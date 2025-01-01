Công việc Kỹ sư IOT

Tuyển dụng kỹ sư IoT đang tăng mạnh tại Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng do sự phát triển của công nghệ trong mọi lĩnh vực. Mức lương cho kỹ sư IoT dao động từ 7.000.000 -20.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư IoT

Kỹ sư IoT (Internet of Things) chuyên gia trong lĩnh vực kết nối các thiết bị vật lý với internet thông qua cảm biến và phần mềm thông minh. Công việc của kỹ sư IoT bao gồm thiết kế, phát triển và triển khai hệ thống IoT, giúp các thiết bị như máy móc, phương tiện giao thông, và nhiều công cụ khác có thể kết nối và giao tiếp với nhau qua internet. Ngoài ra, kỹ sư IoT sẽ sử dụng các kiến thức về phần cứng, phần mềm và mạng để tạo ra những giải pháp thông minh giúp nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Theo thống kê từ Job3s, số người dùng các thiết bị IoT tại Việt Nam hiện tại đã đạt gần 4 triệu người, dự báo con số này sẽ tăng lên gần 15 triệu người vào năm 2027. Điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường IoT và yêu cầu về một lực lượng lao động chuyên môn cao trong lĩnh vực này. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư IOT ngày càng tăng cao với hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng trên các trang tuyển dụng.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư IoT ngày càng tăng cao

Trong những năm gần đây, xu hướng tuyển dụng kỹ sư IoT tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào các kỹ năng chuyên sâu như lập trình phần mềm, thiết kế phần cứng và quản lý dữ liệu. Các công ty thường tìm kiếm ứng viên thành thạo các ngôn ngữ lập trình như C, C++, Python và Java cũng như có kiến thức về các nền tảng IoT như Arduino, Raspberry Pi. Các khu vực như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng… là những nơi tập trung nhiều công ty thuộc lĩnh vực ngành công nghệ thông tin, viễn thông, tự động hóa, và sản xuất thông minh đang đẩy mạnh tuyển dụng IoT.

Kỹ sư IoT mang lại triển vọng lớn cho những ai muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Với lộ trình rõ ràng, nhân sự trong ngành có thể bắt đầu từ các vị trí như nhân viên và tiến xa hơn đến các vai trò quản lý dự án IoT. Bên cạnh đó, kỹ sư IoT còn có thể mở rộng sự nghiệp sang các lĩnh vực liên quan như phát triển phần mềm, nghiên cứu và phát triển (R&D), hoặc tự khởi nghiệp với các dự án kinh doanh riêng cho mình.

2. Mức lương kỹ sư của kỹ sư IoT

Mức lương khi tuyển dụng IoT tại Việt Nam có sự khác biệt rõ rệt dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng. Ngoài ra tùy vào mỗi vị trí và quy mô công ty, mức lương của việc làm kỹ sư IoT có thể dao động khá lớn. Dưới đây là một số mức lương tham khảo trong ngành IoT:

Mức lương theo lộ trình thăng tiến:

Tuyển dụng kỹ sư IoT Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập IoT 5.000.000 - 7.000.000 Fresher IoT 7.000.000 - 12.000.000 Kỹ sư IoT 12.000.000 - 25.000.000 Quản lý dự án IoT 20.000.000 - 40.000.000

Mức lương theo lộ trình theo tính chất công việc:

Tuyển dụng kỹ sư IoT Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Tuyển dụng Kỹ sư IoT phần cứng 12.000.000 - 18.000.000 Tuyển dụng kỹ sư IoT kiểm thử 12.000.000 - 20.000.000 Tuyển dụng kỹ sư IoT phần mềm nhúng 15.000.000 - 22.000.000 Tuyển dụng kỹ sư tự động hóa IoT 18.000.000 - 25.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư IoT

Công việc của kỹ sư IoT có thể được chia thành nhiều mảng chuyên môn khác nhau, từ phát triển phần cứng, phần mềm đến các công việc liên quan đến phân tích, tối ưu và triển khai các giải pháp IoT. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính:

Thiết kế và phát triển hệ thống IoT

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của kỹ sư IoT là thiết kế và phát triển các hệ thống IoT (Internet of Things) - hệ thống kết nối các thiết bị thông minh với nhau thông qua Internet. Kỹ sư IoT sẽ tham gia vào quá trình xây dựng cấu trúc hệ thống để tạo ra những thiết bị có khả năng kết nối, thu thập dữ liệu và gửi phản hồi. Ngoài ra, các công ty thường tuyển kỹ sư IoT có khả năng tính toán, mở rộng và tối ưu hệ thống để có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu từ các thiết bị kết nối mà không gây tắc nghẽn hoặc giảm hiệu suất.

Hệ thống IoT giúp các thiết bị thông minh được kết nối với nhau thông qua Internet.

Tích hợp phần cứng và phần mềm

Khi tham gia vào tuyển dụng kỹ sư lập trình nhúng IoT kỹ năng thực hiện việc tích hợp phần cứng và phần mềm trong các hệ thống IoT là rất cần thiết. Từ các thiết bị cảm biến, bộ vi xử lý đến phần mềm điều khiển, kỹ sư IoT cần đảm bảo rằng các thành phần này hoạt động đồng bộ và hiệu quả với nhau. Công việc này bao gồm việc lập trình phần mềm để giao tiếp với phần cứng, thiết lập các giao thức truyền dữ liệu và đảm bảo rằng các thiết bị thu thập, xử lý và phản hồi dữ liệu chính xác.

Phát triển phần mềm nhúng

Phần mềm nhúng là một thành phần quan trọng trong các thiết bị IoT, giúp các thiết bị có thể thực hiện các chức năng tự động hóa và điều khiển. Các kỹ sư IoT chuyên về phần mềm nhúng sẽ viết mã nguồn cho các hệ thống này, đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và ổn định trong môi trường thực tế. Bên cạnh đó, các kỹ sư cũng cần tối ưu hóa phần mềm để tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu độ trễ và đảm bảo khả năng mở rộng của hệ thống.

Các kỹ sư IoT chuyên về phần mềm nhúng sẽ viết mã nguồn đảm bảo chức năng tự động hóa cho hệ thống

Bảo trì và hỗ trợ hệ thống

Việc bảo trì và hỗ trợ hệ thống cũng rất quan trọng để đảm bảo rằng các thiết bị và hệ thống IoT hoạt động ổn định trong suốt vòng đời của chúng. Các kỹ sư IoT sẽ theo dõi hiệu suất của hệ thống, phát hiện các lỗi hoặc sự cố và thực hiện sửa chữa kịp thời. Điều này bao gồm việc kiểm tra định kỳ, cập nhật phần mềm, thay thế các thiết bị bị hỏng, và cải tiến hệ thống để tăng hiệu quả hoạt động.

Phân tích và xử lý dữ liệu

Các hệ thống IoT thường thu thập một lượng lớn dữ liệu, bao gồm thông tin về trạng thái của các thiết bị, môi trường xung quanh và các yếu tố khác. Kỹ sư IoT cần có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu này để đưa ra các quyết định tối ưu cho hệ thống. Việc phân tích dữ liệu không chỉ giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống mà còn cung cấp thông tin quan trọng để dự báo, tối ưu hóa các quy trình tự động hóa, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả.

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư IOT

Để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc và có thể phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực IoT, các kỹ sư IoT cần có một số kỹ năng cơ bản và kiến thức chuyên môn sâu. Dưới đây là những yêu cầu quan trọng đối với ứng viên trong ngành này:

Kiến thức về lập trình

Lập trình là một kỹ năng nền tảng vô cùng quan trọng đối với kỹ sư IoT. Khi tuyển dụng IoT, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên phải nắm vững các ngôn ngữ lập trình phổ biến như C, C++, Python và Java. Đây là những ngôn ngữ chính được sử dụng để phát triển phần mềm cho các hệ thống IoT. Ngoài ra, kỹ sư IoT cũng cần phải có khả năng lập trình cho các thiết bị nhúng, giúp các thiết bị này có thể giao tiếp và điều khiển các tác vụ trong hệ thống.

Hiểu biết về phần cứng

Kỹ sư IoT cần phải có kiến thức vững về phần cứng, bao gồm cảm biến, vi điều khiển và các bo mạch điện tử. Hiểu biết về các thành phần vật lý của hệ thống IoT là điều kiện tiên quyết để đảm bảo rằng phần cứng và phần mềm có thể hoạt động tốt với nhau. Các ứng viên cần phải biết cách chọn lựa các linh kiện phù hợp, thiết kế mạch điện và lập trình phần cứng sao cho hệ thống có thể hoạt động ổn định và hiệu quả.

