nghề để làm việc trong lĩnh vực này

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ y học cổ truyền

Bác sĩ y học cổ truyền thực hiện chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thông qua phương pháp truyền thống như châm cứu, xoa bóp và sử dụng thảo dược. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của bác sĩ trong hai lĩnh vực phổ biến: tổng quát và thai sản khi tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền

  • Bác sĩ y học cổ truyền tổng quát: Công việc của bác sĩ y học cổ truyền tổng quát chẩn đoán và điều trị bệnh bằng phương pháp như châm cứu, xoa bóp và thảo dược. Họ giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe toàn diện, điều trị bệnh thông thường và mãn tính. Vị trí yêu cầu bác sĩ phải có kiến thức vững về y lý cổ truyền và thảo dược, cùng kỹ năng giao tiếp tốt để tư vấn bệnh nhân.

  • Bác sĩ y học cổ truyền thai sản: Bác sĩ y học cổ truyền thai sản thường có nhiệm vụ chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh. Công việc chủ yếu là giảm đau trong sinh nở và hỗ trợ các vấn đề sức khỏe trong thai kỳ. Bác sĩ cần hiểu rõ về sinh lý thai kỳ và tác dụng của dược liệu đối với bà bầu để đảm bảo sự an toàn cho mẹ và bé.

5. Yêu cầu công việc đối với bác sĩ y học cổ truyền

Để trở thành một bác sĩ y học cổ truyền, ứng viên cần đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng hành nghề và phẩm chất cá nhân. Những yêu cầu này đảm bảo bác sĩ có đủ năng lực để thực hiện công việc điều trị và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền tại nhiều cơ sở y tế hiện nay:

  • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y học cổ truyền tại các trường đại học được công nhận.

  • Chứng chỉ hành nghề: Được cấp sau khi hoàn thành kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ y học cổ truyền.

  • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu sâu về phương pháp điều trị như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, thảo dược và các kỹ thuật y học cổ truyền.

  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng tư vấn và giải thích phương pháp điều trị cho bệnh nhân một cách rõ ràng và dễ hiểu.

  • Kiên nhẫn và cẩn thận: Quan trọng trong việc điều trị các bệnh lý, đặc biệt là đối với bệnh nhân có tình trạng mãn tính.

  • Khả năng chẩn đoán chính xác: Dựa trên các triệu chứng và lịch sử bệnh của bệnh nhân để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền yêu cầu ứng viên cần có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách an toàn
Tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền yêu cầu ứng viên cần có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách an toàn

6. Khu vực tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền tại Việt Nam hiện đang tăng mạnh, đặc biệt ở các thành phố lớn và những khu vực có sự phát triển mạnh mẽ về ngành chăm sóc sức khỏe truyền thống. Dưới đây là những khu vực tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền nhiều nhất:

  • Việc làm bác sĩ y học cổ truyền tại Hà Nội: Là trung tâm văn hóa và y tế của miền Bắc, Hà Nội có số lượng bệnh viện và phòng khám y học cổ truyền ngày càng tăng. Nhu cầu tìm việc làm Hà Nội cho bác sĩ y học cổ truyền chủ yếu đến từ sự phát triển của các bệnh viện chuyên khoa và phòng khám tư nhân, đặc biệt trong điều trị bệnh mãn tính. Bác sĩ cần có kiến thức chuyên sâu về y lý cổ truyền và có khả năng tư vấn, giao tiếp tốt.

  • Việc làm bác sĩ y học cổ truyền tại TP. HCM: Nhu cầu tuyển dụng TP. HCM của bác sĩ y học cổ truyền không chỉ xuất phát từ người dân mà còn từ các bệnh viện và phòng khám tư nhân, đặc biệt là trong khu vực đông dân cư và phát triển mạnh mẽ về du lịch. Bác sĩ tại đây cần có sự am hiểu sâu sắc về phương pháp điều trị cổ truyền, đồng thời có khả năng linh hoạt kết hợp y học hiện đại với cổ truyền để nâng cao hiệu quả điều trị.

  • Việc làm bác sĩ y học cổ truyền tại Đà Nẵng: Là một trong những thành phố có nền du lịch phát triển mạnh mẽ, Đà Nẵng đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những người tìm kiếm phương pháp điều trị thay thế. Nhu cầu tìm việc làm Đà Nẵng liên quan đến bác sĩ y học cổ truyền gia tăng đáng kể, đặc biệt trong việc hỗ trợ điều trị những bệnh lý thông thường và hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho du khách.

  • Việc làm bác sĩ y học cổ truyền tại Cần Thơ: Với vị thế trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, việc làm Cần Thơ hiện đang chứng kiến nhu cầu gia tăng về bác sĩ y học cổ truyền, nhờ vào thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương. Tại đây, bác sĩ y học cổ truyền cần phải hiểu biết sâu sắc về các loại thảo dược đặc trưng của vùng và có khả năng giao tiếp hiệu quả để đảm bảo chất lượng điều trị cho bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cộng đồng.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền tăng cao tại các khu vực phát triển mạnh về chăm sóc sức khỏe truyền thống
Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền tăng cao tại các khu vực phát triển mạnh về chăm sóc sức khỏe truyền thống

7. Bệnh viện khám y học cổ truyền tốt nhất ở tốt nhất cả nước

Các bệnh viện khám y học cổ truyền tốt nhất cả nước đều có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và áp dụng phương pháp điều trị tiên tiến kết hợp với y học cổ truyền, cam kết mang lại kết quả điều trị hiệu quả và toàn diện cho bệnh nhân. Dưới đây là những bệnh viện tốt nhất, uy tín nhất trong lĩnh vực này, nổi bật với chất lượng dịch vụ vượt trội và sự tin tưởng của người dân:

Bệnh viện

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương

Số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

  • Website: https://benhvienyhoccotruyentrunguong.vn

  • Hotline: 0243 826 3616

Bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội

Số 442 đường Kim Giang, Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

  • Website: http://yhoccotruyenqd.vn

  • Hotline: 043 858 3135

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền TP.HCM

Số 179 -187 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

  • Website: https://www.yhct.vn

  • Hotline: 028 3932 6579

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng

Đường Đinh Gia Trinh, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

  • Website: http://benhvienyhoccotruyendanang.vn

  • Hotline: 0905 658 333

8. Trường đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền chất lượng nhất hiện nay

Hiện nay, nhiều trường đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền chất lượng cung cấp chương trình học từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp lý thuyết và thực hành để sinh viên có thể vận dụng phương pháp y học cổ truyền. Dưới đây là những trường uy tín và chất lượng trong việc đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền hiện nay:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Y Hà Nội

Y học cổ truyền

B00

25.29

55.200.000 VNĐ/năm

TP.HCM

Đại học Y Dược TP.HCM

Y học cổ truyền

B00

24.8

50.000.000 VNĐ/năm

Cần Thơ

Đại học Y Dược Cần Thơ

Y học cổ truyền

B00

24.48

44.152.000 VNĐ/năm
Các trường đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền chất lượng tại Việt Nam chú trọng vào việc kết hợp lý thuyết và thực hành hiệu quả.
Các trường đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền chất lượng tại Việt Nam chú trọng vào việc kết hợp lý thuyết và thực hành hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ y học cổ truyền đang ngày càng tăng mạnh trong bối cảnh người dân ngày càng chú trọng đến phương pháp điều trị tự nhiên, thân thiện với sức khỏe. Với mức lương hấp dẫn từ 9.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, công việc này mở ra cơ hội nghề nghiệp triển vọng cho những ai có đam mê và mong muốn phát triển trong lĩnh vực y học cổ truyền