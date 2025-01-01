Công việc Chuyên viên vật lý trị liệu

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 3 kết quả / Từ khoá "Chuyên viên vật lý trị liệu"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Chuyên viên vật lý trị liệu

-

Có 3 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu đang tăng mạnh vì sự phát triển của ngành y tế, dân số già đi và việc chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, phòng khám tư nhân và spa trị liệu ngày càng mở rộng dịch vụ, tìm kiếm đội ngũ nhân sự giàu kỹ năng. Mức lương cho vị trí này dao động từ 8.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu

Chuyên viên vật lý trị liệu là những chuyên gia y tế có nhiệm vụ sử dụng các phương pháp vật lý, kỹ thuật trị liệu như massage, bài tập thể dục, thủ thuật nóng/lạnh để giúp bệnh nhân phục hồi chức năng, giảm đau, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống sau các chấn thương, phẫu thuật hoặc bệnh lý về cơ xương khớp. Chuyên viên thường làm việc trong các bệnh viện, phòng khám, trung tâm phục hồi chức năng, hoặc tại các cơ sở y tế chuyên sâu.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu đang tăng mạnh nhờ vào sự phát triển của ngành y tế, dân số già đi và việc chăm sóc sức khỏe ngày càng cao. Cùng với xu hướng tăng cường chăm sóc sức khỏe dựa trên việc phục hồi chức năng, số lượng việc làm trong lĩnh vực này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

Hiện tại, trang web việc làm đã đăng hơn 500 tin vị trí tuyển dụng mỗi ngày tìm kiếm vị trí công việc này. Từ đó, có thể thấy, cơ hội việc làm chuyên viên vật lý trị liệu phát triển nhanh chóng.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu tăng mạnh
Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu tăng mạnh

Nếu làm tốt, các chuyên viên vật lý trị liệu có thể thăng tiến và mở rộng nghề nghiệp không chỉ trong nước mà còn ở các thị trường quốc tế. Tiềm năng nghề nghiệp trong lĩnh vực này rất lớn, mang lại nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn và ổn định dài hạn.

2. Mức lương trung bình của chuyên viên vật lý trị liệu

Theo thống kê và báo cáo số liệu của Job3s, nguồn thu nhập của chuyên viên vật lý trị liệu dao động tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công tác. Dưới đây là mức lương trung bình cho các cấp độ tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu theo kinh nghiệm:

Việc làm chuyên viên vật lý trị liệu Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Chuyên viên vật lý trị liệu

Mới ra trường

 8.000.000 – 12.000.000

Chuyên viên vật lý trị liệu

(2-3 năm kinh nghiệm)

 12.000.000 – 15.000.000

Chuyên viên vật lý trị liệu

(3-5 năm kinh nghiệm)

 15.000.000 – 18.000.000

Chuyên viên vật lý trị liệu

(5 năm kinh nghiệm trở lên)

 18.000.000 – 20.000.000

Chuyên viên vật lý trị liệu

(Trên 10 năm kinh nghiệm)

 20.000.000 – 30.000.000

3. Mô tả công việc của chuyên viên vật lý trị liệu

Chuyên viên vật lý trị liệu đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng và giảm đau thông qua các liệu pháp trị liệu. Dưới đây là chi tiết mô tả công việc của một chuyên viên vật lý trị liệu:

Chuyên viên vật lý trị liệu hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng và giảm đau
Chuyên viên vật lý trị liệu hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng và giảm đau
  • Đánh giá tình trạng bệnh nhân: Khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, mức độ đau đớn và khả năng di chuyển của bệnh nhân để xác định liệu trình điều trị phù hợp.
  • Xây dựng kế hoạch điều trị: Lập kế hoạch, phương pháp vật lý trị liệu dựa trên các kết quả đánh giá, bao gồm các liệu pháp xoa bóp, kéo dãn cơ, điện xung trị liệu, thủy liệu pháp và các phương pháp khác để hỗ trợ quá trình phục hồi chức năng.
  • Thực hiện trị liệu: Hướng dẫn, thực hiện các kỹ thuật trị liệu cho bệnh nhân, đảm bảo các thao tác chính xác và hiệu quả.
  • Theo dõi và điều chỉnh: Theo dõi tiến trình điều trị của bệnh nhân, điều chỉnh phương pháp trị liệu nếu cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất.
  • Tư vấn cho bệnh nhân: Cung cấp thông tin và tư vấn về chế độ chăm sóc sức khỏe, các bài tập bổ trợ sau trị liệu, chế độ ăn uống và lối sống giúp tăng cường sự phục hồi.
  • Ghi chép và báo cáo: Lập báo cáo chi tiết về tình trạng của bệnh nhân và tiến trình điều trị, bao gồm các thay đổi trong tình trạng sức khỏe và các phản ứng của bệnh nhân với liệu pháp.
  • Giữ gìn vệ sinh và an toàn: Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ vật lý trị liệu và tuân thủ các quy định về an toàn trong suốt quá trình điều trị.
  • Cập nhật kiến thức chuyên môn: Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, hội thảo để cập nhật các phương pháp mới trong lĩnh vực vật lý trị liệu, từ đó nâng cao kỹ năng và chất lượng dịch vụ.

