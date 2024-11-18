Tuyển Chuyên viên vật lý trị liệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên vật lý trị liệu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Mức lương
5 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Melinh Plaza, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chuyên viên vật lý trị liệu Với Mức Lương 5 - 12 Triệu
Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình điều trị
Chuẩn bị phòng điều trị, ghế khám cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn, quy trình;
Thu thập và ghi chép lịch sử y tế và các dấu hiệu quan trọng của khách hàng
Thực hiện kỹ thuật điều trị bằng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cho người bệnh theo chỉ định.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ứng viên có kinh nghiệm từ 06 tháng trở một lợi thế
Có khả năng giao tiếp tốt, tư duy logic và tư duy phản biện tốt
Chủ động trong công việc và luôn có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Đam mê và luôn nhiệt huyết với nghề.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-15 triệu
Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Team building, Du lịch công ty... hàng năm
Chế độ theo quy chế của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
