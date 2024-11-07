Tuyển Bác sĩ y học cổ truyền CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ y học cổ truyền Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT6/16A1, Khu biệt thự Làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông
Mô Tả Công Việc Bác sĩ y học cổ truyền Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Giảng dạy trực tiếp cho học viên nội bộ và học viên ngoài (đa số là các chủ Spa)
Tham gia công tác tuyển sinh
Tham gia công tác dịch vụ khách hàng trực tiếp (1 buổi/tuần)
Tham gia công tác nghiên cứu tài liệu, quy trình Massage trị liệu
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên; ưu tiên ngoại hình chững chạc;
Tốt nghiệp ĐH Y hoặc Học viện Y học cổ truyền - Hệ chính quy;
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
Trung thực - tận tâm - chia sẻ - trách nhiệm;
Giao tiếp cởi mở, tác phong chuẩn mực; sẵn sàng học hỏi, tiếp thu cái mới, chủ động sáng tạo.
Kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm về massage trị liệu, dưỡng sinh đông y;
Có lý tưởng sống, yêu ngành y học, yêu mến việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh từ 10 triệu, bao gồm: Lương cứng ( 7-12 triệu tùy năng lực) + Thưởng KPI + Hoa hồng bán hàng, hoa hồng tín hiệu bán hàng
Xét tăng lương 06 tháng/lần.
Được cùng làm việc và nhận được sự tham vấn chuyên môn từ các Thạc sĩ - Y, Bác sĩ hàng đầu trong ngành Y học cổ truyền; được trải nghiệm các khóa học online miễn phí và được đào tạo phương pháp massage trị liệu độc quyền của HaDu Việt Nam
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, văn hóa chia sẻ, tập tay, đọc sách và nghe sách nói hàng ngày.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.
Được hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty; đi du lịch hàng năm và nhận thưởng các các ngày lễ, tết, quà sinh nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
