Tuyển Giám sát quản lý vận hành Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Eight One International
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công Ty TNHH Eight One International

Giám sát quản lý vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát quản lý vận hành Tại Công Ty TNHH Eight One International

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Quản lý/Giám sát
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát quản lý vận hành Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Quản lý nhân viên vệ sinh tại các điểm cung cấp dịch vụ.
- Tuyển dụng nhân viên vệ sinh và bố trí nhân sự theo yêu cầu.
- Hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên.
- Quản lý công cụ, dụng cụ, máy móc của công ty và của khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.
- Theo dõi và lên kế hoạch xin cấp phát công cụ, dụng cụ, hóa chất theo định kỳ tháng và phát sinh.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Ban giám đốc.
- Làm việc với Khách hàng về dịch vụ và xử lý các phản ánh của khách hàng khi phát sinh.
- Phối hợp với Bộ phận kinh doanh trong công tác tìm kiếm khách hàng và tư vấn chuyên môn.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm vận hành, quản lý trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh, tạp vụ ít nhất 01 năm.
- Có kinh nghiệm quản lý và điều phối nhân viên và giám sát công trình.
- Khả năng giao tiếp tốt, có nhiều mối quan hệ trong ngành là lợi thế.
- Kỹ năng lập kế hoạch, đào tạo, báo cáo.
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
- Kiến thức chuyên môn về dịch vụ vệ sinh văn phòng.

Tại Công Ty TNHH Eight One International Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-13tr:
- Lương thoả thuận theo năng lực (Lương cứng 9-10tr & Phụ cấp trách nhiệm 2-3tr).
- Thưởng đạt hiệu suất kinh hoanh hàng tháng.
- Hỗ trợ phụ cấp, công tác phí theo quy chế Công ty.
- HĐLĐ, BHXH, Ngày phép theo quy định của Luật.
- Đánh giá điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Eight One International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Eight One International

Công Ty TNHH Eight One International

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