4. Yêu cầu đối với chuyên viên vật lý trị liệu

Chuyên viên vật lý trị liệu cần có nền tảng kiến thức vững về các phương pháp trị liệu và phục hồi chức năng, kết hợp với các kỹ năng mềm như giao tiếp, tư vấn cho bệnh nhân. Dưới đây là một số yêu cầu cụ thể mà nhà tuyển dụng đề ra:

Yêu cầu tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu phải có trình độ và kỹ năng tốt
Yêu cầu tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu phải có trình độ và kỹ năng tốt

Trình độ học vấn

  • Tốt nghiệp chuyên ngành vật lý trị liệu hoặc các ngành liên quan từ các trường đại học, cao đẳng có uy tín.
  • Chứng chỉ hành nghề và giấy phép hành nghề vật lý trị liệu (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật).

Kinh nghiệm

  • Kinh nghiệm thực tế trong công việc, đặc biệt là đối với các ứng viên có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật lý trị liệu sẽ được ưu tiên.
  • Kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện, phòng khám hoặc trung tâm phục hồi chức năng.

Kỹ năng chuyên môn

  • Thành thạo các kỹ thuật vật lý trị liệu, bao gồm xoa bóp, kéo dãn cơ, điện xung trị liệu, thủy liệu pháp,…
  • Kiến thức về các phương pháp điều trị và phục hồi chức năng cho các bệnh nhân có vấn đề về cơ xương khớp, thần kinh hoặc chấn thương.

Kỹ năng giao tiếp

  • Kỹ năng giao tiếp tốt để tư vấn và giải thích phương pháp điều trị cho bệnh nhân.
  • Khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bác sĩ, y tá và nhân viên khác trong bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Chăm sóc bệnh nhân

  • Tinh thần chăm sóc bệnh nhân tận tâm, kiên nhẫn và biết lắng nghe các vấn đề của họ.
  • Kỹ năng đánh giá tình trạng bệnh nhân và điều chỉnh liệu trình điều trị phù hợp.

Sức khỏe và thể lực tốt

  • Do công việc yêu cầu di chuyển nhiều và có thể phải làm việc với các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe yếu, chuyên viên vật lý trị liệu cần có sức khỏe tốt, thể lực dẻo dai để thực hiện các thao tác vật lý trị liệu hiệu quả.

Kỹ năng quản lý và tổ chức

  • Có khả năng quản lý thời gian tốt và làm việc theo kế hoạch.
  • Sắp xếp công việc hợp lý và duy trì chất lượng dịch vụ cho từng bệnh nhân.

Cập nhật kiến thức mới

  • Sẵn sàng học hỏi và cập nhật các phương pháp, kỹ thuật mới trong lĩnh vực vật lý trị liệu để nâng cao hiệu quả công việc.

5. Khu vực tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu nhiều

Ngành vật lý trị liệu đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở các thành phố lớn với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao. Các cơ sở y tế, bệnh viện, trung tâm phục hồi chức năng, cũng như các phòng khám chuyên biệt đang tìm kiếm nhân sự trong lĩnh vực này để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Khu vực tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu nhiều tập trung tại các thành phố lớn
Khu vực tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu nhiều tập trung tại các thành phố lớn
  • Tuyển dụng việc làm chuyên viên vật lý trị liệu tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu đang ngày càng tăng, chủ yếu nhờ vào sự phát triển của ngành y tế, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. Các khu vực như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Xuân và Hà Đông là nơi tuyển dụng nhiều nhất, bởi khu vực này tập trung đa số bệnh viện lớn, phòng khám chuyên khoa, trung tâm phục hồi chức năng và các cơ sở y tế tư nhân. Mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng.

  • Tuyển dụng việc làm chuyên viên vật lý trị liệu TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu đang ngày càng cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành y tế, để phục vụ điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, phục hồi chức năng sau phẫu thuật, tai nạn, chấn thương. Mức lương của vị trí này dao động từ 12.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm ứng viên. Các khu vực tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu nhiều nhất ở Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10,…

  • Tuyển dụng việc làm chuyên viên vật lý trị liệu Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển nhanh, thu hút đông đảo cư dân và du khách, dẫn đến nhu cầu cao đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng. Do đó, việc tuyển dụng chuyên viên vật lý trị liệu cũng ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ. Mức lương cho vị trí này dao động từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng, thường tập trung tuyển dụng chủ yếu ở Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê,…

Nhìn chung, ngành chuyên viên vật lý trị liệu đóng vai trò quan trọng trong y tế, đặc biệt khi nhu cầu chăm sóc các vấn đề cơ xương khớp, phục hồi chức năng và điều trị bệnh lý thể thao ngày càng tăng. Sự phát triển y tế, dân số lão hóa và nhu cầu phục hồi sau chấn thương đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực này. Nếu bạn đam mê y tế và muốn góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng, đây là một lựa chọn nghề nghiệp đầy triển vọng.