Ngành Công nghệ Thông tin là gì? Ra trường làm nghề gì?

1. Ngành Công nghệ Thông tin là ngành gì?

Công nghệ thông tin là lĩnh vực liên quan đến việc sử dụng, phát triển và quản lý hệ thống máy tính, phần mềm và mạng để xử lý và lưu trữ dữ liệu. Người làm trong ngành này thường được gọi là IT (Information Technology). Đây là ngành sử dụng máy tính và phần mềm để lưu trữ, bảo vệ, xử lý, cài đặt, truyền và thu thập thông tin. Lĩnh vực này tập trung vào phát triển và ứng dụng hệ thống phần cứng, phần mềm nhằm cung cấp giải pháp xử lý thông tin tối ưu cho cá nhân và tổ chức.

Theo Bộ Thông tin - Truyền thông, Việt Nam cần khoảng 1 triệu lao động trong ngành Công nghệ Thông tin vào năm 2025, với tỷ lệ tăng trưởng nhân lực hằng năm đạt 13%. Đặc biệt, trong các cuộc khủng hoảng kinh tế, ngành này vẫn giữ được sự ổn định, cho thấy mức độ cần thiết của lĩnh vực trong nền kinh tế số. Sự phát triển của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhân lực, mở ra cơ hội lớn cho những ai muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành.

Khó khăn khi theo đuổi ngành Công nghệ thông tin là gì? Một trong những khó khăn có thể kể đến là công nghệ thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi người làm nghề phải liên tục cập nhật kiến thức về ngôn ngữ lập trình mới, framework tiên tiến và xu hướng công nghệ hiện đại.

2. Ngành Công nghệ Thông tin học những gì?

Theo học ngành công nghệ thông tin, sinh viên sẽ tiếp cận những kiến thức chuyên sâu về phần cứng, phần mềm, bảo mật và phát triển hệ thống. Chương trình đào tạo bao gồm nhiều lĩnh vực như khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, mạng truyền thông, hệ thống thông tin và công nghệ phần mềm. Ngoài ra, an ninh mạng, đồ họa máy tính và phát triển ứng dụng web cũng là những nội dung quan trọng.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo và tư duy logic để thích ứng với môi trường thực tế. Kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý dự án và khả năng làm việc độc lập đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển sự nghiệp. Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành, cũng là yếu tố bắt buộc vì hầu hết tài liệu và ngôn ngữ lập trình đều sử dụng tiếng Anh.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như lập trình viên, kỹ sư phần mềm, chuyên viên bảo mật hoặc quản trị hệ thống. Nhu cầu tuyển dụng trong ngành luôn ở mức cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

​ Đa phần những kiến thức trong ngành công nghệ thông tin sẽ luôn được cập nhất mới mỗi ngày ​

3. Học CNTT ra trường làm gì?

Bên cạnh việc tìm hiểu hiểu công nghệ thông tin là gì, nhiều bạn trẻ cũng quan tâm đến cơ hội việc làm trong ngành. Bởi đây là lĩnh vực phát triển nhanh, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như lập trình, quản trị hệ thống, an ninh mạng hoặc khoa học dữ liệu. Dưới đây là những công việc phổ biến trong ngành cùng mức lương tham khảo.

3.1. Lập trình Web

Lập trình Web là một trong những công việc phổ biến nhất khi học Công nghệ Thông tin. Công việc này bao gồm thiết kế, xây dựng và bảo trì trang web bằng ngôn ngữ lập trình như HTML, CSS, JavaScript, PHP hoặc Python. Lập trình viên Web thường làm việc tại công ty công nghệ, agency hoặc làm freelancer. Mức lương của vị trí này dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

3.2. Lập trình Game

Lập trình Game đòi hỏi khả năng sáng tạo và kiến thức về các công cụ phát triển như Unity, Unreal Engine. Công việc này bao gồm thiết kế gameplay, lập trình đồ họa, trí tuệ nhân tạo cho nhân vật và tối ưu hóa hiệu suất trò chơi. Việc làm lập trình Game có thu nhập hấp dẫn, dao động từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Để có mức lương kể trên, ứng viên cần tìm hiểu kỹ nền tảng của Công nghệ thông tin là gì, để từ đó phát triển trong tương lai.

Vị trí lập trình Game là một trong những công việc phổ biến của ngành công nghệ thông tin

3.3. Giảng viên

Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành giảng viên giảng dạy Công nghệ Thông tin tại các trường đại học, cao đẳng hoặc trung tâm đào tạo. Công việc này yêu cầu kiến thức chuyên sâu về lập trình, hệ thống thông tin và kinh nghiệm thực tế trong ngành. Giảng viên có thể vừa giảng dạy vừa nghiên cứu, thu nhập dao động từ 15.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.

