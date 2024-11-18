Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Melinh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên vật lý trị liệu Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình điều trị

Chuẩn bị phòng điều trị, ghế khám cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn, quy trình;

Thu thập và ghi chép lịch sử y tế và các dấu hiệu quan trọng của khách hàng

Thực hiện kỹ thuật điều trị bằng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho người bệnh theo chỉ định.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Ứng viên có kinh nghiệm từ 06 tháng trở một lợi thế

Có khả năng giao tiếp tốt, tư duy logic và tư duy phản biện tốt

Chủ động trong công việc và luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Đam mê và luôn nhiệt huyết với nghề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15 triệu

Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Team building, Du lịch công ty... hàng năm

Chế độ theo quy chế của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

