Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

Chuyên viên vật lý trị liệu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên vật lý trị liệu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

Mức lương
5 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Melinh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên vật lý trị liệu Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình điều trị
Chuẩn bị phòng điều trị, ghế khám cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn, quy trình;
Thu thập và ghi chép lịch sử y tế và các dấu hiệu quan trọng của khách hàng
Thực hiện kỹ thuật điều trị bằng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho người bệnh theo chỉ định.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ứng viên có kinh nghiệm từ 06 tháng trở một lợi thế
Có khả năng giao tiếp tốt, tư duy logic và tư duy phản biện tốt
Chủ động trong công việc và luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Đam mê và luôn nhiệt huyết với nghề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15 triệu
Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Team building, Du lịch công ty... hàng năm
Chế độ theo quy chế của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dieu-duong-thu-nhap-5-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252339
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VI DIỆU NAM
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
5 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm