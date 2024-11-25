Tuyển Kinh doanh nông sản CÔNG TY TNHH KAMEREO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Manor 2, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nông sản Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Khai thác và tìm kiếm khách hàng mới thuộc các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc hộ kinh doanh.

Nghiên cứu và khảo sát các khu vực có các khách hàng tiềm năng.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ và sản phẩm từ Kamereo.

Gọi điện tư vấn và tìm hiểu nhu cầu mua hàng của khách hàng hàng ngày hoặc theo kế hoạch của bộ phận kinh doanh, bán hàng qua điện thoại và các kênh giao tiếp với khách.

Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ thông qua cuộc gọi, gặp mặt trực tiếp và tất cả các kênh online.

Báo giá sản phẩm tuần/tháng và các chương trình khuyến mãi đến khách hàng.

Tiếp nhận và hỗ trợ lên đơn đặt hàng cho khách hàng có nhu cầu mua hàng hằng ngày.

Hỗ trợ kế toán theo dõi và đối soát công nợ cho nhóm sản phẩm công ty phân phối hàng tháng.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để xử lý các sự cố phát sinh về đơn hàng.

Cung cấp số liệu trong phạm vi phụ trách của chuyên viên kinh doanh.

Thực hiện các báo cáo khác theo định kỳ và đột xuất (nếu có).

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: tuổi từ 20 đến 35 tuổi.

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm đi sale thị trường. Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, đào tạo từ đầu.

Kinh nghiệm mảng F&B là một điểm cộng.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các ngành thương mại.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KAMEREO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 VNĐ (lương cứng) + Thưởng KPIs. Thu nhập lên đến 20tr/tháng

Lương thử việc 100%. Cung cấp laptop, công cụ dụng cụ cần thiết

Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động và đề cao sự phát triển mỗi cá nhân

Chế độ thưởng hiệu quả công việc hàng tháng và chế độ thưởng năm

Được hưởng trợ cấp làm việc theo chế độ: BHXH-BHYT-BHTN sau khi trở thành nhân viên chính thức.

Cơ hội huấn luyện: được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Cơ hội tìm hiểu chuyên sâu về chuyên ngành F&B.

Thời gian làm việc 9:00 - 17:30, 5 ngày / tuần

Nghỉ phép năm là 12 ngày / năm, mỗi 5 năm được tăng 01 ngày phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAMEREO

