Công việc Giám sát quản lý vận hành

Nhu cầu tuyển dụng việc làm giám sát vận hành ngày càng tăng mạnh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM, với mức lương hấp dẫn từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Đây là cơ hội tốt cho những ai có khả năng phân tích thị trường, kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo vượt trội, sẵn sàng phát triển sự nghiệp trong ngành bán hàng năng động này.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giám sát vận hành

Giám sát vận hành là vị trí chịu trách nhiệm quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống sản xuất, bảo đảm quy trình vận hành ổn định và đạt hiệu quả cao. Đây là một vị trí quan trọng trong các ngành sản xuất, tự động hóa và logistics, yêu cầu khả năng quan sát tốt, kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm xử lý sự cố.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm giám sát vận hành đang gia tăng rõ rệt khi các doanh nghiệp liên tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất. Nhiều công ty không chỉ tìm kiếm ứng viên có khả năng giám sát và quản lý hệ thống thiết bị mà còn ưu tiên những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và logistics. Các ứng viên có kỹ năng tổ chức, xử lý vấn đề nhanh nhạy và hiểu biết về công nghệ sẽ có cơ hội phát triển trong lĩnh vực này.

Dữ liệu từ các trang tìm việc trực tuyến cho thấy, vị trí việc làm giám sát vận hành luôn có số lượng tuyển dụng với hàng nghìn tin được cập nhật mỗi tháng từ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và logistics. Điều này phản ánh nhu cầu nhân lực cao cho vị trí giám sát vận hành, đặc biệt là tại các khu công nghiệp và nhà máy lớn.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp tuyển dụng việc làm giám sát vận hành để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quy trình hoạt động

Xu hướng tuyển dụng hiện tại cho việc làm giám sát vận hành đòi hỏi ứng viên không chỉ thành thạo kỹ năng kỹ thuật, mà còn có khả năng làm việc hiệu quả với các hệ thống tự động hóa hiện đại. Mức thu nhập hấp dẫn, cùng với phúc lợi như bảo hiểm, trợ cấp và các khoản thưởng, khiến vị trí này trở thành lựa chọn thu hút cho những ai tìm kiếm một công việc ổn định, có tiềm năng phát triển dài lâu trong ngành công nghiệp sản xuất.

2. Mức lương trung bình của việc làm giám sát vận hành

Mức lương trung bình cho vị trí việc làm giám sát vận hành tại Việt Nam dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, phụtùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ và lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi dựa trên quy mô doanh nghiệp và khu vực làm việc.

Việc làm giám sát vận hành Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Giám sát vận hành rạp chiếu phim 7.000.000 - 12.000.000 Giám sát vận hành ngành bán lẻ 8.000.000 - 13.000.000 Giám sát vận hành kho vận 8.000.000 - 14.000.000 Giám sát vận hành ngành F&B 8.500.000 - 14.000.000 Giám sát vận hành tòa nhà 9.000.000 - 15.000.000 Giám sát vận hành cơ sở thẩm mỹ 9.000.000 - 15.000.000 Giám sát vận hành khu công nghiệp 10.000.000 - 15.000.000

3. Lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng giám sát vận hành cao

Nhu cầu tuyển dụng việc làm giám sát vận hành ngày càng tăng trong nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Vị trí này thường yêu cầu khả năng quản lý quy trình, điều phối hoạt động, và bảo đảm hiệu quả vận hành tại các đơn vị cụ thể.

3.1. Giám sát vận hành kho vận

Mô tả công việc giám sát vận hành kho vận:

Quản lý, kiểm soát xuất nhập và kiểm kê hàng hóa.

Sắp xếp kho bãi, tối ưu không gian lưu trữ.

Đảm bảo an toàn, bảo mật hàng hóa và xử lý tình huống khẩn cấp.

Điều phối công việc, giám sát vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa.

Báo cáo tồn kho và đề xuất cải tiến quy trình.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên về quy trình kho vận.

Yêu cầu của vị trí này bao gồm kỹ năng quản lý kho, khả năng phân tích và xử lý dữ liệu hàng hóa, cùng kiến thức về các quy trình bảo mật kho. Sự thành thạo trong việc sử dụng hệ thống quản lý kho (WMS) hoặc phần mềm hàng hóa sẽ là một lợi thế lớn.

