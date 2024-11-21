Tuyển Bác sĩ y học cổ truyền CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Bác sĩ y học cổ truyền

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT6/16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông

- Giảng dạy trực tiếp cho học viên nội bộ và học viên ngoài (đa số là các chủ Spa)
- Tham gia công tác tuyển sinh
- Tham gia công tác dịch vụ khách hàng trực tiếp (1 buổi/tuần)
- Tham gia công tác nghiên cứu tài liệu, quy trình Massage trị liệu

- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình chững chạc
- Tốt nghiệp đại học Y hoặc Học viện Y học cổ truyền (Hệ chính quy)
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm về massage trị liệu, dưỡng sinh đông y
- Cơ sở lý luận tốt, từng tham gia đề tài nghiên cứu khoa học (cấp trường trở lên)
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
- Giao tiếp cởi mở, tác phong chuẩn mực; sẵn sàng học hỏi, tiếp thu cái mới, chủ động sáng tạo

- Thu nhập cạnh tranh từ 10 triệu, bao gồm: Lương cứng ( 7-12 triệu tùy năng lực) + Thưởng KPI + Hoa hồng bán hàng, hoa hồng tín hiệu bán hàng
- Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty
- Xét tăng lương 06 tháng/lần.
- Làm việc và nhận được sự tham vấn chuyên môn từ các Thạc sĩ - Y, Bác sĩ hàng đầu trong ngành Y học cổ truyền; được trải nghiệm các khóa học online miễn phí và được đào tạo phương pháp massage trị liệu độc quyền của HaDu Việt Nam
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, văn hóa chia sẻ, tập tay, đọc sách và nghe sách nói hàng ngày.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.
- Du lịch hàng năm và nhận thưởng các các ngày lễ, tết, quà sinh nhật.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT3/16A4 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ y học cổ truyền CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
