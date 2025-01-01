Công việc Kinh doanh nông sản

Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh nông sản đang tăng mạnh để đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng. Thu nhập của vị trí này thường dao động từ 6.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ứng viên cần có sự hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm đặc thù cùng với sự nhạy bén trong việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh nông sản

Theo như thông tin tìm hiểu từ Job3s kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam đạt 62,5 tỷ USD, tăng 18,7% so với năm trước. Dự báo năm 2025, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 64 - 65 tỷ USD. Những mặt hàng như rau quả, thủy sản và cà phê đang thu hút sự chú ý lớn từ thị trường quốc tế, góp phần đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh có kỹ năng và am hiểu thị trường.

Nhân viên kinh doanh trong sản xuất sản phẩm xuất khẩu có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, phát triển mối quan hệ và đàm phán hợp đồng xuất khẩu những sản phẩm như rau quả, thủy sản, cà phê và cây công nghiệp khác. Để làm tốt việc này, ứng viên cần phải hiểu rõ về yêu cầu chất lượng sản phẩm và quy trình xuất khẩu, đồng thời có khả năng tiếp cận một số thị trường quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và các quốc gia Trung Đông.

Với sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và xuất khẩu, triển vọng nghề nghiệp cho những ứng viên theo đuổi lĩnh vực này là rất rộng mở. Tuyển dụng kinh doanh nông sản thường đi kèm cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao và đạt được thu nhập hấp dẫn.

Doanh nghiệp cần tuyển dụng kinh doanh nông sản chuyên nghiệp

2. Mức lương trung bình của việc làm kinh doanh nông sản

Mức lương khi tuyển dụng kinh doanh có sự dao động đáng kể, phụ thuộc vào kinh nghiệm, trách nhiệm công việc và quy mô công ty. Cụ thể, thu nhập trung bình hàng tháng của nhân viên trong ngành này dao động từ 6.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Những vị trí cao cấp như quản lý và trưởng phòng kinh doanh nông sản có thể nhận mức thu nhập lên tới 30.000.000 VNĐ/tháng hoặc cao hơn, tùy thuộc vào mức độ phức tạp công việc và kết quả công việc đạt được.

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm kinh doanh nông sản Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên kinh doanh nông sản 7.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên kinh doanh nông sản 10.000.000 - 15.000.000 Quản lý kinh doanh nông sản 15.000.000 - 25.000.000 Trưởng phòng kinh doanh nông sản 25.000.000 - 30.000.000

Mức lương theo vị trí:

Việc làm kinh doanh nông sản Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên đóng gói sản phẩm nông sản 6.000.000 - 8.000.000 Nhân viên phân loại nông sản 7.000.000 - 9.000.000 Nhân viên thu mua nông sản 8.000.000 - 12.000.000 Giám sát kho thực phẩm, nông sản 10.000.000 - 20.000.000 Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 12.000.000 - 18.000.000

Nhìn chung, mức lương tuyển kinh doanh nông sản khá hấp dẫn và có tiềm năng tăng trưởng tốt, đặc biệt là khi ngành nông nghiệp đang ngày càng được quan tâm và đầu tư phát triển.

Ngoài kinh nghiệm, kỹ năng, mức lương còn phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp, vị trí địa lý, tình hình thị trường

3. Một số việc làm kinh doanh nông sản phổ biến nhất

Ngành nông nghiệp đang ngày càng phát triển và hiện đại hóa, kéo theo đó là nhu cầu về nhân lực chất lượng cao, bao gồm lĩnh vực tuyển dụng kinh doanh nông sản. Ứng viên có thể tìm kiếm một vị trí phù hợp như nhân viên thu mua, giám sát kho hay nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu,... trong những doanh nghiệp kinh doanh nông sản.

3.1. Nhân viên thu mua nông sản

Trong số những vị trí tuyển dụng kinh doanh nông sản phổ biến, nhân viên thu mua nông sản có nhiệm vụ tìm kiếm, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán sản phẩm nông sản từ nhà cung cấp. Ứng viên phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và thời gian giao hàng phù hợp với nhu cầu của công ty.

Công việc này yêu cầu kỹ năng thương lượng, hiểu biết về thị trường nông sản và khả năng đánh giá chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, ứng viên cũng phải chịu trách nhiệm về việc thiết lập và duy trì mối quan hệ bền chặt với nhà cung cấp, đảm bảo nguồn cung ổn định cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong mùa vụ cao điểm.

3.2. Nhân viên phân loại nông sản

Vị trí nhân viên phân loại nông sản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Công việc này bao gồm việc phân loại loại nông sản theo kích thước, màu sắc, độ tươi và chất lượng tổng thể. Nhân viên làm việc phân loại nông sản đòi hỏi kỹ năng quan sát tỉ mỉ và am hiểu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, giống với yêu cầu chung khi tuyển dụng kinh doanh nông sản, vị trí công việc này cũng cần nắm bắt các quy định về chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ.

Ứng viên kinh doanh nông sản dễ dàng tìm kiếm vị trí công việc phù hợp

3.3. Giám sát kho thực phẩm, nông sản

Giám sát kho thực phẩm, nông sản đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng và lưu trữ sản phẩm một cách hiệu quả. Người giám sát cần phải đảm bảo điều kiện bảo quản nông sản như nhiệt độ, độ ẩm phù hợp, tránh tình trạng hư hỏng hoặc mất mát.