Giám sát vận hành kho vận đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và tối ưu hóa quá trình lưu trữ và xuất nhập hàng hóa

3.2. Giám sát vận hành tòa nhà

Mô tả công việc:

Đảm bảo vận hành ổn định các hệ thống điện, nước, vệ sinh, và an ninh.

Xử lý nhanh chóng các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Duy trì chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của cư dân và doanh nghiệp.

Giám sát, tối ưu hóa hoạt động tổng thể của tòa nhà.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quy trình vận hành hiệu quả.

Công việc giám sát tòa nhà yêu cầu kiến thức về hệ thống kỹ thuật (điện, nước, điều hòa), kỹ năng quản lý nhân sự và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Khả năng năng giao tiếp, phối hợp với các dịch vụ nội bộ và cư dân cũng là điểm cần thiết.

3.3. Giám sát vận hành ngành F&B

Trong ngành F&B, giám sát vận hành có trách nhiệm đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ và vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện đúng quy định.

Mô tả công việc:

Giám sát toàn bộ quy trình từ chế biến đến phục vụ khách hàng.

Duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ ở mức cao.

Đào tạo và hỗ trợ nhân viên thực hiện đúng quy trình vận hành.

Xử lý sự cố phát sinh nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Người đảm nhiệm vai trò này cần có kiến thức về an toàn thực phẩm, kỹ năng quản lý đội ngũ phục vụ và khả năng ứng phó với tình huống. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng cũng rất quan trọng để mang đến trải nghiệm hài lòng cho khách.

3.4. Giám sát vận hành ngành bán lẻ

Việc làm giám sát vận hành trong ngành bán lẻ là đảm bảo cửa hàng hoạt động trơn tru, từ trưng bày sản phẩm đến kiểm soát hàng tồn kho.

Mô tả công việc giám sát vận hành ngành bán lẻ:

Kiểm tra, giám sát hàng hóa và duy trì hình ảnh cửa hàng theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

Báo cáo và đề xuất cải tiến để tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

Giám sát vận hành ngành bán lẻ đảm bảo quy trình trưng bày, quản lý hàng hóa và dịch vụ khách hàng diễn ra hiệu quả

Ứng viên cần hiểu rõ về hành vi người tiêu dùng, kỹ năng quản lý hàng hóa và khả năng lãnh đạo nhóm. Sự linh hoạt và khả năng xử lý khiếu nại khách hàng cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách.

3.5. Giám sát vận hành rạp chiếu phim

Mô tả việc làm giám sát vận hành rạp chiếu phim:

Điều hành toàn bộ quy trình vận hành, bao gồm sắp xếp lịch chiếu và bảo trì thiết bị chiếu, âm thanh.

Đảm bảo không gian xem phim an toàn, sạch sẽ và thoải mái cho khách hàng.

Quản lý và tổ chức các sự kiện tại rạp.

Giám sát và hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng quy trình vận hành.

Xử lý sự cố phát sinh để đảm bảo hoạt động rạp diễn ra hiệu quả.

Công việc này đòi hỏi kiến thức về kỹ thuật thiết bị chiếu phim, kỹ năng tổ chức lịch trình và khả năng tổ chức sự kiện. Khả năng xử lý vấn đề nhanh chóng cũng là yếu tố cần thiết để đáp ứng nhu cầu giải trí của khách hàng.

3.6. Giám sát vận hành cơ sở thẩm mỹ

Giám sát cơ sở thẩm mỹ chịu trách nhiệm điều hành quy trình dịch vụ, bảo đảm vệ sinh và tiêu chuẩn an toàn tại cơ sở.

Mô tả công việc giám sát cơ sở thẩm mỹ:

Điều hành quy trình dịch vụ, đảm bảo vệ sinh và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn.

Đảm bảo chất lượng cao trong dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Điều phối lịch làm việc của nhân viên kỹ thuật và tư vấn viên.

Giám sát cơ sở vật chất và đề xuất bảo trì khi cần thiết.

Xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo hoạt động diễn ra suôn sẻ.

Công việc này yêu cầu kiến thức về các dịch vụ thẩm mỹ, khả năng điều hành và chăm sóc khách hàng tốt. Ngoài ra, ứng viên cần có kỹ năng tổ chức và điều phối nhân sự linh hoạt để bảo đảm trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp cho khách hàng.

3.7. Giám sát vận hành khu công nghiệp

Mô tả công việc Giám sát vận hành khu công nghiệp:

Giám sát quy trình sản xuất, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn lao động.

Theo dõi và lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sản xuất.

Phối hợp với các bộ phận sản xuất để đảm bảo hoạt động nhịp nhàng và đạt năng suất cao.

Xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh nhanh chóng và hiệu quả.

Báo cáo tình hình sản xuất và đề xuất cải tiến quy trình.

Công việc này đòi hỏi kiến thức về quy trình sản xuất công nghiệp, kỹ năng phân tích để nâng cao hiệu quả và tuân thủ tiêu chuẩn an toàn lao động. Khả năng quản lý khối lượng công việc lớn và tổ chức nhóm là những yêu cầu quan trọng cho vị trí này.

4. Khu vực tuyển dụng giám sát vận hành nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm giám sát vận hành hiện đang gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt ở những thành phố lớn và khu vực có nền kinh tế phát triển mạnh. Dưới đây là các tỉnh thành đang có nhu cầu tuyển dụng cao cho vai trò này.

4.1. Tuyển dụng giám sát vận hành Hà Nội

Với vai trò là trung tâm hành chính và kinh tế của cả nước, Hà Nội thu hút một lượng lớn doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giám sát vận hành tại đây trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, dịch vụ, đến bất động sản. Các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những ứng viên có khả năng quản lý, điều phối hoạt động, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng giám sát vận hành tăng cao cùng với sự mở rộng của các doanh nghiệp

Mức lương cho vị trí giám sát vận hành tại Hà Nội thường dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

4.2. Tuyển dụng giám sát vận hành TP.HCM

Là trung tâm kinh tế sôi động nhất cả nước, TP.HCM có nhu cầu rất lớn về việc làm giám sát vận hành trong nhiều ngành nghề, từ sản xuất, bán lẻ đến quản lý vận hành tuyển dụng tại khu công nghiệp. Với mật độ doanh nghiệp cao và thị trường tiêu dùng lớn, các công ty tại TP.HCM luôn cần những người có kinh nghiệm giám sát để điều phối hoạt động vận hành một cách tối ưu.Mức lương giám sát vận hành TP.HCM dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, nhờ vào sự phát triển kinh tế sôi động và tính cạnh tranh cao.

4.3. Tuyển dụng giám sát vận hành Đà Nẵng

Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với bãi biển đẹp và danh lam thắng cảnh mà còn là một trung tâm công nghiệp và dịch vụ quan trọng của miền Trung. Sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch và dịch vụ đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho vị trí giám sát vận hành, đặc biệt trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng. Ở Đà Nẵng, mức lương dành cho việc làm giám sát vận hành dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với các ngành dịch vụ và du lịch.

4.4. Tuyển dụng giám sát vận hành Hải Phòng

Với vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống cảng biển hiện đại, Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Nhu cầu tuyển dụng giám sát vận hành tại đây tập trung vào các lĩnh vực logistics, kho vận, sản xuất và dịch vụ cảng biển. Các doanh nghiệp thường tìm kiếm những ứng viên có kiến thức chuyên sâu về quản lý chuỗi cung ứng và khả năng làm việc độc lập.

Giám sát vận hành tại Hải Phòng giúp đảm bảo hiệu quả và an toàn trong các khu công nghiệp và cảng biển

Hải Phòng, trung tâm công nghiệp và cảng biển lớn, đưa ra mức lương từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng cho những ứng viên có kinh nghiệm trong logistics và chuỗi cung ứng.

4.5. Tuyển dụng giám sát vận hành Bình Dương

Bình Dương là một trong những tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa nhanh nhất cả nước, với nhiều khu công nghiệp lớn quy tụ. Nhu cầu tuyển dụng giám sát vận hành tại đây tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến và lắp ráp. Các doanh nghiệp thường yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất, khả năng quản lý đội ngũ và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Mức lương cho vị trí này tại Bình Dương dao động từ 10.000.000 - 23.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô nhà máy, độ phức tạp của công việc và thâm niên của ứng viên.

