Tuyển Bác sĩ y học cổ truyền CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT6/16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông

- Giảng dạy trực tiếp cho học viên nội bộ và học viên ngoài (đa số là các chủ Spa)

- Giảng dạy trực tiếp cho học viên nội bộ và học viên ngoài (đa số là các chủ Spa)

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia công tác dịch vụ khách hàng trực tiếp (1 buổi/tuần)

- Tham gia công tác nghiên cứu tài liệu, quy trình Massage trị liệu

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình chững chạc

- Tốt nghiệp đại học Y hoặc Học viện Y học cổ truyền (Hệ chính quy)

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm về massage trị liệu, dưỡng sinh đông y

- Cơ sở lý luận tốt, từng tham gia đề tài nghiên cứu khoa học (cấp trường trở lên)

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

- Giao tiếp cởi mở, tác phong chuẩn mực; sẵn sàng học hỏi, tiếp thu cái mới, chủ động sáng tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh từ 10 triệu, bao gồm: Lương cứng ( 7-12 triệu tùy năng lực) + Thưởng KPI + Hoa hồng bán hàng, hoa hồng tín hiệu bán hàng

- Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty

- Xét tăng lương 06 tháng/lần.

- Làm việc và nhận được sự tham vấn chuyên môn từ các Thạc sĩ - Y, Bác sĩ hàng đầu trong ngành Y học cổ truyền; được trải nghiệm các khóa học online miễn phí và được đào tạo phương pháp massage trị liệu độc quyền của HaDu Việt Nam

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, văn hóa chia sẻ, tập tay, đọc sách và nghe sách nói hàng ngày.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

- Du lịch hàng năm và nhận thưởng các các ngày lễ, tết, quà sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