Bên cạnh đó, vị trí giám sát kho còn đảm nhận nhiệm kiểm tra và quản lý hàng tồn kho, sắp xếp sản phẩm để dễ dàng phân phối khi cần thiết. Để ứng tuyển vào vị trí này, ứng viên phải có kỹ năng quản lý kho và khả năng giám sát nhân viên trong quá trình bảo quản hàng hóa.

3.4. Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông sản có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và đối tác quốc tế để xuất khẩu hoặc nhập khẩu sản phẩm nông sản. Công việc này đòi hỏi khả năng giao tiếp tiếng Anh và hiểu biết về quy định thương mại quốc tế.

Ngoài ra, nhà tuyển dụng kinh doanh nông sản yêu cầu ứng viên phải biết cách vận chuyển và xử lý thủ tục xuất khẩu để đảm bảo hàng hóa đến tay khách hàng đúng thời gian.

3.5. Nhân viên đóng gói sản phẩm nông sản

Công việc của nhân viên đóng gói sản phẩm nông sản là bảo đảm sản phẩm được đóng gói một cách chắc chắn, hợp lý và bảo vệ được chất lượng trong suốt quá trình vận chuyển, nhất là đối với sản phẩm dễ hư hỏng như trái cây, rau củ. Nhân viên đóng gói cũng phải tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo bao bì không bị rách, hư hỏng trong suốt chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, người lao động còn phải làm việc với nhiều loại bao bì khác nhau sao cho phù hợp với từng loại sản phẩm, từ đó tăng tính thẩm mỹ và giá trị sản phẩm khi xuất hiện trên thị trường. Do đó, tính cẩn thận và kỹ năng làm việc nhóm là rất cần thiết cho vị trí công việc này.

Thị trường tuyển dụng kinh doanh nông sản rất sôi động và đa dạng

4. Yêu cầu đối với việc làm kinh doanh nông sản

Trong lĩnh vực tuyển dụng kinh doanh nông sản, yêu cầu đối với ứng viên không chỉ đơn giản là kiến thức về sản phẩm mà còn phụ thuộc vào kỹ năng giao tiếp, khả năng hiểu tâm lý khách hàng và cách tiếp cận từng đối tượng. Đặc biệt, khi làm việc với khách hàng là nông dân, việc tạo dựng lòng tin và sự thân thiện là yếu tố vô cùng quan trọng.

Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu rộng về các loại cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là sản phẩm mà công ty đang kinh doanh. Nắm vững những quy trình sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản. Hiểu biết về thị trường nông sản, kênh phân phối, xu hướng tiêu dùng. Có kiến thức về chính sách, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nông sản.

Kỹ năng mềm: Khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng, nhà cung cấp và đối tác liên quan. Khả năng đàm phán phải linh hoạt để đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch tiếp thị hiệu quả. Khả năng phân tích dữ liệu thị trường, số liệu bán hàng để đưa ra quyết định kinh doanh. Đề xuất ý tưởng mới, sáng tạo nhằm thúc đẩy doanh số. Làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm và hợp tác với những bộ phận khác.

Kỹ năng cứng: Thành thạo phần mềm hỗ trợ công việc và công cụ tin học văn phòng (Excel, PowerPoint,...) Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm phân tích dữ liệu. Khả năng lái xe và đi công tác xa (đối với một số vị trí).

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh hoặc một số ngành liên quan. Ưu tiên những ứng viên kinh doanh có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Một số yếu tố khác: Sức khỏe: Công việc kinh doanh nông sản thường đòi hỏi phải đi lại nhiều, làm việc ngoài trời nên cần có sức khỏe tốt. Tính kiên nhẫn: Công việc kinh doanh nông sản đòi hỏi sự kiên nhẫn cao vì giá trị và nguồn cung nông sản có thể thay đổi, biến động theo thị trường, nhân viên ở vị trí này cần kiên nhẫn theo dõi và điều chỉnh chiến lược phù hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như chờ đợi điều kiện thuận lợi trở lại. Sự tâm huyết: Có niềm đam mê với nông nghiệp và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của ngành. Khả năng nghiên cứu thị trường: Tự nghiên cứu và cập nhật thông tin từ những nguồn uy tín để đưa ra những giải pháp phù hợp và hiệu quả cho khách hàng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trong thị trường nông sản.



Lưu ý: Đây chỉ là yêu cầu chung khi tuyển dụng kinh doanh nông sản, có thể thay đổi tùy theo từng vị trí và đặc thù của từng công ty. Những kỹ năng và kiến thức cụ thể sẽ được yêu cầu thêm tùy thuộc vào tính chất công việc và đối tượng khách hàng mà người làm việc sẽ tiếp cận.

Nhân viên kinh doanh nông sản cần có khả năng xây dựng các mối quan hệ khách hàng bền vững

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành nông nghiệp xuất khẩu, nhu cầu tuyển dụng kinh doanh nông sản ngày càng tăng cao. Đây là một trong những ngành nghề có nhiều tiềm năng phát triển và mang lại thu nhập ổn định. Ứng viên sẽ được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và có nhiều cơ hội được đi công tác nước ngoài.