5. Mô tả chi tiết công việc của một giám sát vận hành

Giám sát vận hành đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và duy trì hiệu quả các hoạt động sản xuất hoặc dịch vụ tại doanh nghiệp. Công việc này yêu cầu kỹ năng quản lý quy trình, giám sát nhân sự và đảm bảo mọi quy trình tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và an toàn.

Quản lý và điều phối hoạt động vận hành: Đảm bảo các quy trình vận hành diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ và đạt chất lượng đề ra.

Đảm bảo các quy trình vận hành diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ và đạt chất lượng đề ra. Giám sát và bảo trì thiết bị: Theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị; lên kế hoạch bảo trì, sửa chữa định kỳ để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ thiết bị.

Theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị; lên kế hoạch bảo trì, sửa chữa định kỳ để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ thiết bị. Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh: Thực hiện và giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong khu vực làm việc.

Thực hiện và giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong khu vực làm việc. Quản lý nhân sự: Phân công công việc, đào tạo và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên dưới quyền; tạo động lực và hỗ trợ phát triển kỹ năng cho đội ngũ.

Phân công công việc, đào tạo và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên dưới quyền; tạo động lực và hỗ trợ phát triển kỹ năng cho đội ngũ. Xử lý sự cố và cải tiến quy trình: Nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành; đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành; đề xuất và triển khai các biện pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Quản lý hàng tồn kho và nguyên vật liệu: Theo dõi, kiểm soát lượng hàng tồn kho; phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Theo dõi, kiểm soát lượng hàng tồn kho; phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất. Lập báo cáo và phân tích dữ liệu: Thu thập, tổng hợp dữ liệu vận hành; lập báo cáo định kỳ về hiệu suất, chất lượng và các chỉ số liên quan; đề xuất giải pháp cải thiện.

Thu thập, tổng hợp dữ liệu vận hành; lập báo cáo định kỳ về hiệu suất, chất lượng và các chỉ số liên quan; đề xuất giải pháp cải thiện. Phối hợp liên phòng ban: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận như sản xuất, kỹ thuật, nhân sự để đảm bảo hoạt động vận hành đồng bộ và hiệu quả.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận như sản xuất, kỹ thuật, nhân sự để đảm bảo hoạt động vận hành đồng bộ và hiệu quả. Đảm bảo tuân thủ quy định và tiêu chuẩn: Đảm bảo mọi hoạt động vận hành tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn chất lượng và quy trình nội bộ của doanh nghiệp.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm giám sát vận hành

Nhà tuyển dụng đặt ra các yêu cầu cụ thể nhằm tìm kiếm ứng viên có đủ năng lực và kinh nghiệm để quản lý hiệu quả các hoạt động của việc làm vận hành. Cụ thể:

Thành thạo tin học văn phòng để theo dõi tiến độ và quản lý các hoạt động vận hành.

Có khả năng lãnh đạo, thuyết phục, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả trong các tình huống phát sinh.

Có kỹ năng quản lý và hướng dẫn, đào tạo đội ngũ nhân viên trong các hoạt động vận hành.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành và đặc biệt là kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò giám sát hoặc quản lý.

Sở hữu tinh thần trách nhiệm cao và thái độ chuyên nghiệp trong công việc nhóm và cá nhân.

Giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế lớn trong vai trò này.

Bằng cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật, hoặc các lĩnh vực tương đương, cùng sự nhạy bén trong phân tích quy trình và cải tiến hiệu quả hoạt động.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm giám sát vận hành ngày càng tăng cao, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sản xuất, dịch vụ và nhu cầu tối ưu hóa quy trình của doanh nghiệp. Với vai trò đảm bảo hoạt động vận hành diễn ra trôi chảy và an toàn, giám sát vận hành đóng góp trực tiếp vào hiệu quả và chất lượng sản xuất. Đây là vị trí thu hút với mức đãi ngộ cạnh tranh cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng dành cho những ứng viên có năng lực và kinh nghiệm quản lý tốt.