3.4. Nhà khoa học dữ liệu

Nhà khoa học dữ liệu làm việc với dữ liệu lớn (big data), sử dụng các thuật toán máy học (machine learning) để phân tích, dự đoán xu hướng. Vị trí này đòi hỏi kỹ năng về Python, SQL, R, công cụ như TensorFlow, Hadoop, đồng thời ứng viên cũng phải nắm rõ nền tảng của ngành công nghệ thông tin là gì. Với nhu cầu phân tích dữ liệu ngày càng cao, mức lương trung bình từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng.

3.5. Chuyên viên An ninh mạng

Chuyên viên An ninh mạng đảm nhận bảo mật hệ thống, phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. Công việc này yêu cầu kiến thức về mã hóa dữ liệu, tường lửa, kiểm thử bảo mật và điều tra an ninh mạng. Với tình trạng an ninh mạng ngày càng phức tạp, nhu cầu nhân lực cao, mức lương dao động từ 15.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

​ Với sự phát triển của kỹ thuật số, vị trí An ninh mạng càng được để ý

3.6. Chuyên viên quản trị mạng

Quản trị mạng đảm bảo hệ thống mạng của doanh nghiệp hoạt động ổn định, an toàn. Công việc này bao gồm cài đặt, giám sát, nâng cấp phần cứng, phần mềm và xử lý sự cố mạng. Đây là vị trí quan trọng trong các tổ chức, có mức lương từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng.

3.7. Chuyên viên phát triển ứng dụng

Phát triển ứng dụng liên quan đến lập trình phần mềm di động hoặc ứng dụng doanh nghiệp. Ngôn ngữ lập trình phổ biến cho công việc này là Java, Swift, Kotlin hoặc React Native. Ứng dụng có mặt trong mọi lĩnh vực, từ tài chính, giáo dục đến giải trí, mức lương dao động từ 15.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng.

4. Trường đào tạo ngành Công nghệ Thông tin tốt nhất

Hiện nay, ngày càng nhiều bạn trẻ tìm hiểu về về ngành công nghệ thông tin, với nhu cầu nhân lực cao, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã xây dựng chương trình đào tạo chất lượng. Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành Công nghệ thông tin tốt nhất theo từng khu vực.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Học viện Kỹ thuật Quân sự Công nghệ thông tin A00, A01 27.71 225.000 VNĐ/tín chỉ Học viện Kỹ thuật Mật mã A00, A01, D90 26.1 11.700.000 VNĐ/năm Trường đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính) A00, D01, A01 28.53 24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội Công nghệ thông tin A00, D01, A01 27.8 40.000.000 VNĐ/năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM A00, A01, D01, D03, D07 27,1 32.800.000 VNĐ/năm Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM A00, A01 27,1 29.000.000 VNĐ/năm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Công nghệ thông tin A00, D01, A01 26.4 27.000.000 VNĐ/năm Trường Đại học FPT A00, D01, A01 21 84.000.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng A00, A01 26.1 21.750.000 VNĐ/năm

5. Tiềm năng và cơ hội của ngành Công nghệ Thông tin

Khi đã biết ngành công nghệ Thông tin là gì bạn sẽ thấy được tiềm năng của ngành này là rất lớn. Với nền kinh tế số chiếm khoảng 16.5% GDP và tốc độ tăng trưởng dự kiến 20% mỗi năm, Việt Nam đang trở thành điểm nóng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Sự chuyển đổi số trong doanh nghiệp, ngân hàng trực tuyến, thương mại điện tử và chính phủ điện tử đã tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, mở rộng thị trường cho các chuyên gia trong ngành.

Báo cáo eConomy SEA 2023 của Google dự đoán GMV của Việt Nam sẽ tăng từ 30 tỷ USD (2023) lên 43 tỷ USD (2025), cho thấy tiềm năng phát triển bền vững. Xu hướng 5G, Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo đang được đẩy mạnh, giúp hiện đại hóa hạ tầng công nghệ. Nhờ sự hỗ trợ từ Chính phủ và dòng vốn quốc tế, Việt Nam đang trên đà trở thành trung tâm công nghệ của khu vực ASEAN, thu hút nhiều doanh nghiệp và nhân lực chất lượng cao tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo.

​ Ngành công nghệ thông tin được dự báo là ngành bùng nổ trong tương lai

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn giải đáp thắc mắc ngành Công nghệ Thông tin là gì. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, ngành này mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn như lập trình web, phát triển ứng dụng, an ninh mạng hay khoa học dữ liệu.