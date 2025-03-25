Ngành nông nghiệp là gì? Ra trường làm nghề gì?

1. Ngành nông nghiệp là ngành gì?

Ngành nông nghiệp là một lĩnh vực sản xuất quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong đời sống và kinh tế xã hội. Đây là ngành sử dụng đất đai để trồng trọt chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi nhằm tạo ra lương thực, thực phẩm cũng như cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp khác.

Nông nghiệp còn bao gồm các hoạt động như sơ chế nông sản, lâm nghiệp và thủy sản. Với vai trò cung cấp nguồn thực phẩm thiết yếu và góp phần vào sự phát triển bền vững, nông nghiệp luôn giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia.

Ngành nông nghiệp góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội

2. Ngành nông nghiệp học những gì?

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, ngành nông nghiệp không còn gói gọn trong những phương pháp truyền thống mà ngày càng hiện đại hơn. Theo học ngành này, sinh viên sẽ được tiếp cận kiến thức đa ngành từ khoa học tự nhiên, khoa học môi trường đến kinh tế và quản lý.

Những kiến thức cốt lõi

Sinh viên ngành nông nghiệp sẽ được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc về:

Khoa học sinh học và môi trường: Nghiên cứu về đất, nước, khí hậu và sinh vật để hiểu rõ sự tác động qua lại giữa các yếu tố tự nhiên với sản xuất nông nghiệp.

Nghiên cứu về đất, nước, khí hậu và sinh vật để hiểu rõ sự tác động qua lại giữa các yếu tố tự nhiên với sản xuất nông nghiệp. Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp: Bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật và công nghệ sinh học nhằm tối ưu năng suất.

Bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ thực vật và công nghệ sinh học nhằm tối ưu năng suất. Công nghệ nông nghiệp: Ứng dụng công nghệ di truyền, tự động hóa, công nghệ chế biến thực phẩm để nâng cao chất lượng nông sản.

Ứng dụng công nghệ di truyền, tự động hóa, công nghệ chế biến thực phẩm để nâng cao chất lượng nông sản. Quản lý và kinh tế nông nghiệp: Giúp sinh viên hiểu về quản trị trang trại, thị trường nông sản, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Các chuyên ngành để lựa chọn

Nông nghiệp gồm những ngành nào? Tùy theo định hướng cá nhân, sinh viên có thể chọn chuyên sâu vào các lĩnh vực như:

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tập trung vào cây trồng, kỹ thuật canh tác và quản lý sâu bệnh.

Tập trung vào cây trồng, kỹ thuật canh tác và quản lý sâu bệnh. Chăn nuôi và Thú y: Học về dinh dưỡng, chăm sóc vật nuôi và công nghệ sản xuất thực phẩm từ động vật.

Học về dinh dưỡng, chăm sóc vật nuôi và công nghệ sản xuất thực phẩm từ động vật. Lâm nghiệp và Quản lý tài nguyên thiên nhiên: Nghiên cứu bảo tồn rừng và phát triển bền vững.

Nghiên cứu bảo tồn rừng và phát triển bền vững. Quản lý nông nghiệp và Kinh tế nông thôn: Hỗ trợ phát triển kinh tế và quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp.

Thực hành gắn liền với thực tế

Hầu hết các chương trình đào tạo đều có các khóa thực hành tại phòng thí nghiệm, trang trại hoặc doanh nghiệp nông nghiệp. Một số trường còn sở hữu trang trại riêng để sinh viên có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và áp dụng kiến thức.

Sinh viên học ngành nông nghiệp sẽ được tiếp cận kiến thức đa ngành

3. Ngành nông nghiệp ra trường làm gì?

Hiện nay, ngành nông nghiệp ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu về nhân lực có chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm ngành nông nghiệp hấp dẫn cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Vậy ngành nông nghiệp gồm những nghề gì? Dưới đây là một số lựa chọn nghề nghiệp phổ biến mà bạn có thể theo đuổi.

3.1. Kỹ sư nông nghiệp

Kỹ sư nông nghiệp chịu trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng công nghệ vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Công việc này thường có tại các trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp hoặc viện nghiên cứu.

Ngoài ra, kỹ sư nông nghiệp có thể làm việc tại nước ngoài với mức thu nhập cao. Mức lương dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VNĐ/ tháng tại Việt Nam và 30.000.000 - 45.000.000 VNĐ/ tháng ở nước ngoài.

3.2. Giảng viên ngành nông nghiệp

Giảng viên nông nghiệp giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. Công việc này yêu cầu nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc và kỹ năng truyền đạt tốt. Nếu có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, bạn sẽ có cơ hội phát triển hơn trong lĩnh vực này.

Mức lương từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ tháng, có thể lên đến 20.000.000 VNĐ/ tháng tùy kinh nghiệm.

3.3. Tư vấn viên ngành nông nghiệp

Tư vấn viên hỗ trợ các trang trại, doanh nghiệp áp dụng công nghệ, tối ưu hóa sản xuất và nâng cao năng suất. Công việc này phù hợp với người có kỹ năng phân tích, giao tiếp và hiểu biết sâu về nông nghiệp.

Bạn có thể làm tại các công ty cung cấp dịch vụ nông nghiệp hoặc tổ chức phi chính phủ. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ tháng.

3.4. Kinh doanh các sản phẩm nông sản

Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch ngày càng tăng, mở ra cơ hội kinh doanh nông sản hữu cơ, thực phẩm chế biến hoặc xuất khẩu nông sản. Bạn có thể mở trang trại, cửa hàng hoặc kinh doanh online để tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Thu nhập không giới hạn, tùy vào quy mô và chiến lược phát triển. Một số mô hình kinh doanh thành công có thể đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Nghề nghiệp phổ biến dành cho sinh viên ngành nông nghiệp

4. Trường đào tạo ngành nông nghiệp tốt nhất

Ngành nông nghiệp đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi nguồn nhân lực có chuyên môn cao và am hiểu về công nghệ hiện đại. Hiện nay, nhiều trường đại học tại Việt Nam đang đào tạo chuyên sâu về nông nghiệp, cung cấp các chương trình học chất lượng. Dưới đây là danh sách các trường đại học hàng đầu đào tạo ngành nông nghiệp tại Việt Nam.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) Khoa học cây trồng, Kinh tế nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Nông nghiệp công nghệ cao, Khoa học đất A00; B00; D01 16.64 - 20.53 20,000,000 VNĐ/ năm TP.HCM Đại học Nông Lâm TP.HCM Nông học, Thú y, Chăn nuôi, Công nghệ thực phẩm, Quản lý đất đai A00; B00; D07; D08; A01 17 - 24.5 9,800,000 - 11,858,000 VNĐ/ năm Huế Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B03; D08 15 - 17.5 10,000,000 VNĐ/ năm Cần Thơ Đại học Cần Thơ Nông học, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Kinh tế nông nghiệp B00; B08; D07; A00; A02; B00; A01 15 - 27.5 20,000,000 - 22,700,000 Đà Nẵng Đại học Đông Á (DAD) Nông nghiệp, Công nghệ thực phẩm A00; B00; B08; D01 15 22,240,000 VNĐ/ năm Thái Nguyên Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (DTN) Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Chăn nuôi thú y A01; A14; B03; A00; B00; C02; D01 15 9,800,000 - 11,700,000 VNĐ/ năm Hà Nội Đại học Việt Nhật - ĐHQG Hà Nội (QHJ) Nông nghiệp thông minh và bền vững A00; B00; A01; D28; D01; D06 20 58,000,000 VNĐ/ năm Quảng Bình Đại học Quảng Bình (DQB) Nông nghiệp A00; B03; A09; C13 15 10,600,000 - 11,500,000 VNĐ/ năm Trà Vinh Trường Đại học Trà Vinh (DVT) Nông nghiệp, Nuôi trồng thuỷ sản, Thú y, Công nghệ thực phẩm A00; B00; B08; D90; A02; D07 15 - 18 20,000,000 VNĐ/ năm

5. Tiềm năng và cơ hội của ngành nông nghiệp

Ngành nông nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt tại Việt Nam – một quốc gia có lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu và tài nguyên đất đai. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngành nông nghiệp hiện nay đã mở rộng sang các lĩnh vực hiện đại như nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến thực phẩm và xuất khẩu nông sản.

Nhu cầu nhân lực cao

Nông nghiệp ngày càng chuyển mình theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Điều này đòi hỏi một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao, mở ra cơ hội việc làm đa dạng cho sinh viên tốt nghiệp ngành nông nghiệp.

Cơ hội kinh doanh nông sản

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, hữu cơ và các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng đang phát triển mạnh. Điều này tạo ra cơ hội kinh doanh lớn cho những ai muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản.

Cơ hội làm việc quốc tế

Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và các nước châu Âu đang có nhu cầu tuyển dụng lao động có chuyên môn cao trong ngành nông nghiệp. Đây là cơ hội để sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường làm việc quốc tế với mức lương hấp dẫn.

Tiềm năng và cơ hội của ngành nông nghiệp

Tóm lại, ngành nông nghiệp không chỉ đơn thuần là trồng trọt chăn nuôi mà còn có nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kinh doanh. Với nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm sạch và bền vững, đây là ngành học tiềm năng. Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm ngành nông nghiệp, bạn có thể truy cập vào Website Job3s.ai để tìm hiểu thông tin chi tiết nhé!