Khi tuyển dụng IoT, các công ty thường yêu cầu ứng viên có kiến thức vững về phần cứng

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

Công việc của kỹ sư IoT không phải là một công việc cô lập mà thường yêu cầu làm việc trong các nhóm kỹ thuật đa ngành. Do đó, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp là cực kỳ quan trọng. Khi tuyển dụng kỹ sư lập trình nhúng IoT, các nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên có khả năng giải thích các vấn đề kỹ thuật phức tạp một cách dễ hiểu và hiệu quả, từ đó hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm làm việc tốt hơn.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

Trong môi trường phát triển IoT, luôn có những vấn đề phát sinh mà kỹ sư IoT phải nhanh chóng phân tích và đưa ra giải pháp. Điều này đòi hỏi ứng viên có khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo trong việc xử lý các tình huống khó khăn. Khi gặp phải sự cố về hệ thống, kỹ sư IoT cần phải có khả năng phát hiện, phân tích nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời.

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư IoT nhiều

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư IoT không chỉ tập trung ở các thành phố lớn mà còn mở rộng ra các khu vực khác trên cả nước. Dưới đây là một số khu vực nổi bật:

Tuyển dụng việc làm kỹ sư IoT TP.HCM

TP.HCM là trung tâm công nghiệp và công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, nơi có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư IoT lớn nhất. Mỗi năm, TP.HCM đăng tải hàng trăm tin tuyển dụng cho vị trí này. Mức lương trung bình cho kỹ sư IoT tại TP.HCM dao động từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm và chuyên môn.

TP.HCM tuyển dụng nhiều IoT do sự tập trung cao của các tập đoàn công nghệ lớn, các trung tâm nghiên cứu và các dự án chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp như sản xuất, logistics và y tế. Các khu vực như Quận 1, Quận 7, Quận 9 và khu công nghiệp tại TP.HCM là những nơi thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng cao đối với kỹ sư IoT.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư IoT Hà Nội

Hà Nội luôn là điểm nóng trong việc tuyển dụng kỹ sư IoT, với gần một trăm tin tuyển dụng được đăng tải mỗi tháng. Nơi đây có sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ, cùng với sự chú trọng đầu tư vào các dự án phát triển công nghệ số hóa của chính phủ và các tổ chức.

Nguyên nhân cho nhu cầu này là do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghệ

Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và các khu công nghiệp tại ngoại thành Hà Nội là nơi có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư IoT nhiều nhất. Mức lương trung bình cho vị trí này khá hấp dẫn, dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/đồng.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư IoT Đà Nẵng

Mặc dù không lớn như TP.HCM hay Hà Nội nhưng Đà Nẵng đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các kỹ sư IoT với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng. Mỗi tháng, Đà Nẵng ghi nhận khoảng vài chục tin tuyển dụng kỹ sư IoT. Mức lương trung bình cho vị trí này tại đây thường dao động từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Đà Nẵng có nhiều công ty và tổ chức đang phát triển các giải pháp IoT trong các ngành như du lịch thông minh, giao thông thông minh, và quản lý năng lượng. Ngoài ra, thành phố này cũng đang triển khai các dự án IoT tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Các khu vực như Sơn Trà, Hải Châu và các khu công nghiệp ở ngoại thành là nơi có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư IoT lớn nhất.

Bên cạnh 3 thành phố lớn TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư IoT còn mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác như Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng, và Nha Trang. Các tỉnh này hiện đang phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ IoT vào các lĩnh vực như sản xuất thông minh, nông nghiệp thông minh, và quản lý tài nguyên.

6. Trường đào tạo ngành IoT uy tín nhất tại Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã mở các chương trình đào tạo ngành IoT, giúp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng. Dưới đây là một số trường đại học hàng đầu tại Việt Nam mà bạn có thể tham khảo:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Bách Khoa Hà Nội Công nghệ thông tin A00, A01 28,53 22.000.000 VNĐ TP.HCM Đại học Công nghệ TP.HCM Công nghệ thông tin A00, A01 27.1 28.500.000 VNĐ Đà Nẵng Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn Công nghệ thông tin A00, A01 25.1 14.541.000 VNĐ