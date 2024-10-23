Tuyển Giám sát quản lý vận hành Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

- Quản lý nhân viên vệ sinh tại các điểm cung cấp dịch vụ.

- Tuyển dụng nhân viên vệ sinh và bố trí nhân sự theo yêu cầu.

- Hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên.

- Quản lý công cụ, dụng cụ, máy móc của công ty và của khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

- Theo dõi và lên kế hoạch xin cấp phát công cụ, dụng cụ, hóa chất theo định kỳ tháng và phát sinh.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Ban giám đốc.

- Làm việc với Khách hàng về dịch vụ và xử lý các phản ánh của khách hàng khi phát sinh.

- Phối hợp với Bộ phận kinh doanh trong công tác tìm kiếm khách hàng và tư vấn chuyên môn.